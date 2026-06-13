Ovo su najpopularniji emojiji: Evo što znače i kako ih pravilno i primjereno koristiti

Unicode Consortium još je ranije izdao listu emotikona bez kojih jednostavno ne možemo. U slučaju da ne znate što koji znači - ne brinite, imamo mali vodič koji će vam pomoći da ih savladate
Emojiji su doslovce posvuda: gledamo ih na društvenim mrežama, u tekstualnim porukama, reklamama, proizvodima, pa čak i na velikim ekranima. Njihov je broj svake godine sve veći, a naš se digitalni jezik mijenja kako dolaze novi.
Ponekad je, doduše, teško odrediti što koji emoji znači. Makar možda izgleda jednostavno na površini, on može imati različito značenje ovisno o tome u kojem se kontekstu koristi. Unicode Consortium je objasnio 150 najpopularnijih emojija na svijetu i za što se svaki od njih najčešće koristi te određuje koji od njih treba postati standard.
1. 😂 Lice sa suzama radosnicama - izrazita sreća, smijeh
2. ❤️ Crveno srce - ljubav
3. 🤣 Valjanje od smijeha - histeričan smijeh
4. 👍 Palac gore - odobravanje, dobro obavljeno
5. 😭 Glasno uplakano lice - nekontrolirana tuga ili radost
6. 🙏 Sklopljene ruke - molitva, zahvala, pozdrav
7. 😘 Lice koje šalje poljubac - poljubac, ljubav
8. 🥰 Nasmiješeno lice sa srcima - ljubav, nježnost
9. 😍 Oči u obliku srca - obožavanje, zaljubljenost
10. 😊 Nasmiješeno lice sa sretnim očima - pozitiva, sreća
11.🎉 Konfeti - proslava, čestitke
12. 😁 Širok osmijeh - oduševljenje, sreća
13. 💕 Dva srca - ljubav u zraku
14. 🥺 Lice molećivih očiju - divljenje, molba
15. 😅 Osmijeh uz znoj - olakšanje, nervoza
16. 🔥 Vatra - odlično, popularno
17. ☺️ Nasmiješeno lice - sreća, pozitivnost
18. 🤦 Udarac dlanom o lice - frustracija, nevjerica
19. ♥️ Srce - ljubav
20. 🤷 Slijeganje ramenima - ne znam, ravnodušnost
21. 🙄 Prevrtanje očima - sarkazam, dosada
22. 😆 Glasan smijeh - uzbuđenje, radost
23. 🤗 Lice za zagrljaj - podrška, oduševljenje
24. 😉 Namigivanje - šala, zadirkivanje
25. 🎂 Rođendanska torta - rođendan, slavlje
26. 🤔 Zamišljeno lice - razmišljanje, pitanje
27.👏 Pljesak - aplauz
28. 🙂 Blag osmijeh - sreća, ponekad ironija
29. 😳 Zacrvenjeno lice - sram, iznenađenje
30.🥳 Lice sa šeširom za zabavu - proslava, veselje
31. 😎 Lice sa sunčanim naočalama - kul, samopouzdanje
32. 👌 Znak OK - u redu, odobravanje
33. 💜Ljubičasto srce - ljubav
34. 😔 Zamišljeno tužno lice - kajanje, razmišljanje
35. 💪 Savijeni biceps - snaga, fitnes
36. ✨ Iskrice - pozitivnost, slavlje
37. 💖 Sjajno srce - snažna ljubav
38. 👀 Oči - gledanje, drama
39. 😋Lice koje uživa u hrani - uživanje, zadirkivanje
40. 😏 Podrugljiv osmijeh - flert, nestašluk
41. 😢 Uplakano lice - tuga, bol
42. 👉 Prst udesno - pogledaj desno
43. 💗 Rastuće srce - sve veća ljubav
44. 😩 Iscrpljeno lice - umor, stres
45. 💯 Sto bodova - potpuno odobravanje
46 .🌹 Ruža - romantika
47. 💞 Vrteća srca - vrtlog ljubavi
48.🎈 Balon - slavlje
49. 💙 Plavo srce - ljubav, prijateljstvo
50. 😃 Nasmiješeno lice otvorenih usta - sreća
51. 😡 Ljutito lice - ljutnja
52. 💐 Buket cvijeća - zahvalnost
53. 😜 Namigivanje s isplaženim jezikom - šala, zabava
54. 🙈 Majmun koji ne vidi - sram, nevjerica
55. 🤞 Prekriženi prsti - nada, sreća
56. 😄 Veselo i nasmiješeno lice - sreća, zabava
57. 🤤 Balavo lice - želja, oduševljenje
58. 🙌 Podignute ruke - slavlje, uspjeh
59. 🤪 Luckasto lice - ludiranje, zabava
60. ❣️ Srce s uskličnikom - naglašena ljubav
61. 😀 Nasmiješeno lice - sreća
62. 💋 Trag poljupca - poljubac
63. 💀 Lubanja - smrt, ekstremna reakcija
64. 👇 Prst dolje - pogledaj dolje
65. 💔Slomljeno srce - tuga, gubitak
66. 😌 Opušteno lice - mir, zadovoljstvo
67. 💓 Kucajuće srce - zaljubljenost
68. 🤩 Zvjezdane oči - oduševljenje
69. 🙃 Naopako lice - ironija, šala
70. 😬 Iskeženo lice - nelagoda, nervoza
71. 😱 Lice koje vrišti - šok, strah
72.😴 Uspavano lice - umor, dosada
73. 🤭 Ruka preko usta - smijeh, nestašluk
74. 😐Neutralno lice - ravnodušnost
75. 🌞 Sunce s licem - sreća, pozitivnost
76. 😒Nezadovoljno lice - iritacija
77. 😇 Lice s aureolom - nevinost
78. 🌸Cvijet trešnje - ljepota, posebna prigoda
79. 😈 Vragolasto lice s rogovima - nestašluk
80. 🎶 Glazbene note - glazba, pjevanje
81. ✌️ Znak mira - mir, uspjeh
82. 🎊 Konfeti u kugli - proslava, čestitke
83. 🥵 Lice kojem je vruće - vrućina, flert
84. 😞 Razočarano lice - razočaranje, tuga
85. 💚 Zeleno srce - ljubav, prijateljstvo
86. ☀️ Sunce - sunčano, toplo
87. 🖤 Crno srce - ljubav, tuga
88. 💰 Vreća novca - novac, bogatstvo
89. 😚 Lice koje ljubi zatvorenih očiju - nježnost, romantika
90. 👑 Kruna - kraljevstvo, uspjeh, pohvala
91. 🎁 Zamotani poklon - iznenađenje, slavlje
92. 💥 Eksplozija - iznenađenje, uzbuđenje
93. 🙋 Osoba koja diže ruku - pozdrav, pitanje
94. ☹️ Namrgođeno lice - tuga, zabrinutost
95. 😑 Bezizražajno lice - dosada, ravnodušnost
96. 🥴 Ošamućeno lice - zbunjenost, omamljenost
97. 👈 Prst ulijevo - pogledaj lijevo
98. 💩 Hrpa izmeta - nešto loše, šala
99. ✅ Kvačica - potvrda, odobrenje
100. 👋 Ruka koja maše - pozdrav, zbogom
101. 🤮 Lice koje povraća - gađenje, mučnina
102. 😤 Lice kojem para ide iz nosa - ponos, odlučnost, ljutnja
103. 🤢 Lice kojem je mučno - gađenje, mučnina
104. 🌟 Sjajna zvijezda - uspjeh, divljenje
105. ❗ Uskličnik - naglasak, uzbuđenje
106. 😥 Tužno, ali lice s olakšanjem - tuga, olakšanje
107. 🌈 Duga - sreća, ponos, ljubav
108. 💛 Žuto srce - prijateljstvo, ljubav
109. 😝 Isplažen jezik i zatvorene oči - šala, zabava
110. 😫 Umorno lice - preopterećenost, umor
111. 😲 Zapanjeno lice - iznenađenje
112. 🖕 Srednji prst - uvreda, nepoštovanje
113. ‼️ Dvostruki uskličnik - snažan naglasak
114. 🔴 Crveni krug - stop, snimanje
115. 🌻 Suncokret - priroda, zahvalnost
116. 🤯 Eksplodirajuća glava - šok, nevjerica
117. 💃 Plesačica - zabava, veselje
118. 👊 Stisnuta šaka - udarac, pozdrav šakom
119. 🤬 Psovanje - bijes, psovanje
120. 🏃 Trkač - trčanje, žurba
121. 😕 Zbunjeno lice - nesigurnost, razočaranje
122. 👁️ Oko - promatranje, viđeno
123. ⚡ Munja - energija, opasnost
124. ☕ Topli napitak - kava, čaj, tračanje
125. 🍀 Djetelina s četiri lista - sreća
126. 💦 Kapljice znoja - trud, voda, tekućina
127. ⭐ Zvijezda - uspjeh, ocjena
128. 🦋 Leptir - ljepota, promjena
129. 🤨 Lice s podignutom obrvom - sumnja, skepsa
130. 🌺 Hibiskus - ljepota, ljubav
131. 😹 Mačka sa suzama od smijeha - snažan smijeh
132. 🤘 Šaka koja pravi rogove - rock, podrška
133. 🌷 Tulipan - proljeće, priroda
134. 💝 Srce s vrpcom - ljubav, zahvalnost
135. 💤 Simbol spavanja - spavanje, dosada
136. 🤝 Rukovanje - dogovor, poštovanje
137. 🐰 Lice zeca - nešto slatko, Uskrs
138. 😓 Znojno lice - frustracija, zabrinutost
139. 💘 Srce probodeno strijelom - zaljubljenost, Valentinovo
140. 🍻 Kucanje pivskim kriglama - nazdravljanje, slavlje
141. 😟 Zabrinuto lice - briga, tjeskoba
142. 😣 Uporno lice - borba, frustracija
143. 🧐 Lice s monoklom - promatranje, razmišljanje
144. 😠 Ljutito lice - ljutnja, nezadovoljstvo
145. 🤠 Lice s kaubojskim šeširom - avantura, samopouzdanje
146. 😻 Mačka sa srcima umjesto očiju - ljubav, obožavanje
147. 🌙 Mjesec - noć, tajanstvenost
148. 😛 Isplažen jezik - zadirkivanje, šala
149. 🤙 Znak 'nazovi me' - poziv, prijateljski pozdrav
150. 🙊 Majmun koji prekriva usta - tajna, šutnja, nestašluk