Kvar na Amazonu jučer je 'srušio pola interneta', ali i pokrenuo ključno pitanje za Europu

Veliki poremećaj u radu Amazon Web Servicesa (AWS) u ponedjeljak je nakratko paralizirao desetke internetskih servisa i aplikacija diljem svijeta – od Snapchata, Slacka i Canve do Fortnitea i Zooma. Uzrok je bio tehnički kvar u regiji US-EAST-1 u Virginiji, jednom od najprometnijih središta globalne internetske infrastrukture
Veliki prekid rada Amazon Web Services (AWS) poslužitelja u ponedjeljak ujutro, koji je zahvatio brojne globalne internetske servise, pojačao je apele za jačanje europske tehnološke samostalnosti. Slack, Snapchat, Signal i Perplexity bili su među pogođenim platformama. Amazon Web Services nudi računalne poslužitelje u oblaku koji pokreću te i milijune drugih internetskih stranica i digitalnih usluga diljem svijeta.
U Bruxellesu je nakon toga pokrenuta (nova-stara) žustra rasprava o tome što je to 'digitalni suverenitet' i kako ga postići, a usluge u oblaku nalaze se u samom središtu te debate. Očekuje se da će čelnici Europske unije zauzeti službeno stajalište o toj temi na sastanku krajem tjedna.
'Prekid pokazuje koliko koncentracija moći čini internet krhkim, a taj nedostatak otpornosti izravno pogađa naše gospodarstvo', rekao je za Politico tehnološki stručnjak Robin Berjon, suosnivač inicijative Eurostack, koja se zalaže za digitalnu samodostatnost Europe.
Slično upozorenje uputila je i Cori Crider, izvršna direktorica instituta Future of Technology: 'Ovisnost Europe o monopolističkim pružateljima usluga u oblaku, poput Amazona, predstavlja sigurnosni rizik i gospodarsku prijetnju koju više ne možemo ignorirati.'
Što kažu hrvatski stručnjaci?
Prema podacima s AWS-a, izvor problema bio je u Sjevernoj Americi, točnije u saveznoj državi Virginiji. Zastoj je izazvao brojne reakcije i u europskim tehnološkim krugovima. Ulrike Franke, viša suradnica Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR), ironično je komentirala na Blueskyju: 'Moj robotski usisavač više ne radi. Može li mi netko objasniti zašto je robot u Parizu povezan s poslužiteljem na američkom istoku? Eto vam europskog digitalnog suvereniteta…'
Kako je u ponedjeljak u razgovoru za tportal pojasnio prof. dr. sc. Vedran Dakić sa Sveučilišta Algebra Bernays, problem je nastao u sustavu DNS rezolucije, zbog čega aplikacije privremeno nisu mogle 'pronaći' poslužitelje na koje se spajaju. 'DNS je internetski imenik koji prevodi nazive poput snapchat.com u stvarne adrese. Kada DNS ne radi, aplikacije ne mogu pronaći backend servis na kojemu se žele spojiti – kao da imate telefonski imenik bez brojeva', pojasnio Dakić.
Iako nije bilo znakova kibernetičkog napada, incident je pokazao koliko je svijet ovisan o jednoj kompaniji i koliko globalna infrastruktura može biti ranjiva na lokalni kvar. Prema Dakiću, mnoge tvrtke još uvijek nemaju rezervne planove ni višeregionalne kopije, a ulaganja u otpornost sustava odgađaju do sljedećeg incidenta.
Konzultant Marko Gulan istaknuo je da i najmanja pogreška u tako složenom sustavu može izazvati 'domino efekt' s globalnim posljedicama. AWS, koji pogoni velik dio interneta i čini glavni izvor Amazonove dobiti, time je još jednom pokazao svoju kritičnu ulogu u digitalnoj ekonomiji, ali i njezinu ranjivost.
'Potrebna je diversifikacija u računalstvu u oblaku
Corinne Cath-Speth, voditeljica digitalnog odjela organizacije Article 19, rekla je za Politico da takvi prekidi nisu samo tehnički problemi, nego i 'demokratski neuspjesi'. 'Kada jedan pružatelj usluge padne, s njim se gase i kritične infrastrukture – mediji postaju nedostupni, aplikacije za sigurnu komunikaciju poput Signala prestaju raditi, a infrastruktura koja podupire naše digitalno društvo počinje se urušavati', rekla je. 'Hitno nam je potrebna diversifikacija u računalstvu u oblaku', dodala je.
Tvrtka Trint, koja nudi usluge automatske transkripcije, potvrdila je da je došlo do kratkotrajnog prekida, ali je poručila da su 'korisnici na našim EU poslužiteljima u velikoj mjeri ostali neovisni o američkom zastoju'.
U izjavi dostavljenoj medijima, Amazon Web Services naveo je: 'Nastavljamo promatrati oporavak većine pogođenih AWS usluga. Možemo potvrditi da su globalne usluge i funkcije koje ovise o regiji US-EAST-1 također obnovljene. Nastavljamo raditi na potpunom rješenju i obavijestit ćemo korisnike čim budemo imali više informacija.'
Na brifingu za novinare u Bruxellesu, glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert izjavio je kako je riječ o 'pitanju za same kompanije' i da se Komisija o tome 'neće izravno očitovati'. Na pitanje o tome kako je kvar utjecao na rad Komisije, glavna glasnogovornica Paula Pinho je odgovorila: 'Koristili smo, recimo to tako, tradicionalne metode. Uglavnom e-mailove.'