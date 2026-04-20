Novi udarac za Bezosa: Raketa Blue Origina postavila satelit u krivu orbitu

L. Š. / Hina

20.04.2026 u 08:42

New Glenn Izvor: Profimedia / Autor: JOE MARINO / UPI / Profimedia
Raketa za teške terete New Glenn tvrtke Blue Origin postavila je satelit u krivu orbitu tijekom svog trećeg lansiranja, objavila je u nedjelju svemirska tvrtka koju je osnovao Jeff Bezos

Tvrtka je izjavila da se okolnosti još istražuju. 'Trenutno procjenjujemo i ažurirat ćemo podatke kada budemo imali detaljnije informacije', rekli su iz Blue Origina.

vezane vijesti

Raketa je lansirana prema planu s lansirne baze Cape Canaveral na Floridi, što je prvi put da je prethodno korišteni raketni potisnik ponovno upotrijebljen. Potisnik je uspješno sletio na platformu u Atlantiku nakon odvajanja. Međutim, satelit, nazvan Blue Bird 7, postavljen je u orbitu nižu od predviđene, potvrdio je AST SpaceMobile, proizvođač satelita.

New Glenn je stigao u svemir u svom prvom letu u siječnju 2025. U svojoj drugoj misiji oko 10 mjeseci kasnije, ponio je u svemir dva NASA-ina orbitera za Mars. Cilj Blue Origina je koristiti sustav New Glenn kako bi se natjecao sa SpaceX-om Elona Muska, koji trenutno dominira tržištem komercijalnih lansiranja.

vezane vijesti

preporučujemo

