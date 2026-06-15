Nisu nam sve otkrili: Apple navodno čuva nekoliko velikih aduta za jesen

Prema ranijim glasinama, nova verzija trebala bi zadržati preglednost i bogatstvo informacija karakteristično za Ultra modele, ali u pojednostavljenom obliku prilagođenom standardnim verzijama Apple Watcha.

Prema navodima novinara Marka Gurmana, Apple razvija najmanje tri dodatne značajke koje bi trebale stići tijekom životnog ciklusa iOS-a 27 , iako ih tvrtka nije službeno predstavila na ovogodišnjoj developerskoj konferenciji. Prva se odnosi na Appleov pametni sat koji bi najesen, uz novu generaciju uređaja, mogao dobiti i novi brojčanik inspiriran Modular Ultrom, licem kojeg smo dosad viđali na Apple Watchu Ultra.

Kamera po mjeri korisnika



Još zanimljivije zvuči planirano osvježenje aplikacije Kamera. Nova verzija, koja navodno nije prisutna u aktualnoj razvojnoj beta-verziji iOS-a 27 mogla bi korisnicima omogućiti biranje funkcija koje su dostupne u sučelju, kao i njihov razmještaj. Ovo bi omogućilo veću fleksibilnost za napredne korisnike, kao i za one koji koriste samo dio značajki aplikacije.



Očekuje se da bi ova promjena mogla biti predstavljena zajedno s novom generacijom iPhonea na jesenskom događaju, uključujući model iPhone 18 Pro, navodi Engadget.



Siri će podržavati više AI modela



Treća novost potencijalno je i najvažnija u kontekstu umjetne inteligencije. Apple navodno nastavlja raditi na sustavu koji će omogućiti integraciju više vanjskih AI modela unutar Siri. Trenutačno razvojna verzija iOS-a 27 podržava prebacivanje između Siri i OpenAI modela ChatGPT, no Apple planira proširiti popis dostupnih opcija.



To bi u budućnosti moglo uključivati modele poput Google Geminija, Anthropic Claudea i drugih AI asistenata. Korisnici bi tako mogli birati koji će model koristiti za pojedine zadatke bez napuštanja Siri sučelja.



Zašto Apple nije predstavio ove značajke?



Razlog zašto je kompanija izostavila ove značajke nije poznat, no pretpostavljamo da je riječ o marketingu. Ako unaprijed znamo što sve dolazi na nove uređaje, tu nema iznenađenja niti senzacije koja bi kupce mogla potaknuti da posegnu za novim uređajima.

Ako se informacije pokažu točnima, iOS 27 mogao bi tijekom sljedećih mjeseci dobiti nekoliko značajnih nadogradnji koje bi dodatno proširile mogućnosti personalizacije i ubrzale Appleovu tranziciju prema otvorenijem AI ekosustavu.

