Problemi za Bezosov Blue Origin: NASA otkrila koliko bi mogao trajati popravak nakon eksplozije

Eksplozija rakete kompanije Blue Origin tijekom testiranja teško je oštetila lansirnu rampu za raketu New Glenn na Floridi, a potpuni oporavak mogao bi potrajati sve do 2028. godine, rekao je administrator NASA-e Jared Isaacman

Do incidenta je došlo prošlog četvrtka tijekom takozvanog hotfire testa u vojnoj bazi Cape Canaveral na Floridi, kada je golema raketa New Glenn eksplodirala u vatrenoj kugli. Osnivač Blue Origina Jeff Bezos potvrdio je da nitko od zaposlenika nije ozlijeđen te poručio da će kompanija obnoviti infrastrukturu, iako je priznao da je riječ o 'vrlo teškom danu'.

Isaacman je za CNBC izjavio da će obnova lansirne rampe zahtijevati 'ozbiljno vrijeme', dodajući da je scenarij prema kojem bi oporavak i popravak trajao sve do 2028. godine 'sasvim moguć'. 'Želimo da Blue Origin uspije. Sada treba analizirati što je pošlo po zlu, utvrditi uzrok i krenuti dalje', rekao je Isaacman. Administrator NASA-e u petak je s Bezosom i izvršnim direktorom Blue Origina Daveom Limpom obišao oštećeni kompleks i razgovarao sa zaposlenicima kompanije. Limp je kasnije objavio da su ponovno uspostavili djelomičan pristup lokaciji te započeli planiranje obnove. Eksplozija predstavlja ozbiljan problem za Blue Origin jer trenutačno ima samo jednu operativnu lansirnu rampu za New Glenn, a druga platforma u kalifornijskoj bazi Vandenberg još je u fazi razvoja.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Problemi za NASA-in lunarni program Incident bi mogao utjecati i na NASA-in program Artemis, kojim SAD planira vratiti astronaute na Mjesec do 2028. godine. Blue Origin je trebao još ove godine lansirati bespilotni lunarni lander Blue Moon MK1 upravo raketom New Glenn. Isaacman je priznao da bi NASA zbog problema mogla privremeno biti prisiljena osloniti se na SpaceX Elona Muska i njegovu raketu Falcon Heavy. 'Kada govorimo o stvarno teškim teretima, danas praktički imate samo SpaceX i Blue Origin. A jedan od njih upravo je ostao bez lansirne rampe', rekao je. New Glenn razvijen je kao konkurent raketama Falcon 9 i Falcon Heavy kompanije SpaceX, ali i Vulcanu tvrtke United Launch Alliance.