Robusni Android sa solidnom baterijom: Isprobali smo Redmi Note 15 Pro+ 5G

Najnoviji Xiaomijev smartfon srednje kategorije kombinira jednostavnu estetiku, solidnu bateriju i impresivnu izdržljivost

Uređaji srednjeg cjenovnog razreda iz godine u godinu daju dodatne razloge zbog kojih ćete izabrati njih umjesto skupljih modela. Svijet 'ubojica flagshipa', inspiriran ranim modelima OnePlusa, danas živi kao cijela kategorija uređaja te nudi kompetitivne značajke po prihvatljivijoj cijeni. Xiaomijev odgovor na ovu kompetitivnu nišu mobilne telefonije uvijek je bila njegova serija Redmi Note, a uz novopristigle 15 Pro 5G, 15 Pro+ 5G i 15 Pro 5G, gledamo na još jedan niz uređaja koji ciljaju na stvari na koje financijski osviješteni kupci obično najviše obraćaju pažnju.

Prvak među 'srednjašima'

Najskuplji model, Redmi Note 15 Pro+ 5G, tako u najjačoj konfiguraciji košta 549 eura te dolazi s najviše premijskih značajki u vidu vrlo svijetlog 6,83-inčnog AMOLED ekrana s radnim taktom od 60 Hz, odnosno 120 Hz kada skrolate ili gejmate. Najjača verzija također dolazi s kombinacijom od 512 GB zapremnine i 12 GB RAM-a za bezbrižni multitasking i zahtjevnije aplikacije, a sve je zaokruženo aluminijskim okvirom u kombinaciji s pozadinom od ojačane plastike ili silikonskog polimera (u smeđoj verziji koju smo dobili na test).

Sam uređaj napravljen je tako da izdrži malo grublje rukovanje. Dolazi s certifikatima IP68 i IP69K, što znači da je otporan na mlazove vode te da može na dubini do 1,5 metara provesti do 30 minuta. 15 Pro+ 5G je zbog manjka staklene pozadine relativno lagan u ruci, a ekran može postići impresivne razine osvjetljenja – oko 1500 nita preko cijelog zaslona ili čak preko 3000 nita ako je riječ o manjem osvjetljenom području. Sve ovo u kombinaciji s brzo punjivom baterijom od 5700 mAh i 200 MP kamerom izgleda kao top model, no kako provodite vrijeme s uređajem, polako postaje jasno na čemu ste uštedjeli.

Fotografija, performanse, softver Softver je relativno intuitivan i dolazi s četiri zajamčene godišnje nadogradnje, kao i s hrpom bloatwarea te zadanom opcijom targetiranog marketinga. Kamera, koju čine širokokutni objektiv od 200 MP i ultraširokokutni objektiv od 8 MP, pristojno radi pri dnevnom svjetlu, no kod noćnih snimki uglavnom posustaje za malo naprednijim telefonima.

Također, fotografiranje ovisno o osvjetljenju dosta često zahtijeva dulje držanje telefona na mjestu, čak i pri dnevnom snimanju.

Sve u svemu, uređaj na kraju priče obuhvaća sve što bi se od smartfona srednje klase dalo očekivati, uz pitomo iskustvo optički stabiliziranog videa u 1080p i sustavnog propadanja kakvoće pri jačem zumiranju. S druge su strane prisutne osnovne AI opcije koje smo vidjeli kod skupljih modela, poput eliminiranja neželjenih dijelova slike ili laganog izoštravanja.

Telefon pokreće Snapdragon 7s Gen 4, vrlo solidan procesor srednjeg razreda koji većinu igara i multitaskinga može podnijeti bez zastajkivanja. Njegov najveći nedostatak, doduše, ne leži u samim performansama, već u činjenici da velik broj cjenovno konkurentskih telefona nudi brža rješenja.