Rockstar Games uvjeren da će GTA 6 biti 'najuspješnija igra svih vremena'

Pitanje je, doduše, može li on nadmašiti impresivne brojke koje je posigao njegov prethodnik

Rockstar Games priprema teren za ono što bi moglo postati najvećim lansiranjem igre ikad. Naravno, radi se o izlasku igre Grand Theft Auto 6, zakazanog za 26. svibnja 2026. Od objave 2023. godine, igrači su već vidjeli dva trailera, niz vinjeta koje prikazuju glavne protagoniste i impresivne kadrove otvorenog svijeta.

Prema izvješću Game Ranta, Rockstar je uvjeren da će GTA 6 nadmašiti sve dosadašnje rekorde. Sama najava igre već je postala povijesna s prvim trailerom koji je srušio rekorde na YouTubeu, no interes je od tada samo rastao. Na društvenim mrežama kružila je i objava za posao u Rockstarovom njujorškom uredu, u kojoj se navodi da će GTA 6 biti 'najveće lansiranje igre u povijesti', što potvrđuje razinu ambicije studija.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Rockstar Games

GTA 5 i izazov obaranja rekorda No, pred Rockstarom je težak zadatak. GTA 5 postavio je gotovo nedostižan standard kada je 2013. godine u samo tri dana - kako tvrde iz Take-Two Interactivea - ostvario prihod od milijardu dolara, a do 2018. postao najuspješnijim zabavnim proizvodom svih vremena s ukupnim prihodom od šest milijardi dolara. Do danas je prikupio još četiri milijarde, piše izvor. Drugim riječima, GTA 6 ne cilja samo na uspjeh, već na rušenje rekorda koje je postavio upravo njegov prethodnik.

Najava bez PC verzije Ono što izaziva dodatnu raspravu jest činjenica da GTA 6 u početku neće biti dostupan na PC-ju, što je neuobičajen potez s obzirom na ogromnu bazu PC gejmera. Ipak, Rockstar već tradicionalno izdaje PC verzije nakon konzolskih izdanja. Očekivanja igrača i industrije Bivši Rockstarovi developeri potvrdili su da nema govora o odgodi i da je datum izlaska 'čvrsto zadan', pa je optimizam kod obožavatelja tim veći. Reakcije na društvenim mrežama i komentari drugih poznatih kreatora iz industrije, poput Natea Foxa (Ghost of Yotei), pokazuju da je zajednica podijeljena između euforije i skepsa. Točnije, svi se pitaju može li GTA 6 zaista nadmašiti fenomen GTA 5.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Rockstar Games