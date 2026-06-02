Problemi za Bezosov Blue Origin: NASA otkrila koliko bi mogao trajati popravak nakon eksplozije

Eksplozija rakete kompanije Blue Origin tijekom testiranja teško je oštetila lansirnu rampu za raketu New Glenn na Floridi, a potpuni oporavak mogao bi potrajati sve do 2028. godine, rekao je administrator NASA-e Jared Isaacman
Do incidenta je došlo prošlog četvrtka tijekom takozvanog hotfire testa u vojnoj bazi Cape Canaveral na Floridi, kada je golema raketa New Glenn eksplodirala u vatrenoj kugli. Osnivač Blue Origina Jeff Bezos potvrdio je da nitko od zaposlenika nije ozlijeđen te poručio da će kompanija obnoviti infrastrukturu, iako je priznao da je riječ o 'vrlo teškom danu'.
Isaacman je za CNBC izjavio da će obnova lansirne rampe zahtijevati 'ozbiljno vrijeme', dodajući da je scenarij prema kojem bi oporavak i popravak trajao sve do 2028. godine 'sasvim moguć'. 'Želimo da Blue Origin uspije. Sada treba analizirati što je pošlo po zlu, utvrditi uzrok i krenuti dalje', rekao je Isaacman.
Administrator NASA-e u petak je s Bezosom i izvršnim direktorom Blue Origina Daveom Limpom obišao oštećeni kompleks i razgovarao sa zaposlenicima kompanije. Limp je kasnije objavio da su ponovno uspostavili djelomičan pristup lokaciji te započeli planiranje obnove.
Eksplozija predstavlja ozbiljan problem za Blue Origin jer trenutačno ima samo jednu operativnu lansirnu rampu za New Glenn, a druga platforma u kalifornijskoj bazi Vandenberg još je u fazi razvoja.
Problemi za NASA-in lunarni program
Incident bi mogao utjecati i na NASA-in program Artemis, kojim SAD planira vratiti astronaute na Mjesec do 2028. godine. Blue Origin je trebao još ove godine lansirati bespilotni lunarni lander Blue Moon MK1 upravo raketom New Glenn.
Isaacman je priznao da bi NASA zbog problema mogla privremeno biti prisiljena osloniti se na SpaceX Elona Muska i njegovu raketu Falcon Heavy. 'Kada govorimo o stvarno teškim teretima, danas praktički imate samo SpaceX i Blue Origin. A jedan od njih upravo je ostao bez lansirne rampe', rekao je.
New Glenn razvijen je kao konkurent raketama Falcon 9 i Falcon Heavy kompanije SpaceX, ali i Vulcanu tvrtke United Launch Alliance.
Posljedice i za Amazon
Eksplozija neće pogoditi samo svemirske projekte NASA-e. Blue Origin je ovoga tjedna trebao lansirati i 48 satelita za projekt Kuiper kompanije Amazon, Bezosovu internetsku mrežu iz svemira koja bi trebala konkurirati Starlinku. Amazon se pritom nalazi pod pritiskom regulatornih rokova američke Savezne komisije za komunikacije (FCC), prema kojima do sljedećeg mjeseca mora rasporediti polovicu planirane satelitske konstelacije.
Problemi bi mogli pogoditi i AST SpaceMobile, kompaniju koja razvija satelitsku mobilnu mrežu za izravno povezivanje pametnih telefona. Dionice tvrtke pale su više od šest posto nakon Isaacmanove izjave, nakon što su već u petak izgubile gotovo 17 posto vrijednosti.
Isaacman je naglasio da NASA raspolaže podacima o obnovi svih povijesnih lansirnih rampi te upozorio da čak i uz ubrzane radove oporavak ovakve infrastrukture traje godinama. 'Čak i kada se stvari odvijaju vrlo brzo, ovo je proces koji zahtijeva puno vremena', zaključio je.