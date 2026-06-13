Ovo su najpopularniji emojiji: Evo što znače i kako ih pravilno i primjereno koristiti

Emojiji su doslovce posvuda: gledamo ih na društvenim mrežama, u tekstualnim porukama, reklamama, proizvodima, pa čak i na velikim ekranima. Njihov je broj svake godine sve veći, a naš se digitalni jezik mijenja kako dolaze novi.

Ponekad je, doduše, teško odrediti što koji emoji znači. Makar možda izgleda jednostavno na površini, on može imati različito značenje ovisno o tome u kojem se kontekstu koristi. Unicode Consortium je objasnio 150 najpopularnijih emojija na svijetu i za što se svaki od njih najčešće koristi te određuje koji od njih treba postati standard.