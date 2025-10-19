Isprobali smo Redmi Pad 2 Pro: Pristupačan tablet za svakodnevnu uživanciju

Redmi Pad 2 Pro je savršeno pristupačan tablet od kojeg, da biste uživali u njemu, ne smijete očekivati previše

Kad govorimo o tabletima s Androidom, vrlo često ih zamišljamo kao mala računala za konzumaciju medija. Ovo nije daleko od istine - većina korisnika koristi veliki ekran za gledanje YouTubea, Netflixa i ostalih streaming servisa. Ako spadate u tu kategoriju, vrlo rijetko ćete za tablet biti spremni izdvojiti nešto više novca. Na koncu, ako na njemu želite crtati, vjerojatno ste na samom startu otpisali koncept niske cijene i prikladnih performansi.

Upravo zato sam pri testiranju novog Xiaomijevog tableta Redmi Pad 2 Pro postavio, recimo to tako, objektivna očekivanja. Riječ je o modelu od 12,1 inča te s kapacitetom od 128 GB i 8 GB memorije, čipsetom Snapdragon 7s Gen4 i baterijom od 12.000 mAh.

Ovo znači da u praksi više vremena možete provesti bez posezanja za punjačem, no pitanje koje ostaje je - kako se tablet ponaša kada radite druge stvari osim gledanja YouTubea? Ako se želite baviti digitalnom umjetnošću, trebat će vam digitalna olovka.

Malo o dodacima Xiaomijeva olovka Smart Pen (koja se kupuje zasebno) dolazi sa solidnom osjetljivošću, baterijom i Bluetoothom, no ne povezuje se kontaktom s magnetiziranim rubom tableta (koji ne postoji), već je morate spajati na USB-C punjač i povezati putem izbornika za Bluetooth.

Kakvoća olovke je osrednja. Može služiti za digitalne potpise, ali pri crtanju ima malo površniju kontrolu nad linijama, a i za digitalnu umjetnost, samo moram priznati da sam na Androidu po cijeni od pedesetak eura susreo kvalitetnije proizvode za ovu namjenu.

Za lagan uredski posao Xiaomi je priredio i mali etui koji štiti tablet, a služi i kao tipkovnica. Ima zasebnu bateriju, mora se puniti žicom i spaja se Bluetoothom. Tipke su, reći ću tako, očekivane kakvoće za hibridni etui te imaju relativno mali hod prekidača i pristojan razmak, pa je na njima ugodno tipkati. Nažalost, ne mogu puno reći o potencijalnim primjenama jer se testna jedinica koju sam dobio s tabletom nije mogla spojiti na uređaj. Uspio sam je povezati Bluetoothom, ali tipke nisu radile, koliko god kopao po savjetima na službenim stranicama ili Redditu.

Softver Što se opcija za tablet tiče, on dolazi sa Xiaomijevim obligatornim skinom HyperOS 2 za Android 15, a on će vam, ako ste korisnik iPhonea, biti vrlo poznat. Opremljen je svim silama Googleovih opcija, uključujući Cycle to search i Gemini, uz kontekstualne izbornike za učinkovit multitasking. Igranje igara također je ostvarivo, makar nemojte očekivati čudesa. Morat ćete malo čačkati po postavkama kako biste pokretanjem zahtjevnijih naslova potakli veći broj sličica u sekundi, no starije i nezahtjevnije igre rade kao urica. Uređaj ima dvije ugrađene kamere. Frontalni širokokutni objektiv od 8 MP služi za zadovoljavajuće videopozive, a stražnja kamerica, koju vjerojatno nikad nećete koristiti, ima potpuno iste značajke. Ne dajte se zavarati drugom izbočinom za kameru, doduše - radi se o bljeskalici.