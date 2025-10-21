Kvar na Amazonu jučer je 'srušio pola interneta', ali i pokrenuo ključno pitanje za Europu

Veliki poremećaj u radu Amazon Web Servicesa (AWS) u ponedjeljak je nakratko paralizirao desetke internetskih servisa i aplikacija diljem svijeta – od Snapchata, Slacka i Canve do Fortnitea i Zooma. Uzrok je bio tehnički kvar u regiji US-EAST-1 u Virginiji, jednom od najprometnijih središta globalne internetske infrastrukture

Veliki prekid rada Amazon Web Services (AWS) poslužitelja u ponedjeljak ujutro, koji je zahvatio brojne globalne internetske servise, pojačao je apele za jačanje europske tehnološke samostalnosti. Slack, Snapchat, Signal i Perplexity bili su među pogođenim platformama. Amazon Web Services nudi računalne poslužitelje u oblaku koji pokreću te i milijune drugih internetskih stranica i digitalnih usluga diljem svijeta. U Bruxellesu je nakon toga pokrenuta (nova-stara) žustra rasprava o tome što je to 'digitalni suverenitet' i kako ga postići, a usluge u oblaku nalaze se u samom središtu te debate. Očekuje se da će čelnici Europske unije zauzeti službeno stajalište o toj temi na sastanku krajem tjedna. 'Prekid pokazuje koliko koncentracija moći čini internet krhkim, a taj nedostatak otpornosti izravno pogađa naše gospodarstvo', rekao je za Politico tehnološki stručnjak Robin Berjon, suosnivač inicijative Eurostack, koja se zalaže za digitalnu samodostatnost Europe. Slično upozorenje uputila je i Cori Crider, izvršna direktorica instituta Future of Technology: 'Ovisnost Europe o monopolističkim pružateljima usluga u oblaku, poput Amazona, predstavlja sigurnosni rizik i gospodarsku prijetnju koju više ne možemo ignorirati.'

Što kažu hrvatski stručnjaci? Prema podacima s AWS-a, izvor problema bio je u Sjevernoj Americi, točnije u saveznoj državi Virginiji. Zastoj je izazvao brojne reakcije i u europskim tehnološkim krugovima. Ulrike Franke, viša suradnica Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR), ironično je komentirala na Blueskyju: 'Moj robotski usisavač više ne radi. Može li mi netko objasniti zašto je robot u Parizu povezan s poslužiteljem na američkom istoku? Eto vam europskog digitalnog suvereniteta…' Kako je u ponedjeljak u razgovoru za tportal pojasnio prof. dr. sc. Vedran Dakić sa Sveučilišta Algebra Bernays, problem je nastao u sustavu DNS rezolucije, zbog čega aplikacije privremeno nisu mogle 'pronaći' poslužitelje na koje se spajaju. 'DNS je internetski imenik koji prevodi nazive poput snapchat.com u stvarne adrese. Kada DNS ne radi, aplikacije ne mogu pronaći backend servis na kojemu se žele spojiti – kao da imate telefonski imenik bez brojeva', pojasnio Dakić. Iako nije bilo znakova kibernetičkog napada, incident je pokazao koliko je svijet ovisan o jednoj kompaniji i koliko globalna infrastruktura može biti ranjiva na lokalni kvar. Prema Dakiću, mnoge tvrtke još uvijek nemaju rezervne planove ni višeregionalne kopije, a ulaganja u otpornost sustava odgađaju do sljedećeg incidenta. Konzultant Marko Gulan istaknuo je da i najmanja pogreška u tako složenom sustavu može izazvati 'domino efekt' s globalnim posljedicama. AWS, koji pogoni velik dio interneta i čini glavni izvor Amazonove dobiti, time je još jednom pokazao svoju kritičnu ulogu u digitalnoj ekonomiji, ali i njezinu ranjivost.