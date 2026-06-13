Dramatičan ekonomski fenomen: Pad cijena AI alata mijenja tržište rada

Anamarija Zron održala je u srijedu u Gradskoj knjižnici Rijeka predavanje 'AI Cjenovni Rat' o ekonomiji umjetne inteligencije, padu cijena korištenja, o tome što to znači za hrvatsko gospodarstvo te kako se male i srednje tvrtke mogu uključiti bez velikih ulaganja.

Tako je u ožujku 2023. cijena za milijun tokena, čemu je ekvivalent oko 750 tisuća riječi, bila 30 američkih dolara, dok je u početku lipnja ove godine bila 2 dolara. Na primjeru zamišljene tvrtke, primjerice telekoma, koji mjesečno koristi 45 milijardi tokena, riječ je o razlici na godišnjoj razini od oko 15 milijuna eura , rekla je.

Po riječima asistentice na Katedri za informacijske znanosti Ekonomskog fakulteta u Rijeci Anamarije Zron , u svega tri godine dogodio se jedan od najdramatičnijih ekonomskih fenomena posljednjih godina, pad cijene umjetne inteligencije za više od 93 posto.

Pojašnjavajući zašto je došlo do velikog pada cijena, navela je tri događaja koja su sve promijenila. Prvi je DeepSeek – Sputnik moment iz siječnja 2025., kada je kineski startup ustvrdio da je istrenirao svoj jezični model, napredni AI algoritam, koji je usporediv s vodećim velikim američkim jezičnim modelima, za samo 5,6 milijuna dolara. U isto vrijeme SAD za treniranje modela troši milijarde.

To je na tržište donijelo priličan šok, primjerice tvrtka NVIDIA, koja se bavi proizvodnjom čipova, izgubila je potkraj siječnja 2025. oko 600 milijardi tržišne vrijednosti u jednom danu, što je najveći jednodnevni pad u povijesti američke burze.

Investitori, koji su ulagali u dionice te tvrtke tada su zaključili da, ako je toliko jednostavno napraviti jedan model, možda vrijednost dionice neće toliko rasti i odlučili su ih prodati pa je NVIDIA u jednom danu izgubila 17 posto tržišne vrijednosti.

Tada je cjenovni rat počeo, DeepSeek je počeo nuditi svoje modele po puno jeftinijim cijenama, a cijene potom režu i OpenAI, Google, Meta i drugi.

Sve to prate novi poslovi i industrije koji nastaju zahvaljujući AI-ju pa, prema podacima McKinsey Global Instituta iz 2025., potražnja za AI konzultantima za mala i srednja poduzeća raste 7 puta. Raste i personalizirana medicina, a AI dijagnostika postaje dostupna svim bolnicama, ne samo elitnim klinikama.

Izuzetno su traženi AI integratori i developeri jer svaka tvrtka treba nekoga da poveže AI alate s poslovnim procesima. Novi su poslovi u području AI sigurnosti i etike, precizne agrikulture i veliki je rast potražnje za data analitičarima.

Prema McKinseyu, 57 posto svih radnih sati u SAD-u tehnički se može automatizirati s postojećim AI alatima već danas, od toga 44 posto mogu preuzeti AI agenti, a 13 posto roboti, dok ljudski udio ostaje na 43 posto.

Visokoobrazovani više ugroženi

AI donosi paradoks, visookobrazovani su više ugroženi od fizičkih radnika pa je visok rizik za odvjetnike koji pišu standardne ugovore, financijske analitičare koji rade rutinska izvješća, copywritere i content pisce, računovođe koji rade standardne poslove, novinare koji pišu vijesti i izvještaje, programere koji se bave rutinskim kodom. Nizak rizik procjenjuje se, primjerice, za poslove vodoinstalatera, električara, raznih majstora, fizioterapeuta i medicinskih sestara, kuhara i chefova, socijalnih radnika te menadžera koji upravljaju AI-em.

Sigurni su oni na vrhu, koji upravljaju AI-em, AI direktori, stratezi, arhitekti, decision-makeri te oni koji rade s ljudima, za koje se procjenjuje nizak rizik, dok je sredina , odnosno oni koji obavljaju kognitivni rad, poslove standardnih analiza, pisanja, pretraživanja, osnovnog računovodstva, u opasnosti ako se ne prilagodi.

Tome u prilog govori i podatak da udjel poduzeća u Europskoj uniji koja koriste AI naglo raste: u 2023. bilo ih je 8 posto, 2024. 13,5 posto, a 2025. ih je bilo 20 posto.

AI alate u Hrvatskoj koristi oko 15 posto tvrtki, a Anamarija Zron smatra da naš kasni ulazak može biti svojevrsna prednost jer preskačemo fazu skupog AI-ja. Dok su zapadne korporacije trošile milijune, mi možemo odmah krenuti po nižoj cijeni, rekla je i dodala da je potražnja za AI vještinama u oglasima u SAD-u od 2023. do 2025. porasla 7 puta, kao i da se puna primjena EU AI Acta (Zakon EU o umjetnoj inteligenciji) od 2. kolovoza 2026. odnosi i na hrvatske tvrtke.

No, pitanje je što će se dogoditi ako cijene tokena počnu rasti. Na predavanju su navedena tri moguća scenarija. U prvom slučaju tvrtka je prebacila posao na AI, otpušta 10 zaposlenika jer je AI jeftiniji. No, automatizirani procesi rade savršeno, sve dok cijena ne počne rasti, a problem nastaje jer se iste ljude, koji imaju znanje, ne može lako vratiti.

U drugom scenariju AI agenti troše sve više, samostalno izvršavaju zadaće, istražuju, pišu, šalju, odlučuju. Svaki takav zadatak troši 5 do 30 puta više tokena od običnog chata pa ukupni račun eksplodira jer se tokeni troše znatno više.

U trećem slučaju tvrtke koje su posve prebacile procese na jedan AI model ostaju 'zarobljene' pa trebaju na vrijeme razmišljati o diverzifikaciji modela.

Prisutan je i IPO pritisak jer OpenAI i Anthropic idu na burzu, investitori žele profitabilnost, a to može značiti kraj ere subvencioniranih cijena, kazala je Anamarija Zron.

Spomenula je i vještine koje AI ne može zamijeniti, a to su kontekstulano razumijevanje, empatija i pregovaranje, etička prosudba, kreativna strategija te izgradnja povjerenja i odnosa.

Anamarija Zron zaključila je predavanje poznatom Silicon Valley mantrom, kazavši 'AI neće uzeti vaš posao. Uzet će ga netko tko zna koristiti AI' te je poručila nazočnima da naprave AI plan, identificiraju tri ponavljajuća zadatka, odaberu jedan AI alat i koriste ga 30 dana te podijele jedan primjer primjene, koji uštedi barem sat vremena tjedno, i postanu predvodnici u svojoj tvrtki.