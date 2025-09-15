Luksuzni brendovi na udaru hakera: Ukradeni privatni podatci milijuna kupaca

Hakeri su ukrali privatne podatke od potencijalno milijuna kupaca luksuznih brendova Guccija, Balenciage i Alexandera McQueena, objavio je u ponedjeljak BBC
Kering, njihova francuska matična tvrtka, potvrdila je napad u priopćenju ne imenujući pogođene brendove.
Objavila je da je u lipnju identificirao da je "neovlaštena treća strana imala privremeni pristup njihovim sustavima i da je pristupila ograničenom broju podataka kupaca iz nekih od njihovih kuća".
Napad je, čini se, dio šireg fenomena koji je pogodio luksuzne brendove i maloprodajne trgovine ove godine.
Napadnuti su bili i Richemontov Cartier te neki LVMH-ovi brendovi.
Agencija za zaštitu privatnosti iz Hong Konga objavila je u srpnju da istražuje curenje podataka 419.000 kupaca LVMH-ova Louisa Vuittona.
Ukradeni podaci uključuju imena, e-mail adrese, telefonske brojeve, adrese i ukupne iznose potrošene u trgovinama, po BBC-u.
Kering je istaknuo da financijske informacije kao što su brojevi kreditnih kartica i bankovnih računa nisu ukradeni.
Hakeri, koji su se identificirali kao "Shiny Hunters" za BBC tvrde da su podaci povezani sa 7,4 milijuna jedinstvenih e-mail adresa.
Kering je objavio da su brendovi odmah obavijestili nadležne vlasti i kupce po lokalnim propisima. Nije komentirao koje su zemlje bile pogođene napadom.