AI pod ključem: Strani državljani ostaju bez pristupa novim modelima Anthropica

Međutim, tvrtka je u priopćenju objavila da vlada misli da postoji metoda za zaobilaženje sigurnosnih mehanizama modela Fable 5.

Tvrtka je u petak rekla da rekla da je nalog o kontroli izvoza dobila u petak od vlade , za koju tvrdi da nije pružila pojedinosti o svojim zabrinutostima za nacionalnu sigurnost.

"Konačan ishod ovog naloga jest da moramo iznenada onemogućiti Fable 5 i Mythos 5 za sve naše klijente kako bismo se pridržavali pravila. Pristup drugim modelima Anthropica neće biti pogođen", kazala je tvrtka.

Anthropic je dodao da vjeruje da je došlo do "nesporazuma" te poručio da radi na tome da što prije vrati pristup modelima.

Američki ministar trgovine je u petak poslao pismo šefu Anthropica Dariju Amodeiju, rekavši da modeli Mythos 5 i Fable 5 podliježu kontroli izvoza u bilo koju lokaciju izvan Sjedinjenih Američkih Država, ali i prema svim stranim državljanima unutar zemlje, objavio je ranije portal Axios.

Trump je ranije ovog mjeseca potpisao izvršnu uredbu kojom traži od vodećih tvrtki koje razvijaju umjetnu inteligenciju da dobrovoljno predaju svoje najmoćnije modele vladi kako bi ih se testiralo prije objave.

Višemjesečni spor između dužnosnika Trumpove administracije i Anthropica je pokazivao naznake slabljenja u dijelovima američke vlade dok se tvrtka priprema za javnu ponudu dionica, pisao je Reuters ranije u lipnju.

Ministarstvo obrane je u ožujku označila tvrtku kao "rizik za lanac opskrbe".