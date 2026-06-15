U eri AI-a nije problem napraviti sadržaj. Problem je imati dobru ideju

Natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI' poziva autore da uz pomoć umjetne inteligencije reinterpretiraju emociju nogometa, a član žirija Filip Filković Philatz objašnjava zašto ta tehnologija ne zamjenjuje kreativce, već mijenja način na koji stvaraju

Još prije samo nekoliko godina za izradu vizualno zahtjevnih videa, animacija ili složenih specijalnih efekata bili su potrebni veliki timovi, visoki budžeti i mjeseci rada. Danas dio tog posla preuzimaju alati umjetne inteligencije, no jedno se nije promijenilo, a to je da iza svakog uspješnog projekta i dalje stoji čovjek s idejom. To je ujedno jedna od glavnih poruka natječaja 'AIMO! stvarati i navijati uz AI', koji je Hrvatski Telekom pokrenuo povodom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Natječaj poziva kreativce, autore, ljubitelje nogometa i digitalne entuzijaste da AI-em generiranim videozapisima, fotografijama i ilustracijama reinterpretiraju emociju navijanja, zajedništva i strasti koju nogomet budi među navijačima hrvatske reprezentacije. 'AI nije zamjena nego alat koji može proširiti kreativni proces' Među članovima stručnog žirija je i Filip Filković Philatz, redatelj, producent i jedan od domaćih pionira primjene umjetne inteligencije u kreativnoj industriji. Njegovo iskustvo pokazuje da AI nije zamjena za kreativni proces, već alat koji ga može ubrzati i proširiti. 'Koristimo AI kroz cijeli produkcijski lanac, od vizualizacije ideja u pretprodukciji, preko generiranja videa i motion grafike, do animacija i vizualnih efekata. Najveći pomak osjetimo u fazama u kojima se klasično trošilo najviše vremena na iteracije: concepting, styleframes i složene VFX sekvence. Ranije bismo tjednima razvijali vizualni jezik nekog projekta, a danas taj proces možemo komprimirati na dane', rekao je ranije Philatz u razgovoru za tportal.

No, prema njegovim riječima, najveća promjena nije samo u brzini. 'Ono što se promijenilo, osim brzine, odvažnost je u pristupu vizualno zahtjevnim idejama koje bi klasičnom produkcijom bile financijski neizvedive', ističe. Takve mogućnosti danas su dostupnije nego ikada prije, što otvara prostor novoj generaciji autora da eksperimentiraju idejama i formatima koji su donedavno bili rezervirani za velike produkcijske kuće. Natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI' upravo zato stavlja naglasak na originalnost i autorski pristup, a ne samo na tehničke mogućnosti alata. 'Umjetna inteligencija sama po sebi ne stvara dobar sadržaj. Ona postaje zanimljiva tek kada iza nje stoje ideja, stav i kreativnost osobe koja je koristi. Zato ovaj natječaj vidim kao odličnu priliku da autori eksperimentiraju, razvijaju svoj izraz i pokažu kako tehnologija može biti sredstvo autentičnog kreativnog stvaranja', poručuje Philatz. 'Imamo više kontrole, ne manje' Iako se u javnosti često govori o tome hoće li umjetna inteligencija zamijeniti kreativce, on smatra da je takav pogled pojednostavljen. 'Imamo više kontrole, ne manje. AI u našem radu funkcionira strogo kao alat unutar reguliranog pipelinea te svaki projekt ima redatelja, direktora fotografije, montažera, storyboard artista... uz AI prompt inženjere i AI specijaliste. Kreativna odluka uvijek ostaje u ljudskim rukama. AI ubrzava izvršenje vizije, ali ne definira tu viziju. Razlika je kao između kamere i snimatelja, jer kamera ne snima sama od sebe', objašnjava. Dodaje da je stoga važno razlikovati tehnologiju od kreativnog procesa. 'Moja osobna vodilja u svemu tome je jasna: ne želim da ljudi iz industrije izgube posao, a AI ne zamjenjuje te uloge, već im daje bolje alate.' Da umjetna inteligencija već danas donosi vrlo konkretne promjene u produkciji, potvrđuju i brojke. 'Određene vizualno intenzivne sekvence, koje bi klasičnim CGI pipelineom zahtijevale veće timove i dulje rokove, uz naš AI sustav možemo realizirati s manjim timom i u kraćem vremenu', kaže.

Kako objašnjava, to ne znači niže standarde, već upravo suprotno. 'Ključno je da to ne znači kompromis u kvaliteti, naprotiv, oslobođeni resursi idu prema kreativnoj i tehničkoj dotjeranosti konačnog rezultata. U nekim projektima skratili smo produkcijski timeline za 40-60 posto uz istovremeno veći broj iteracija. Umjesto da angažiramo 8-10 ljudi na VFX-u mjesec dana, radimo s tri-četiri specijalista 10-14 dana.' 'AI neće zamijeniti kreativce' Upitan je li umjetna inteligencija tek prolazni hajp ili stvarna promjena, kaže: 'Realna je to promjena, ali nije onakva kakvom je mediji najčešće opisuju. AI neće zamijeniti kreativce, ali redefinirat će ono što manji tim može napraviti i kojom brzinom. No AI ne razumije priču, ne osjeća ritam narativa, ne pregovara s klijentom, ne donosi redateljske odluke, ne montira sam od sebe. Tamo gdje je sadržaj čisto tehnička egzekucija poznate forme AI je izuzetno učinkovit. Tamo gdje je u pitanju autorska vizija ljudski dodir ostaje izrazito poželjan i neophodan.' Stoga natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI' ne traži samo tehničku vještinu, već ideje koje mogu prenijeti emociju navijanja na nov i originalan način. Jer, kako pokazuje i iskustvo profesionalaca koji svakodnevno rade s umjetnom inteligencijom, tehnologija može otvoriti vrata bezbrojnim mogućnostima, ali ono najvažnije i dalje dolazi od autora koji stoji iza ekrana.