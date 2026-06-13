Dermatolozi zabrinuti zbog nove opsesije među djevojčicama: Što je kozmetikoreksija i zašto je opasna

Osmogodišnje djevojčice koriste serume protiv starenja, retinol i beauty rutine koje su donedavno bile rezervirane za odrasle. Iza trenda koji na društvenim mrežama izgleda bezazleno krije se novi problem, upozoravaju stručnjaci, a to je opsesija savršenom kožom, za koju je skovan i naziv - kozmetikoreksija

'Pripremi se sa mnom za odlazak kod najbolje prijateljice', govori djevojčica Ellie-May u jednom od svojih videa na TikToku. Pred kamerom pokazuje serum za sjaj kože, hidratantnu kremu, korektor, rumenilo, maskaru i sjajilo za usne. Danas ima 13 godina, a sadržaj o njezi kože snima još od osme godine. Ono što je počelo tijekom pandemije kao zabava s vremenom je postalo obiteljski posao. Ellie-May danas na TikToku prati više od 330 tisuća ljudi, a njezina majka Sophie kaže za BBC da od objava na društvenim mrežama njihova obitelj zarađuje više od 50 tisuća funti godišnje. 'Biti kreator sadržaja potpuno nam je promijenilo život. Djecu je zanimalo što Ellie koristi za njegu kože i sve je jednostavno eksplodiralo', kaže Sophie.

No Ellie-May nije iznimka. Dovoljno je na TikToku ili Instagramu upisati pojmove poput 'skincare routine' ili 'get ready with me' kako bi se pronašle stotine djevojčica, koje ponekad imaju tek tri ili četiri godine, koje pokazuju svoje beauty rutine, otvaraju pakete kozmetike i preporučuju proizvode vršnjacima. Od borbe protiv prištića do borbe protiv starenja Njega kože za djecu nije nova pojava. Razlika je u tome što su se nekada ti proizvodi uglavnom svodili na sredstva protiv akni i čišćenje kože, a danas djeca koriste sofisticirane serume i sastojke protiv starenja. Mnoge mlade influencerice predstavljaju se kao ambasadorice poznatih kozmetičkih brendova te se na tržištu pojavljuju i posebni paketi inspirirani popularnom kulturom, poput K-pop zvijezda, koji obećavaju 'blistavu' kožu. Prema istraživanju koje je provela kozmetička tvrtka Pai među 1500 djece u dobi od devet do 12 godina, gotovo polovica njih redovito koristi više proizvoda za njegu kože, a oko 50 posto njih kaže da to čine da bi riješili 'problematičnu kožu'. 'U prošlosti su kozmetičke tvrtke uvjeravale žene u tridesetima i četrdesetima da je starenje problem koji treba riješiti. Danas se isti pritisak prenosi na djevojčice', upozorava Brooke Erin Duffy, profesorica i istraživačica društvenih mreža na Sveučilištu Cornell. Nova opsesija Dermatolozi i istraživači za ovaj su fenomen već skovali naziv – kozmetikoreksija. Riječ je o nezdravoj opsesiji savršenom kožom pretjeranim korištenjem kozmetičkih proizvoda od najranije dobi. Talijanski dermatolog Giovanni Damiani sa Sveučilišta u Milanu počeo je istraživati taj fenomen nakon što je među svojim mladim pacijentima primijetio zabrinjavajuće obrasce ponašanja. U istraživanju je razgovarao s 55 djece u dobi od osam do 14 godina, a ona koja su pokazivala znakove kozmetikoreksije provodila su sate gledajući sadržaj o njezi kože na društvenim mrežama, koristila i do deset proizvoda dnevno te nisu željela izlaziti među ljude bez šminke.

Brine to i regulatore. Talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je istragu protiv kozmetičkog diva LVMH-a, vlasnika Sephore i Benefita, zbog sumnje da njihovi proizvodi nisu jasno označeni kao neprikladni za djecu te da se promoviraju prikrivenim marketinškim kampanjama s mladim influencerima. LVMH odbacuje te optužbe i tvrdi da ne provodi kampanje usmjerene na djecu te da surađuje isključivo s influencerima starijima od 18 godina. Koža djece ne treba retinol Dermatolozi upozoravaju da je najveći problem činjenica da brojni proizvodi koje mladi koriste sadrže aktivne sastojke razvijene za odraslu kožu. 'Ironija je u tome što djeca već imaju kožu kakvu odrasli pokušavaju postići. Njihova kožna barijera gotovo je savršena', kaže dermatologinja Jean Ayer. U svojoj ordinaciji tako sve češće viđa djecu s reakcijama na kozmetiku, dermatitisom i problemima izazvanima pretjeranom upotrebom proizvoda. Ističe pritom retinol, jedan od najpopularnijih sastojaka u anti-age kozmetici. 'Kod djece se obnova stanica kože već odvija vrlo brzo. Retinol im ne donosi nikakvu korist i može ozbiljno oštetiti zaštitnu barijeru kože', upozorava Ayer. Posljedice mogu uključivati crvenilo, osjetljivost, ekceme i trajne alergijske reakcije. Stručnjaci također istražuju moguću povezanost između sve češće upotrebe kozmetike kod djece i porasta slučajeva frontalne fibrozirajuće alopecije, bolesti zbog koje dolazi do povlačenja linije kose.

Vrijednost mjere brojem lajkova Psiholozi upozoravaju da problem nije samo u koži. Alberto Stefana, psiholog koji je sudjelovao u istraživanju kozmetikoreksije, smatra da društvene mreže oblikuju način na koji djeca grade svoj identitet. 'Djeca koja postanu opsjednuta njegom kože često svoju vrijednost počinju mjeriti brojem lajkova i komentarima koje dobivaju na internetu', kaže. Njegova istraživanja pokazuju poveznice između kozmetikoreksije i tjelesnog dismorfnog poremećaja, psihološkog stanja u kojem osoba razvija intenzivnu zabrinutost zbog zamišljenih ili pretjerano naglašenih fizičkih mana. 'U nekim slučajevima djeca osjećaju toliko srama zbog svog izgleda da ne žele ići u školu', upozorava Stefana. Jessica Ringrose, profesorica sociologije roda i obrazovanja na University Collegeu u Londonu, kaže da djeca prateći online sadržaj drugih počinju vjerovati da on predstavlja idealan život, kojem naposljetku počinju težiti.