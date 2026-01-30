'Ja sam rekao, dokle god idu na utakmice s domoljubnim pjesmama i Thompsonom...'

No, bez obzira na taj poraz, hrvatski su rukometaši opet 'heroji nacije'. Posebno ponosan na njih jest i bivši hrvatski izbornik, Hrvoje Horvat mlađi, danas trener švicarskog Kadetten Schaffhausen.

Nakon utakmice u četvrtak, njegovi su igrači dobili slobodni vikend, pa je Horvat u Zagrebu navijao za Hrvatsku.

'Morao sam doći malo, jutros smo odradili još regeneracijski trening, pa smo igračima dali slobodno, jer do kraja travnja više nemamo takvu priliku', otkrio nam je Horvat, a onda se bacio na analizu viđenog u Herningu.

''Ne treba biti tužan, igrali su hrabru utakmicu, pokazali su karakter. Naravno da bi htjeli da su ušli u finale, ali nema zamjerke. Njemačka je jaka, Njemačka je dobra. Danas je Wolff pokazao klasu, i on je uveo Nijemce u mirnije vode, gdje su onda mogli kontrolirati utakmicu', započeo je 48-godišnji Horvat.

'Ne treba ni za čim žaliti, probali smo svašta. Igrali su '7 na 6', mijenjali zone, čak smo se na kraju i vratili, pokazavši to veliko hrvatsko srce. Žalit ne treba, niti ćemo slaviti poraze. Treba se rekuperirati što prije. I mentalno i fizički, te probati uzeti medalju'.

Bilo bi lijepo da uzmu medalju, brončanu, Svakako bi im bila velika satisfakcija za sve uloženo?

'Već je sad rezultat ogroman. Dečki su odigrali herojski. S ovoliko nedaća i problema, drugo prvenstvo za redom došli su do borbe za medalje. Tako da, bez obzira s kojim će se mjestom vratiti kući, moramo im biti zahvalni na ovom što su nam pružili i što daju hrvatskom rukometu. Opet smo pokazali da s tim našim nabojem i velikim srcem kojeg imamo ćemo biti neugodni svima. I ja sam još davno rekao, dok sam bio pomoćnik Lini Červaru, ne moramo se bojati dokle god idemo na utakmice s domoljubnim pjesmama i Thompsonom, i dok se na isti način vraćamo s utakmica, bilo pobijedili ili izgubili, meće biti problema. rezultat će biti plus ili minus, koje mjesto gore ili dolje, ali uvijek ćemo biti konkurentni. To smo pokazali i na ovom prvenstvu'.

Horvat je izdvojio i dvojicu igrača. Dvojicu među jednakima.

'To su Šušnja i Mamić. Nitko njih ne spominje, o njima se jako malo govorilo. Ali oni su nam vrijedni ovog mjesta i oni su napravili najveću razliku. Svaka čast kapetanu (op.a. Martinoviću), koji igra na pola ozlijeđen i riskira još težu ozljedu. David Mandić je također odigrao fantastično prvenstvo, puno dečki je dalo svoj obol, svaki put netko bljesne. Stvarno, bravo za sve. Ali to što su Mamić i Šušnja napravili, stvarni su razlika na ovom europskom prvenstvu. Oni su kamen temeljac ovakvog rezultata, pa kakav god da bude. Pohvaljujem cijelu reprezentaciju, i stručni stožer, izbornik je donosio dobre odluke, iako su neke bile i teške.

Ona Sigurdssonova izjava o maltretiranju igrača dobila je potvrdu? Naši kao da su ostali bez energije na početku drugog dijela?

Ja to ne bih tako rekao, jer smo stigli Nijemce u zadnjih desetak minuta. Imali smo i Mandićevu kontru za ulazak u dramatičnu završnicu. Ali sigurno da prostoga kod EHF-a i IHF-a ima, mora se unaprijediti u svim razinama. I činjenica je da je raspored pretrpan i da se to treba poboljšati. i dsa se treba početi razmišljati o igračima, jer oni su zvijezde koje trebaju biti u prvom planu. Pokazali smo da imamo snage, pokazali smo da smo konkurentni Nijemcima, bez obzira na sve što nas je snašlo. Izvukli smo na karakter. I to na račun EHF-a nije rekao samo Sigurdsson, rekli su brojni drugi igrači, pa još i Ivano Balić te Mikel Hansen. Svi problematiziraju taj gusti raspored. To sve prelazi granice izdržljivosti. I igrači sada kada se vrate u klubove trebat će im tjedni i mjeseci da se rehabilitiraju i da se vrate u top performanse. a to opet nije dobro za reklamu rukometu.