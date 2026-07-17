Srbija pristupila svemirskom programu NASA-e Artemis

Srbija je u sjedištu NASA-e u Washingtonu službeno pristupila svemirskom programu Artemis, "postavši 69 nacija koja se pridružila velikoj zajednici posvećenih mirnom, transparentnom i odgovornom istraživanju svemira", objavio je taj program u četvrtak po lokalnom vremenu nakon pristupne ceremonije.

Sporazum o pristupanju potpisan je uoči početka strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije koji je najavljen za danas kao "povijesni u odnosima dviju država". U ime Srbije potpisao ga je ministar vanjskih poslova Marko Đurić, a supotpisnik Matt Anderson, zamjenik administratora NASA-e, podsjetio je da "veza Srbije sa NASA-om seže do programa Apolo, kada je rad srpskih inženjera pomogao da se ostvare neka od najvećih postignuća čovječanstva u svemiru“.

Anderson je posebno istaknuo da je među njima je bio i Milojko Mike Vučelić, "koji je odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode za ključnu ulogu koju je odigrao u sigurnom vraćanju posade Apola 13 kući". "Njihova priča služi kao podsjetnik da su najveća postignuća u svemiru moguća zahvaljujući talentiranim ljudima", rekao je dužnosnik NASA-e. Artemis je, uz objavu o potpisivanju sporazuma, na svojoj mrežnoj stranici naveo da je "širi tim srpsko-američkih inženjera igrao ključne uloge tijekom ere Apola", a njihova stručnost "podržavala je kritične funkcije, od analize slijetanja na Mjesec do sigurnog pristajanja svemirskih letelica".

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA







+4 Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA