Anušić otkrio najčešće razloge zbog kojih mladići ne prolaze liječnički pregled za vojsku

MORH se priprema za početak dvomjesečne temeljne vojne obuke koja bi trebala krenuti 9. ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Poslano je oko 1200 poziva, a budući ročnici prolaze liječničke preglede

Prvi krug liječničkih pregleda bliži se kraju, a ministar obrane Ivan Anušić kaže da su rezultati očekivani. Oko deset posto kandidata ne prolazi zdravstvene kriterije, što smatra uobičajenim. Odaziv je pritom vrlo visok; ukupni prosjek iznosi oko 95 posto, prenosi Net.hr. Pregledi uključuju analizu krvi i urina, provjeru sluha i vida, EKG te psihološko testiranje, a među češćim razlozima pada ističe se pretilost. „Razni su razlozi zbog kojih netko ne prolazi pregled. Liječnik procjenjuje na temelju dobivenih informacija – to može biti psihološko ili psihijatrijsko testiranje ili neka tjelesna anomalija”, rekao je Anušić.

Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Kako bi mladima približili obvezni vojni rok, dio komunikacije MORH je preselio na TikTok, gdje kroz videozapise odgovaraju na najčešća pitanja. Jedan od videa ima gotovo milijun pregleda. „Na ta pitanja pokušali smo odgovoriti na ležerniji način, prihvatljiviji toj generaciji. Oni su puno više okrenuti TikToku nego mi”, rekao je ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić. Komunikacijski stručnjak Željko Riha smatra da je takav pristup pogođen. „Sadržaj je direktan i prilagođen TikToku. Fokusiran je na mlade, ali indirektno informira i roditelje o tome kako će izgledati temeljno vojno osposobljavanje”, istaknuo je.