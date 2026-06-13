savladajte značenje

Ovo su najpopularniji emojiji: Evo što znače i kako ih pravilno i primjereno koristiti

Damir Rukavina

13.06.2026 u 22:04

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pexels / Autor: Ann Hannes / Pexels
Bionic
Reading

Unicode Consortium još je ranije izdao listu emotikona bez kojih jednostavno ne možemo. U slučaju da ne znate što koji znači - ne brinite, imamo mali vodič koji će vam pomoći da ih savladate

Emojiji su doslovce posvuda: gledamo ih na društvenim mrežama, u tekstualnim porukama, reklamama, proizvodima, pa čak i na velikim ekranima. Njihov je broj svake godine sve veći, a naš se digitalni jezik mijenja kako dolaze novi.

Ponekad je, doduše, teško odrediti što koji emoji znači. Makar možda izgleda jednostavno na površini, on može imati različito značenje ovisno o tome u kojem se kontekstu koristi. Unicode Consortium je objasnio 150 najpopularnijih emojija na svijetu i za što se svaki od njih najčešće koristi te određuje koji od njih treba postati standard.

vezane vijesti

1. 😂 Lice sa suzama radosnicama - izrazita sreća, smijeh

2. ❤️ Crveno srce - ljubav

3. 🤣 Valjanje od smijeha - histeričan smijeh

4. 👍 Palac gore - odobravanje, dobro obavljeno

5. 😭 Glasno uplakano lice - nekontrolirana tuga ili radost

6. 🙏 Sklopljene ruke - molitva, zahvala, pozdrav

7. 😘 Lice koje šalje poljubac - poljubac, ljubav

8. 🥰 Nasmiješeno lice sa srcima - ljubav, nježnost

9. 😍 Oči u obliku srca - obožavanje, zaljubljenost

10. 😊 Nasmiješeno lice sa sretnim očima - pozitiva, sreća

11.🎉 Konfeti - proslava, čestitke

12. 😁 Širok osmijeh - oduševljenje, sreća

13. 💕 Dva srca - ljubav u zraku

14. 🥺 Lice molećivih očiju - divljenje, molba

15. 😅 Osmijeh uz znoj - olakšanje, nervoza

16. 🔥 Vatra - odlično, popularno

17. ☺️ Nasmiješeno lice - sreća, pozitivnost

18. 🤦 Udarac dlanom o lice - frustracija, nevjerica

19. ♥️ Srce - ljubav

20. 🤷 Slijeganje ramenima - ne znam, ravnodušnost

21. 🙄 Prevrtanje očima - sarkazam, dosada

22. 😆 Glasan smijeh - uzbuđenje, radost

23. 🤗 Lice za zagrljaj - podrška, oduševljenje

24. 😉 Namigivanje - šala, zadirkivanje

25. 🎂 Rođendanska torta - rođendan, slavlje

26. 🤔 Zamišljeno lice - razmišljanje, pitanje

27.👏 Pljesak - aplauz

28. 🙂 Blag osmijeh - sreća, ponekad ironija

29. 😳 Zacrvenjeno lice - sram, iznenađenje

30.🥳 Lice sa šeširom za zabavu - proslava, veselje

31. 😎 Lice sa sunčanim naočalama - kul, samopouzdanje

32. 👌 Znak OK - u redu, odobravanje

33. 💜Ljubičasto srce - ljubav

34. 😔 Zamišljeno tužno lice - kajanje, razmišljanje

35. 💪 Savijeni biceps - snaga, fitnes

36. ✨ Iskrice - pozitivnost, slavlje

37. 💖 Sjajno srce - snažna ljubav

38. 👀 Oči - gledanje, drama

39. 😋Lice koje uživa u hrani - uživanje, zadirkivanje

40. 😏 Podrugljiv osmijeh - flert, nestašluk

41. 😢 Uplakano lice - tuga, bol

42. 👉 Prst udesno - pogledaj desno

43. 💗 Rastuće srce - sve veća ljubav

44. 😩 Iscrpljeno lice - umor, stres

45. 💯 Sto bodova - potpuno odobravanje

46 .🌹 Ruža - romantika

47. 💞 Vrteća srca - vrtlog ljubavi

48.🎈 Balon - slavlje

49. 💙 Plavo srce - ljubav, prijateljstvo

50. 😃 Nasmiješeno lice otvorenih usta - sreća

51. 😡 Ljutito lice - ljutnja

52. 💐 Buket cvijeća - zahvalnost

53. 😜 Namigivanje s isplaženim jezikom - šala, zabava

54. 🙈 Majmun koji ne vidi - sram, nevjerica

55. 🤞 Prekriženi prsti - nada, sreća

56. 😄 Veselo i nasmiješeno lice - sreća, zabava

57. 🤤 Balavo lice - želja, oduševljenje

58. 🙌 Podignute ruke - slavlje, uspjeh

59. 🤪 Luckasto lice - ludiranje, zabava

60. ❣️ Srce s uskličnikom - naglašena ljubav

61. 😀 Nasmiješeno lice - sreća

62. 💋 Trag poljupca - poljubac

63. 💀 Lubanja - smrt, ekstremna reakcija

64. 👇 Prst dolje - pogledaj dolje

65. 💔Slomljeno srce - tuga, gubitak

66. 😌 Opušteno lice - mir, zadovoljstvo

67. 💓 Kucajuće srce - zaljubljenost

68. 🤩 Zvjezdane oči - oduševljenje

69. 🙃 Naopako lice - ironija, šala

70. 😬 Iskeženo lice - nelagoda, nervoza

71. 😱 Lice koje vrišti - šok, strah

72.😴 Uspavano lice - umor, dosada

73. 🤭 Ruka preko usta - smijeh, nestašluk

74. 😐Neutralno lice - ravnodušnost

75. 🌞 Sunce s licem - sreća, pozitivnost

76. 😒Nezadovoljno lice - iritacija

77. 😇 Lice s aureolom - nevinost

78. 🌸Cvijet trešnje - ljepota, posebna prigoda

79. 😈 Vragolasto lice s rogovima - nestašluk

80. 🎶 Glazbene note - glazba, pjevanje

81. ✌️ Znak mira - mir, uspjeh

82. 🎊 Konfeti u kugli - proslava, čestitke

83. 🥵 Lice kojem je vruće - vrućina, flert

84. 😞 Razočarano lice - razočaranje, tuga

85. 💚 Zeleno srce - ljubav, prijateljstvo

86. ☀️ Sunce - sunčano, toplo

87. 🖤 Crno srce - ljubav, tuga

88. 💰 Vreća novca - novac, bogatstvo

89. 😚 Lice koje ljubi zatvorenih očiju - nježnost, romantika

90. 👑 Kruna - kraljevstvo, uspjeh, pohvala

91. 🎁 Zamotani poklon - iznenađenje, slavlje

92. 💥 Eksplozija - iznenađenje, uzbuđenje

93. 🙋 Osoba koja diže ruku - pozdrav, pitanje

94. ☹️ Namrgođeno lice - tuga, zabrinutost

95. 😑 Bezizražajno lice - dosada, ravnodušnost

96. 🥴 Ošamućeno lice - zbunjenost, omamljenost

97. 👈 Prst ulijevo - pogledaj lijevo

98. 💩 Hrpa izmeta - nešto loše, šala

99. ✅ Kvačica - potvrda, odobrenje

100. 👋 Ruka koja maše - pozdrav, zbogom

101. 🤮 Lice koje povraća - gađenje, mučnina

102. 😤 Lice kojem para ide iz nosa - ponos, odlučnost, ljutnja

103. 🤢 Lice kojem je mučno - gađenje, mučnina

104. 🌟 Sjajna zvijezda - uspjeh, divljenje

105. ❗ Uskličnik - naglasak, uzbuđenje

106. 😥 Tužno, ali lice s olakšanjem - tuga, olakšanje

107. 🌈 Duga - sreća, ponos, ljubav

108. 💛 Žuto srce - prijateljstvo, ljubav

109. 😝 Isplažen jezik i zatvorene oči - šala, zabava

110. 😫 Umorno lice - preopterećenost, umor

111. 😲 Zapanjeno lice - iznenađenje

112. 🖕 Srednji prst - uvreda, nepoštovanje

113. ‼️ Dvostruki uskličnik - snažan naglasak

114. 🔴 Crveni krug - stop, snimanje

115. 🌻 Suncokret - priroda, zahvalnost

116. 🤯 Eksplodirajuća glava - šok, nevjerica

117. 💃 Plesačica - zabava, veselje

118. 👊 Stisnuta šaka - udarac, pozdrav šakom

119. 🤬 Psovanje - bijes, psovanje

120. 🏃 Trkač - trčanje, žurba

121. 😕 Zbunjeno lice - nesigurnost, razočaranje

122. 👁️ Oko - promatranje, viđeno

123. ⚡ Munja - energija, opasnost

124. ☕ Topli napitak - kava, čaj, tračanje

125. 🍀 Djetelina s četiri lista - sreća

126. 💦 Kapljice znoja - trud, voda, tekućina

127. ⭐ Zvijezda - uspjeh, ocjena

128. 🦋 Leptir - ljepota, promjena

129. 🤨 Lice s podignutom obrvom - sumnja, skepsa

130. 🌺 Hibiskus - ljepota, ljubav

131. 😹 Mačka sa suzama od smijeha - snažan smijeh

132. 🤘 Šaka koja pravi rogove - rock, podrška

133. 🌷 Tulipan - proljeće, priroda

134. 💝 Srce s vrpcom - ljubav, zahvalnost

135. 💤 Simbol spavanja - spavanje, dosada

136. 🤝 Rukovanje - dogovor, poštovanje

137. 🐰 Lice zeca - nešto slatko, Uskrs

138. 😓 Znojno lice - frustracija, zabrinutost

139. 💘 Srce probodeno strijelom - zaljubljenost, Valentinovo

140. 🍻 Kucanje pivskim kriglama - nazdravljanje, slavlje

141. 😟 Zabrinuto lice - briga, tjeskoba

142. 😣 Uporno lice - borba, frustracija

143. 🧐 Lice s monoklom - promatranje, razmišljanje

144. 😠 Ljutito lice - ljutnja, nezadovoljstvo

145. 🤠 Lice s kaubojskim šeširom - avantura, samopouzdanje

146. 😻 Mačka sa srcima umjesto očiju - ljubav, obožavanje

147. 🌙 Mjesec - noć, tajanstvenost

148. 😛 Isplažen jezik - zadirkivanje, šala

149. 🤙 Znak 'nazovi me' - poziv, prijateljski pozdrav

150. 🙊 Majmun koji prekriva usta - tajna, šutnja, nestašluk

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
korisni savjeti

korisni savjeti

Provodite previše vremena na mobitelu? Promijenite navike uz ove jednostavne trikove
DOBRO DOĐu

DOBRO DOĐu

Mnogi za njih ne znaju: Isprobajte ova četiri korisna alata skrivena u Windowsima
ŽEĐ AI-A

ŽEĐ AI-A

Tko u Europi drma biznisom s podatkovnim centrima, a koga će ta utrka potopiti

najpopularnije

Još vijesti