Sad znamo što je srušilo AWS, a s njim i pola interneta

Korisnici se nisu mogli povezati s DynamoDB-om, sustavom baza podataka u kojem korisnici AWS-a pohranjuju svoje podatke, zbog 'latentnog nedostatka unutar automatiziranog sustava upravljanja DNS-om usluge'.

Amazon je otkrio uzrok višesatnog prekida rada Amazon Web Services (AWS) ovog tjedna, zbog kojeg su nedostupne bili brojne aplikacije i servisi, u rasponu od Signala do pametnih kreveta. Krivac je bila greška u softveru za automatizaciju. AWS je otkrio niz događaja koji su doveli do toga.

DynamoDB održava stotine tisuća DNS zapisa. Koristi automatizaciju za praćenje sustava kako bi osigurao često ažuriranje zapisa, dogradnju dodatnog kapaciteta po potrebi, rješavanje hardverskih kvarova i učinkovitu distribuciju prometa.

Korijen problema bio je prazan DNS zapis za regiju podatkovnog centra US-East-1 sa sjedištem u Virginiji (SAD). Greška se nije uspjela automatski popraviti i zahtijevala je ručnu intervenciju operatera. AWS je isključio DynamoDB DNS planer i DNS enactor automatizaciju diljem svijeta dok ne otklone okolnosti koje su dovele do prekida i postave dodatne zaštite. Problem je također uzrokovao prekide rada drugih AWS alata.

Platforme - među kojima su bili Signal, Snapchat, Roblox, Duolingo - kao i usluge poput bankarskih stranica i tvrtke Ring doorbell bile su neke od 2000 tvrtki pogođenih prekidom, prema Downdetectoru. Ukupno je zabilježeno više od 8,1 milijuna korisničkih prijava problema diljem svijeta.

Prekidi poput ovih pokazuju koliko je svijet ovisan o pojedinačnim točkama kvara na internetu. Ta točka nije samo AWS, već cijeli računalni oblak, koji se oslanja uglavnom na samo tri tvrtke, piše Guardian.