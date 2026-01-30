Europa gradi svoj prvi nosač dronova: Evo što znamo o projektu vrijednom 132 milijuna eura

Prema riječima glasnogovornika portugalske ratne mornarice Ricarda Sá Granje , ovakav pristup omogućuje iznimnu fleksibilnost bez kompromitiranja strukture broda. Projekt je osmislio Henrique Gouveia e Melo , bivši načelnik Glavnog stožera mornarice i aktualni predsjednički kandidat koji je prilikom potpisivanja ugovora 2023. godine opisao ovaj projekt kao 'točku bez povratka prema modernom'. Portugal pritom nije zaštitio koncept patentom, a interes za sličan tip plovila već su iskazale druge europske mornarice.

Plovilo gradi nizozemska tvrtka Damen u brodogradilištu u rumunjskom Galatiju , a ukupna vrijednost projekta iznosi 132 milijuna eura i većinom je financiran iz fondova Europske unije za oporavak. Za razliku od klasičnih nosača zrakoplova, koji zahtijevaju golema ulaganja i dugoročnu logistiku, D. João II zamišljen je kao višenamjenska platforma koja može promijeniti operativnu ulogu u roku od tjedan dana, i to jednostavnom zamjenom opreme i sustava, piše Euronews .

D. João II osmišljen je kao znatno jeftinija alternativa tradicionalnim nosačima zrakoplova, čija se cijena broji u milijardama dolara, a bespilotni sustavi omogućuju državama s manjim vojnim proračunima da prošire svoj operativni doseg, smanje rizik za ljudstvo i brže projiciraju pomorsku moć. Slične koncepte već razvijaju Kina, Iran i Turska te Portugal postaje prva zemlja EU-a s brodom posebno namijenjenim toj svrsi.

On može ploviti brzinom do 15,5 čvorova i ima stalnu posadu od 48 članova, uz dodatni prostor za 42 stručnjaka, uključujući operatere dronova i znanstvenike, te u izvanrednim situacijama može privremeno primiti i do 200 ljudi. Paluba duga 94 metra omogućuje polijetanje i slijetanje dronova, a hangari i krmena rampa omogućuju lansiranje i održavanje površinskih i podvodnih bespilotnih letjelica. Podvodni sustavi mogu doseći dubine do 6000 metara te je brod projektiran za autonomno djelovanje do 45 dana.

Namjena nije samo vojna

Njegova namjena nije isključivo vojna. D. João II bit će korišten za nadzor portugalskih teritorijalnih voda, prikupljanje okolišnih i oceanografskih podataka, operacije traganja i spašavanja, pomoć u slučaju prirodnih katastrofa te evakuaciju civila iz kriznih područja. Ujedno će imati ključnu ulogu u pomorskom nadzoru i zaštiti kritične infrastrukture.

Portugal upravlja pomorskim prostorom od oko četiri milijuna četvornih kilometara, što je najveće pomorsko područje u Europskoj uniji, a posljednjih godina bilježi se pojačana aktivnost ruskih ratnih i špijunskih brodova u Atlantiku. Između 2022. i 2024. godine portugalska mornarica pratila je više od stotinu ruskih plovila uz svoju obalu, uključujući podmornice s projektilima dugog dometa i brodove sposobne za sabotažu podmorskih kabela. Podaci koje prikupi D. João II trebali bi pomoći u suzbijanju tzv. hibridnih prijetnji i zaštiti podvodne infrastrukture.

Upravljanje velikim flotama bespilotnih sustava predstavlja tehnički izazov, no portugalska mornarica razvija komunikacijske i zapovjedne sustave temeljene na višestrukim podatkovnim vezama, snažnoj enkripciji i mogućnosti rada u otežanim uvjetima. Brod je projektiran prema načelima otvorene arhitekture, što omogućuje postupnu integraciju novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju za obradu velikih količina podataka, spajanje senzora i potporu odlučivanju, uz zadržavanje ljudske kontrole.