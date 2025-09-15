Luksuzni brendovi na udaru hakera: Ukradeni privatni podatci milijuna kupaca

Napad je, čini se, dio šireg fenomena koji je pogodio luksuzne brendove i maloprodajne trgovine ove godine.

Objavila je da je u lipnju identificirao da je " neovlaštena treća strana imala privremeni pristup njihovim sustavima i da je pristupila ograničenom broju podataka kupaca iz nekih od njihovih kuća".

Kering, njihova francuska matična tvrtka, potvrdila je napad u priopćenju ne imenujući pogođene brendove .

Napadnuti su bili i Richemontov Cartier te neki LVMH-ovi brendovi.

Agencija za zaštitu privatnosti iz Hong Konga objavila je u srpnju da istražuje curenje podataka 419.000 kupaca LVMH-ova Louisa Vuittona.

Ukradeni podaci uključuju imena, e-mail adrese, telefonske brojeve, adrese i ukupne iznose potrošene u trgovinama, po BBC-u.

Kering je istaknuo da financijske informacije kao što su brojevi kreditnih kartica i bankovnih računa nisu ukradeni.

Hakeri, koji su se identificirali kao "Shiny Hunters" za BBC tvrde da su podaci povezani sa 7,4 milijuna jedinstvenih e-mail adresa.

Kering je objavio da su brendovi odmah obavijestili nadležne vlasti i kupce po lokalnim propisima. Nije komentirao koje su zemlje bile pogođene napadom.