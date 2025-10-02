Starlink ima opasnog rivala: Podaci putovali 7.000 km, hakeri im ne mogu ništa!

Osnivač Spacecoina Tae Oh rekao je za Reuters da tvrtka cilja na korisnike u područjima gdje je internet nepouzdan, cenzuriran ili preskup. Za razliku od Starlinka, kojim upravlja jedna kompanija, Spacecoin planira izgraditi decentralizirani sustav kojem se svatko može pridružiti – za plaćanja i pohranu podataka bez posrednika.

Test bi trebao pokazati da se podaci spremljeni na blockchainu mogu poslati izvan Zemlje, prenijeti preko satelita u orbiti i vratiti natrag netaknuti. Podaci su putovali više od 7.000 kilometara, od Čilea do Azora, koristeći satelit proizvođača EnduroSat iz Bugarske.

'Osim krajnjih korisnika, ciljat ćemo i na graditelje – developere, nevladine organizacije i infrastrukturne partnere', rekao je Oh u priopćenju.