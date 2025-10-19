TEHNO RECENZIJE

Isprobali smo Redmi Pad 2 Pro: Pristupačan tablet za svakodnevnu uživanciju

Damir Rukavina

19.10.2025 u 20:31

Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2 Pro Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina
Bionic
Reading

Redmi Pad 2 Pro je savršeno pristupačan tablet od kojeg, da biste uživali u njemu, ne smijete očekivati previše

Kad govorimo o tabletima s Androidom, vrlo često ih zamišljamo kao mala računala za konzumaciju medija. Ovo nije daleko od istine - većina korisnika koristi veliki ekran za gledanje YouTubea, Netflixa i ostalih streaming servisa. Ako spadate u tu kategoriju, vrlo rijetko ćete za tablet biti spremni izdvojiti nešto više novca.

Na koncu, ako na njemu želite crtati, vjerojatno ste na samom startu otpisali koncept niske cijene i prikladnih performansi.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Upravo zato sam pri testiranju novog Xiaomijevog tableta Redmi Pad 2 Pro postavio, recimo to tako, objektivna očekivanja. Riječ je o modelu od 12,1 inča te s kapacitetom od 128 GB i 8 GB memorije, čipsetom Snapdragon 7s Gen4 i baterijom od 12.000 mAh.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Ovo znači da u praksi više vremena možete provesti bez posezanja za punjačem, no pitanje koje ostaje je - kako se tablet ponaša kada radite druge stvari osim gledanja YouTubea? Ako se želite baviti digitalnom umjetnošću, trebat će vam digitalna olovka.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Malo o dodacima

Xiaomijeva olovka Smart Pen (koja se kupuje zasebno) dolazi sa solidnom osjetljivošću, baterijom i Bluetoothom, no ne povezuje se kontaktom s magnetiziranim rubom tableta (koji ne postoji), već je morate spajati na USB-C punjač i povezati putem izbornika za Bluetooth.

vezane vijesti

Kakvoća olovke je osrednja. Može služiti za digitalne potpise, ali pri crtanju ima malo površniju kontrolu nad linijama, a i za digitalnu umjetnost, samo moram priznati da sam na Androidu po cijeni od pedesetak eura susreo kvalitetnije proizvode za ovu namjenu.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Za lagan uredski posao Xiaomi je priredio i mali etui koji štiti tablet, a služi i kao tipkovnica. Ima zasebnu bateriju, mora se puniti žicom i spaja se Bluetoothom. Tipke su, reći ću tako, očekivane kakvoće za hibridni etui te imaju relativno mali hod prekidača i pristojan razmak, pa je na njima ugodno tipkati.

Nažalost, ne mogu puno reći o potencijalnim primjenama jer se testna jedinica koju sam dobio s tabletom nije mogla spojiti na uređaj. Uspio sam je povezati Bluetoothom, ali tipke nisu radile, koliko god kopao po savjetima na službenim stranicama ili Redditu.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Softver

Što se opcija za tablet tiče, on dolazi sa Xiaomijevim obligatornim skinom HyperOS 2 za Android 15, a on će vam, ako ste korisnik iPhonea, biti vrlo poznat. Opremljen je svim silama Googleovih opcija, uključujući Cycle to search i Gemini, uz kontekstualne izbornike za učinkovit multitasking.

Igranje igara također je ostvarivo, makar nemojte očekivati čudesa. Morat ćete malo čačkati po postavkama kako biste pokretanjem zahtjevnijih naslova potakli veći broj sličica u sekundi, no starije i nezahtjevnije igre rade kao urica.

Uređaj ima dvije ugrađene kamere. Frontalni širokokutni objektiv od 8 MP služi za zadovoljavajuće videopozive, a stražnja kamerica, koju vjerojatno nikad nećete koristiti, ima potpuno iste značajke. Ne dajte se zavarati drugom izbočinom za kameru, doduše - radi se o bljeskalici.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Ekran je 12,1-inčni LCD s mogućnošću osvježavanja od 60 i 120 Hz te relativno krotkim pozadinskim osvjetljenjem od 800 nita. Ovo znači da, premda nećete vjerojatno vidjeti išta na jakom danjem svjetlu, rad u zatvorenom prostoru neće patiti. Tablet također ima mogućnost aktivacije raznoraznih kolor profila, kao i podešavanje ozvučenja.

Kad sam već kod zvuka, napomenuo bih da uređaj ima četiri zvučnika, podržava Dolby surround te, pazite ovo, dolazi s 3,5-milimetarskom utičnicom za slušalice, što će mnogi cijeniti.

Redmi Pad 2 Pro je tablet koji ne izvodi čudesa, već radi dosta toga po relativno niskoj cijeni - 279 eura. Odlikuju ga jaka baterija, brz ekran i nepretenciozne performanse, a ne bi mu nedostajala ni bolja povezivost, malo više svjetline te bolje performanse u programima za crtanje.

Sve u svemu, ako uglavnom konzumirate medije, ponekad se igrate i treba vam tablet na kojem možete čitati knjige i malo škrabati olovkom (koja se kupuje zasebno), Pad 2 Pro zbilja nije loš izbor.

  • Ime: Redmi Pad 2 Pro
  • Platforma: Android 15, HyperOS 2
  • Ekran: LCD 12.1, 60/120 Hz, 800 lm, 1600 x 2560
  • Procesor: Qualcomm Snapdragon 7 gen 4
  • Kamere: 8 MP (širokokutna), 1080p, vanjska i unutarnja
  • Baterija: 12.000 mAh, 33W žičano punjenje, PD3.0, QC3+ 27W reverzibilno žičano
  • Zvučnika: 4
  • Ulazi: USB-C, 3,5 mm
  • Cijena: 279 eura
  • Ustupio: Xiaomi

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INTERVJU: RICHARD FOSTER FLETCHER

INTERVJU: RICHARD FOSTER FLETCHER

'Najveći rizik za čovječanstvo nije AI koji misli nego ljudi koji prestaju misliti'
TEHNO RECENZIJE

TEHNO RECENZIJE

Isprobali smo Redmi Pad 2 Pro: Pristupačan tablet za svakodnevnu uživanciju
PRAVI IZAZOV

PRAVI IZAZOV

Kad beat'em'up i roguelite idu rukom pod ruku: Zaigrali smo Absolum

najpopularnije

Još vijesti