Je li industrija humanoidnih robota spremna za svoj 'ChatGPT trenutak'?

Dok neki analitičari najavljuju zlatno doba robotike, neki ipak sve uzimaju sa zrnom skepticizma. Tko god od njih bio u pravu, jedno je sigurno - era robota je pred nama

Humanoidni roboti, strojevi koje pokreće umjetna inteligencija, a svojim izgledom i pokretima podsjećaju na ljude, već desetljećima su prisutni u laboratorijima i radionicama prototipa. No ova godina sve više se opisuje kao prijelomna: prvi put se govori o masovnoj proizvodnji humanoida, a industrija vjeruje da je nastupio trenutak sličan onome u kojem je OpenAI krajem 2022. lansirao ChatGPT i zauvijek promijenio percepciju umjetne inteligencije. Xiong Youjun iz UBTech Roboticsa u Pekingu izjavio je kako postoji konsenzus da je upravo nastupio 'ChatGPT trenutak' za humanoidne robote. Prema njegovim riječima, značajni iskoraci napravljeni su i u razvoju mehaničkih tijela i u integraciji AI sustava koji im omogućuju autonomno djelovanje.

Od tvornica do sportskih borilišta Roboti se već pojavljuju u tvorničkim pogonima i na komercijalnim lokacijama, ali i na događajima koji naglašavaju njihove mogućnosti. Na Svjetskoj konferenciji o robotici u Pekingu u kolovozu, humanoidi su se natjecali u boksu, a na drugim natjecanjima pokazali su vještine u farmaceutskoj logistici i trčanju maratona. Tvrtka Galbot pohvalila se implementacijom gotovo tisuću robota u različitim poslovnim sektorima dok Unitree i UBTech ističu svoje prve serije proizvedenih humanoida. Tesla, predvođena Elonom Muskom, također ulaže velika očekivanja u humanoidnu platformu Optimus, a koja bi, prema njegovim riječima, u budućnosti mogla postati glavnim izvorom prihoda tvrtke. Samo ove godine planira se proizvodnja čak 5000 jedinica.

Uloga umjetne inteligencije nove generacije Razvoj generativne umjetne inteligencije pružio je humanoidnim robotima sposobnost da uče 'u hodu', umjesto da se oslanjaju samo na unaprijed programirane naredbe. Guo Yandong iz tvrtke AI² Robotics naglasio je da je upravo ova sposobnost ključna za širenje njihove primjene u industriji i uslužnim djelatnostima. U Kini za to područje tvrtke imaju značajnu institucionalnu podršku – vlada potiče istraživanja i komercijalnu primjenu, a privatni investitori ulažu sve više sredstava u startupove. Na nedavnim sajmovima tehnologije roboti su pokazali razine motoričke kontrole i brzine reakcije koje bi prije samo nekoliko godina bile nezamislive.