Je li industrija humanoidnih robota spremna za svoj 'ChatGPT trenutak'?

Dok neki analitičari najavljuju zlatno doba robotike, neki ipak sve uzimaju sa zrnom skepticizma. Tko god od njih bio u pravu, jedno je sigurno - era robota je pred nama
Humanoidni roboti, strojevi koje pokreće umjetna inteligencija, a svojim izgledom i pokretima podsjećaju na ljude, već desetljećima su prisutni u laboratorijima i radionicama prototipa. No ova godina sve više se opisuje kao prijelomna: prvi put se govori o masovnoj proizvodnji humanoida, a industrija vjeruje da je nastupio trenutak sličan onome u kojem je OpenAI krajem 2022. lansirao ChatGPT i zauvijek promijenio percepciju umjetne inteligencije.
Xiong Youjun iz UBTech Roboticsa u Pekingu izjavio je kako postoji konsenzus da je upravo nastupio 'ChatGPT trenutak' za humanoidne robote. Prema njegovim riječima, značajni iskoraci napravljeni su i u razvoju mehaničkih tijela i u integraciji AI sustava koji im omogućuju autonomno djelovanje.
Od tvornica do sportskih borilišta
Roboti se već pojavljuju u tvorničkim pogonima i na komercijalnim lokacijama, ali i na događajima koji naglašavaju njihove mogućnosti. Na Svjetskoj konferenciji o robotici u Pekingu u kolovozu, humanoidi su se natjecali u boksu, a na drugim natjecanjima pokazali su vještine u farmaceutskoj logistici i trčanju maratona. Tvrtka Galbot pohvalila se implementacijom gotovo tisuću robota u različitim poslovnim sektorima dok Unitree i UBTech ističu svoje prve serije proizvedenih humanoida.
Tesla, predvođena Elonom Muskom, također ulaže velika očekivanja u humanoidnu platformu Optimus, a koja bi, prema njegovim riječima, u budućnosti mogla postati glavnim izvorom prihoda tvrtke. Samo ove godine planira se proizvodnja čak 5000 jedinica.
Uloga umjetne inteligencije nove generacije
Razvoj generativne umjetne inteligencije pružio je humanoidnim robotima sposobnost da uče 'u hodu', umjesto da se oslanjaju samo na unaprijed programirane naredbe. Guo Yandong iz tvrtke AI² Robotics naglasio je da je upravo ova sposobnost ključna za širenje njihove primjene u industriji i uslužnim djelatnostima.
U Kini za to područje tvrtke imaju značajnu institucionalnu podršku – vlada potiče istraživanja i komercijalnu primjenu, a privatni investitori ulažu sve više sredstava u startupove. Na nedavnim sajmovima tehnologije roboti su pokazali razine motoričke kontrole i brzine reakcije koje bi prije samo nekoliko godina bile nezamislive.
Skepticizam i prepreke
Unatoč entuzijazmu proizvođača, stručnjaci upozoravaju da masovno usvajanje neće uslijediti preko noći. Analitičar Reyk Knuhtsen iz SemiAnalysisa naglasio je da humanoidi neće imati dramatičan proboj poput ChatGPT-a, već će se postupno uvoditi u radne procese i to najprije u one jednostavnije i tolerantnije na pogreške.
Velik izazov predstavljaju visoki troškovi proizvodnje, dugi razvojni ciklusi, ali i neriješena etička i regulatorna pitanja. Čak i Xiong iz UBTecha priznaje da industrija mora odgovoriti na pitanja sigurnosti, zakonske odgovornosti te odnosa između ljudi i strojeva.
Unatoč skepticizmu, procjene investicijskih banaka nagovještavaju snažan rast. Merrill Lynch predviđa da će broj isporučenih humanoidnih robota porasti s 2500 u 2024. godini na njih čak 18.000 u 2025. godini, a do 2060. globalna 'robotska populacija' mogla bi doseći tri milijarde jedinica, piše CNBC.