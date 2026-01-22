Xiaomi predstavio REDMI Note 15 seriju: Titan otpornost i napredne značajke kamere

Za Pro modele iz nove REDMI Note 15 serije, sve do kraja veljače vrijedi promo ponuda - uz kupnju REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G uređaja na poklon se dobiva Xiaomi Smart Band 10 i REDMI Buds 8 Lite

Nova REDMI Note 15 serija sastoji se od pet modela: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15. Novu seriju karakterizira titan otpornost, dugotrajna baterija, ojačana otpornost na padove i poboljšana zaštita od prašine i vode, uz unaprijeđene mogućnosti kamere, performanse na razini flagship uređaja i besprijekorno korisničko iskustvo. Osim REDMI Note 15 serije, Xiaomi je predstavio i Mijia Pametne audio naočale te REDMI Buds 8 Lite bežične slušalice, čime Xiaomi proširuje svoj ekosustav.

REDMI Titan otpornost osmišljena za svakodnevne izazove Primijenjena na sve modele, REDMI Titan otpornost objedinjuje dugotrajno baterijsko iskustvo, poboljšanu otpornost na padove te sveobuhvatnu zaštitu od prašine i vode, postavljajući novi standard izdržljivosti za REDMI Note seriju. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G predvode ponudu s najnaprednijim značajkama izdržljivosti, dok su svi modeli dizajnirani da odgovore na zahtjeve svakodnevne uporabe. U središtu ovog unaprjeđenja nalazi se poboljšano baterijsko iskustvo. REDMI Note 15 Pro+ 5G opremljen je 6.500 mAh silicij–ugljičnom (SiC) baterijom s 10 % SiC udjela, u kombinaciji sa 100 W HyperCharge i 22,5 W obrnutim punjenjem, čime nudi vrhunsku autonomiju i brzo punjenje. SiC tehnologija baterija, koja se prvi put pojavljuje u REDMI Note seriji, omogućuje veću energetsku gustoću u kompaktnom kućištu. Kod svih Pro modela, SiC baterija u kombinaciji sa sustavom upravljanja baterijom Xiaomi Surge zadržava 80 % ili više kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja. Unatoč tome što je najtanji REDMI Note uređaj dosad, REDMI Note 15 5G, s ultra-tankim profilom od 7,35 mm, sadrži snažnu 5.520 mAh SiC bateriju, dok REDMI Note 15 ima unaprijeđenu 6.000 mAh bateriju. Podrška za obrnuto punjenje dostupna je u cijeloj liniji - 22,5 W ili 18 W, ovisno o modelu, što donosi dodatnu praktičnost u svakodnevnoj uporabi.

Strukturna otpornost dodatno je ojačana. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G dobili su SGS Premium Performance certifikat, koji potvrđuje otpornost na padove, pritisak i savijanje. Temeljeni na REDMI Titan strukturi, ovi modeli kombiniraju visokočvrstu matičnu ploču, ojačani srednji okvir i višeslojni sustav apsorpcije udaraca, uz Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, što omogućuje certificiranu otpornost na padove s visine do 2,5 metra. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno koristi izuzetno čvrstu stražnju ploču od stakloplastike, koja poboljšava apsorpciju udaraca bez povećanja mase. Ostali modeli prošli su SGS test sveobuhvatne otpornosti na udarce i padove, osiguravajući pouzdanu zaštitu u stvarnim uvjetima. Kako bi se osigurala potpuna svakodnevna zaštita, REDMI Note 15 serija podiže ljestvicu otpornosti na prašinu i vodu. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G zadovoljavaju standarde IP66 i IP68 te su certificirani za uranjanje do dva metra dubine tijekom 24 sata. Potvrđeni TÜV SÜD certifikatom izdržljivosti otpornosti na vodu za pametne telefone, ovi modeli koriste 17 precizno dizajniranih vodootpornih elemenata za dugoročnu pouzdanost. REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 također nude poboljšanu zaštitu od prašine i vode, prilagođenu prskanjima, prolijevanjima i zahtjevnijim okruženjima. U cijeloj liniji, Wet Touch 2.0 osigurava responzivnost zaslona čak i kada su zaslon ili prsti mokri.

Unaprijeđeni sustav kamera s naprednom umjetnom inteligencijom Osmišljena za iznimnu jasnoću svake fotografije, REDMI Note 15 serija donosi sveobuhvatno unaprjeđenje fotografije u cijeloj liniji, kombinirajući senzore visoke rezolucije, svestrane žarišne duljine i naprednu AI fotografiju u svom segmentu. U središtu nadogradnje, REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G opremljeni su novom 200 MP kamerom vrhunske jasnoće, uz globalni debi 200 MP HPE senzora. Veliki senzor od 1/1,4 inča, uz 2× i 4× optički ekvivalentni in-sensor zoom, DAG HDR s tri žarišne duljine i naprednu AI obradu, omogućuje detaljne i prirodne fotografije u različitim svjetlosnim uvjetima. Pro modeli podržavaju pet žarišnih duljina od 23 mm do 92 mm putem jedne leće, omogućujući fleksibilno kadriranje pejzaža, ulične fotografije, portreta i krupnih planova. REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 koriste 108 MP super-jasan sustav kamera, s 3× optičkim ekvivalentnim telefoto iskustvom, koje pokriva raspon od širokokutnih snimaka do portreta. U cijeloj seriji dostupni su kreativni i AI alati, uključujući ultra-jasni portretni algoritam, Dynamic shots 2.0 za efekte pokreta te jednostavno uređivanje uz izravno dijeljenje na Instagram. Pro modeli uključuju AI Creativity Assistant, dok REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 nude skup AI alata za uređivanje fotografija za svakodnevnu kreativnost. U cijeloj liniji podržani su AI Remove Reflection i AI Beautify, za čišće slike i brzo poboljšanje jednim dodirom.

Unaprijeđene performanse i pametnija povezivost Osim izdržljivosti i fotografije, REDMI Note 15 serija donosi uravnotežene performanse za širok raspon scenarija. Na vrhu ponude, REDMI Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon® 7s Gen 4, a po prvi put u ovoj seriji debitira i Xiaomi IceLoop sustav hlađenja, jedino LHP rješenje hlađenja u ovom cjenovnom segmentu, s trostruko većom učinkovitošću prijenosa topline. Cijela linija koristi novu generaciju Snapdragon i MediaTek čipseta, donoseći brže performanse, glađu grafiku i bolju energetsku učinkovitost. Svi modeli podržavaju Google Gemini i Circle to Search with Google. Osim toga, REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno integrira Xiaomi HyperAI, pružajući personaliziranija i inteligentnija AI iskustva. Za poboljšanu povezivost, Pro modeli uvode Xiaomi Offline Communication, koji omogućuje glasovnu komunikaciju na udaljenostima od nekoliko kilometara čak i bez mrežne pokrivenosti. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno koristi Xiaomi Surge T1S Tuner, osiguravajući jaču i stabilniju Wi-Fi, Bluetooth®, GPS i mobilnu vezu.

Impresivno iskustvo uz veliki zaslon i snažan zvuk REDMI Note 15 serija nudi unaprijeđeno iskustvo gledanja s većim zaslonima i boljom jasnoćom prikaza. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G imaju 6,83-inčne zaslone, dok REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 koriste 6,77-inčne zaslone, pružajući širok, gotovo bezrubni prikaz. Uz do 3.200 nita vršne svjetline, 3840 Hz PWM zatamnjenje i trostruke certifikate za zaštitu očiju, osigurana je vidljivost i udobnost u svim uvjetima osvjetljenja. Zvuk dodatno nadopunjuje zaslon: REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G nude 400 % pojačanje glasnoće, dok ostali modeli nude 300 %, za glasniji i jasniji zvuk pri gledanju filmova, slušanju glazbe i igranju igara.

Avantura susreće Titan izdržljivost: suradnja s Discovery Channelom i Edom Staffordom REDMI Note 15 serija udružila se s Discovery Channelom i poznatim istraživačem Edom Staffordom kako bi gledateljima diljem svijeta predstavila novu dokumentarnu seriju Ed Stafford’s Rite of Passage. Suradnja prikazuje stvarnu izdržljivost REDMI Note 15 serije te istražuje kako se ljudi diljem svijeta suočavaju s izazovima, otpornošću i osobnom transformacijom. Inspiriran temama serije Rite of Passage, nadolazeći kratki film prati Eda natrag u divljinu, gdje promišlja o izdržljivosti, disciplini i tihoj snazi kulturnih inicijacijskih putovanja, pri čemu ga prati REDMI Note 15 serija, kao moderan alat sposoban izdržati iste elementarne uvjete zahvaljujući REDMI Titan otpornosti i pouzdanim svakodnevnim performansama. Cijena, dostupnost i promocije REDMI Note 15 Pro+ 5G dolazi u bojama Mocha Brown, Glacier Blue i Black, u memorijskoj varijanti od 12+512 GB po pr eporučenoj cijeni od 549 eura.

REDMI Note 15 Pro 5G dostupan je u bojama Titanium, Glacier Blue i Black, s dvije memorijske varijante: 8+256 GB po cijeni od 399 eura te 8+512 GB po pre poručenoj cijeni od 449 eura.

REDMI Note 15 Pro dostupan je u bojama Glacier Blue i crnoj, s memorijskom konfiguracijom 8 + 256 GB, po prepor učenoj cijeni od 349 eura.

REDMI Note 15 5G dolazi u bojama Glacier Blue, Mist Purple i crnoj, s memorijskom konfiguracijom 8 + 256 GB, po preporučenoj cijeni od 329 eura.

REDMI Note 15 dolazi u bojama Glacier Blue, Purple, i crnoj Black, s memorijskom konfiguracijom 8 + 256 GB, po preporučenoj cijeni od 279 eura. Mijia Smart Audio Glasses Mijia pametne audio naočale s ugrađenim zvučnicima i četiri mikrofona omogućuju slušanje glazbe i poziva, dok korisnici ostaju svjesni okoline, uz smanjenje šuma vjetra i novu privacy funkciju za diskretne pozive.

Naočale dolaze u tri stila: Titanium, Browline i Pilot-Style. Sve verzije podržavaju zamjenske dioptrijske leće. Titanium i Browline nude zaštitu od plavog svjetla, dok Pilot-Style štiti od UV zraka. Okviri su lagani i izdržljivi, a naočale su otporne na prašinu i prskanje (IP54).



Baterije od 114 mAh omogućuju do 13 sati reprodukcije, s brzim punjenjem od 10 minuta za 4 sata glazbe. Kroz Xiaomi Glasses aplikaciju korisnici mogu prilagođavati geste, aktivirati glasovne asistente, snimati zvuk i povezivati naočale s više uređaja.

REDMI Buds 8 Lite Nove REDMI Buds 8 Lite bežične slušalice koriste 12,4 mm titanium driver za jasan i detaljan zvuk, podržavaju AAC i SBC kodeke te Bluetooth® 5.4.

Dolaze s aktivnim poništavanjem buke (ANC) do 42 dB, Transparency modom i AI algoritmom za čišći glas tijekom poziva. Pet predinstaliranih EQ modova omogućuje podešavanje zvuka prema preferencijama, a putem Xiaomi Earbuds aplikacije moguće je i dodatno prilagođavanje. Slušalice se mogu povezati na dva uređaja istovremeno, nude brzo punjenje (10 minuta = 2 sata reprodukcije) i dugotrajnu bateriju do 36 sati s kućištem.