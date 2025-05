Tražite 'džepne' društvene igre za putovanje? Izdvojili smo pet odličnih

Stiže nam era povišenih temperatura, produljenih vikenda i kolona prema moru, a to znači samo jednu stvar - vrijeme je za preporuke igara na ploči koje možete ponijeti bez toga da vas svi gledaju kao da ste iz torbe izvukli mrtvog zeca.

Makar bi ovaj vodič mogao ići u širinu i obuhvatiti one koje su zbog kratkog trajanja super za godišnje odmore, odlučili smo otići još dalje i pronaći one koje su kratke i također vrlo prenosive. Naime pri izradi ovog vodiča u obzir smo uzeli neke naslove koje smo jednostavno obožavali igrati tijekom ljetovanja, no cilj nam je ovaj put bio izabrati one koje zauzimaju što manje mjesta.

Tim rečeno, ovo je naš vodič za najbolje igre na ploči koje bez poteškoća možete ponijeti bilo kamo.

Scout