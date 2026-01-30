Separatisti u pokrajini bogatoj naftom žele se odcijepiti i pridružiti Americi

Još jedno teritorijalno prepucavanje zateže odnos SAD-a i Kanade, a to ovaj put naoko nema izravne veze s Trumpovim prijetnjama da će ona postati '51. savezna država'

Kanadski premijer Mark Carney ponovno je pozvao Donalda Trumpa da 'poštuje kanadski suverenitet' nakon što je Financial Times objavio da su se dužnosnici američkog State Departmenta od prošlog travnja tri puta sastali s čelnicima skupine koja zagovara odcjepljenje Alberte od Kanade, piše CNN. Riječ je o organizaciji Projekt prosperiteta Alberte, a ona se zalaže za referendum o neovisnosti. Prema objavi jednog od njezinih čelnika na X-u, planiraju od američkog Ministarstva financija zatražiti kreditnu liniju od 500 milijardi dolara da bi 'podržali prijelaz na slobodnu i neovisnu Albertu'. Dužnosnik Bijele kuće za CNN je poručio da se 'dužnosnici administracije sastaju s brojnim skupinama civilnog društva. Nije prenesena nikakva podrška ili neka obećanja'. Vijest je izazvala ogorčenje u Kanadi, a premijer susjedne Britanske Kolumbije poteze te skupine nazvao je 'izdajom'. Što je Alberta i zašto je specifična? Alberta je naftom bogata pokrajina na zapadu Kanade s oko pet milijuna stanovnika i snažnim političkim identitetom, oblikovanim energetskim sektorom, niskim porezima i izraženim konzervativizmom. Naftni pijesak u tom području čini oko 84 posto kanadske proizvodnje sirove nafte. Premijerka Danielle Smith pokazivala je simpatije prema Trumpu, a prošle godine posjetila je njegov klub Mar-a-Lago dok su se drugi kanadski čelnici javno suprotstavljali njegovim porukama o aneksiji te države.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Zašto dio stanovnika želi neovisnost? Dio stanovnika Alberte već dugo smatra da Ottawa zanemaruje njihove interese tvrdeći da savezna klimatska politika guši naftnu industriju, da pokrajina kroz poreze daje više nego što dobiva te da njihove konzervativne vrijednosti redovito nadglasavaju liberalnije istočne pokrajine. 'Otuđenje Zapada prisutno je još od konfederacije, a posebno otkako je Alberta postala pokrajina 1905. godine', rekao je Michael Solberg iz New West Public Affairsa. 'Obično jača kada stanovnici Alberte osjećaju da Ottawa donosi odluke koje izravno štete njihovu načinu života.' Nakon pobjede liberala Marka Carneyja na saveznim izborima 2025. godine zakonodavno tijelo Alberte usvojilo je zakon kojim se olakšava raspisivanje referenduma o neovisnosti. Ipak, separatistički pokret zasad nema jasnog vođu ni političku strukturu i uglavnom se širi online. Osim toga, nijedna separatistička stranka nema zastupnike u pokrajinskom parlamentu.

Trumpov utjecaj i ideja o ulasku u SAD Trumpov povratak u Bijelu kuću dodatno je ohrabrio dio secesionista. Na jednom od skupova sudionici su nosili kape s natpisom 'Make Alberta Great Again', a dio njih otvoreno zagovara ideju da ona postane 51. američka savezna država. Uz autocestu između Calgaryja i Edmontona pojavio se i plakat s porukom da bi se ta pokrajina trebala 'Pridružiti SAD-u!'. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je pak za Real America’s Voice da je Alberta 'prirodni partner SAD-a'. 'Imaju ogromne resurse. Albertanci su vrlo neovisni ljudi', rekao je. 'Ljudi žele suverenitet. Žele ono što SAD ima. Mislim da bismo im trebali dopustiti da uđu u SAD.'