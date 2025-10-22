Do 2033. godine planiraju zamijeniti više od 600.000 radnika robotima?

Time bi Amazon, prema internim izvješćima, uštedio oko 30 centi na svakoj pošiljci , odnosno više od 12 milijardi dolara u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Iako se očekuje da će Amazon u istom razdoblju udvostručiti broj prodanih proizvoda, tvrtka očito računa da će većinu rasta pokriti automatizirani sustavi, a ne nova radna snaga.

Robotski odjel Amazona navodno radi na planu kojim bi se automatiziralo 75 posto svih operacija tvrtke , a do 2027. godine tvrtka bi mogla ukinuti oko 160.000 radnih mjesta koja bi inače bila potrebna za rukovanje narudžbama i distribuciju.

Prema pisanju The New York Timesa, Amazonovi menadžeri već pripremaju komunikacijsku strategiju za ublažavanje očekivanog negativnog odjeka zbog gubitka radnih mjesta. Tvrtka, među ostalim, razmatra sudjelovanje u lokalnim zajedničkim projektima i izbjegavanje izraza poput 'automatizacija' ili 'umjetna inteligencija'. Umjesto toga, interno se sugerira korištenje blažih izraza poput 'napredna tehnologija' ili 'kobot', odnosno robota koji rade uz ljude.

Na upit portala The Verge, glasnogovornica Amazona Kelly Nantel izjavila je da dokumenti koji su 'procurili' predstavljaju 'gledište samo jednog tima', a ne službenu strategiju tvrtke.

'Ti dokumenti često prikazuju nepotpunu i pogrešnu sliku naših planova, a tako je i u ovom slučaju', rekla je Nantel. 'Amazon trenutno zapošljava diljem SAD-a, a nedavno smo najavili otvaranje 250.000 sezonskih radnih mjesta za nadolazeće blagdane.' Tvrtka je također odbacila navode da menadžeri imaju upute izbjegavati određene izraze u vezi s robotikom te naglasila da se projekti u zajednici ne dovode u vezu s planovima automatizacije.

No, ekonomisti upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao imati šire posljedice za tržište rada.

'Nitko nema veći poticaj za automatizaciju od Amazona', rekao je za The New York Times Daron Acemoglu, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2023. godine. 'Ako uspiju provesti ovaj plan, jedan od najvećih poslodavaca u SAD-u počet će uništavati radna mjesta, a ne ih stvarati.'