Starlink ima opasnog rivala: Podaci putovali 7.000 km, hakeri im ne mogu ništa!

Američki startup Spacecoin u srijedu je izjavio da je uspješno poslao sigurne informacije kroz svemir, što je, kako je rekao, prvi takav slučaj u industriji, dok tvrtka pokušava pokazati da može ponuditi alternativu Starlinkovoj satelitskoj internetskoj usluzi
Osnivač Spacecoina Tae Oh rekao je za Reuters da tvrtka cilja na korisnike u područjima gdje je internet nepouzdan, cenzuriran ili preskup. Za razliku od Starlinka, kojim upravlja jedna kompanija, Spacecoin planira izgraditi decentralizirani sustav kojem se svatko može pridružiti – za plaćanja i pohranu podataka bez posrednika.
Test bi trebao pokazati da se podaci spremljeni na blockchainu mogu poslati izvan Zemlje, prenijeti preko satelita u orbiti i vratiti natrag netaknuti. Podaci su putovali više od 7.000 kilometara, od Čilea do Azora, koristeći satelit proizvođača EnduroSat iz Bugarske.
'Osim krajnjih korisnika, ciljat ćemo i na graditelje – developere, nevladine organizacije i infrastrukturne partnere', rekao je Oh u priopćenju.
Prema njegovim riječima, svaka transakcija u mreži provjerava se prema postojećim zapisima na blockchainu, koji automatski odbacuju sve što se ne podudara. 'Za korisnike to znači da informacije ili uplate koje šalju ne mogu biti krivotvorene, izmijenjene ili presretnute od strane hakera', dodao je.
Tržište satelitskog interneta ubrzano raste zahvaljujući potražnji za širokopojasnim uslugama. Američka banka J.P. Morgan već je testirala blockchain u komunikaciji između satelita, no Spacecoin je prvi koji je obavio transakciju bez korištenja zemaljske internetske infrastrukture.
U usporedbi sa Starlinkom, koji raspolaže s oko 8.000 satelita, Spacecoin je i dalje mali igrač. Trenutačno upravlja jednim nanosatelitom u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), do 2.000 kilometara visine, lansiranim u prosincu 2024. na raketi SpaceX-a. Do kraja ove godine planira poslati još tri.