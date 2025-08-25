Put do svjetske dominacije: Bili su na rubu propasti, a danas vrijede 400 milijardi dolara

SpaceX Elona Muska nekad je bio na rubu propasti, a danas, zahvaljujući državnim poticajima, obavlja poslove za vladu te stoji na samom vrhu američke, ali i svjetske svemirske industrije

SpaceX danas vrijedi oko 400 milijardi dolara i smatra se ključnom infrastrukturom za pristup Sjedinjenih Američkih Država svemiru. Međutim tvrtka nije uvijek bila globalna sila kao danas.

Počeci i izazovi Tehnološki mogul Elon Musk osnovao je SpaceX 2002. godine koristeći novac koji je zaradio prodajom PayPala. Prvi cilj bio je razviti raketu Falcon 1 i izazvati dotadašnje dominantne pružatelje usluga lansiranja. U to vrijeme američko tržište raketa kontrolirala je United Launch Alliance (ULA), zajednička tvrtka Boeinga i Lockheeda, koja je američkoj vladi naplaćivala stotine milijuna dolara po lansiranju. U nastojanju da privuče pozornost državnih institucija, Musk je 2003. godine doslovno provezao Falcon 1 ulicama Washingtona. Ubrzo nakon toga SpaceX je osigurao prve državne ugovore - nekoliko milijuna dolara od DARPA-e i američkog ratnog zrakoplovstva - za daljnji razvoj svojih raketa. Unatoč toj potpori, prve tri misije Falcona 1 završile su neuspjehom i nisu uspjele dosegnuti orbitu, a tvrtka se našla na rubu bankrota.

NASA kao spasiteljica Prekretnica je stigla 2008. godine, kada je NASA dodijelila SpaceX-u ugovor vrijedan 1,6 milijardi dolara u sklopu programa Commercial Resupply Services. Ugovor je predviđao da će SpaceX u 12 misija koristiti novu raketu Falcon 9 i kapsulu Dragon za prijevoz tereta i opskrbe do Međunarodne svemirske postaje (ISS). Taj ugovor doslovno je spasio tvrtku. Samo nekoliko mjeseci ranije Falcon 1 prvi je put uspješno stigao u orbitu, potvrdivši sposobnost kompanije. U 2014. godini SpaceX je dobio još jedan veliki ugovor s NASA-om, vrijedan 2,6 milijardi dolara, za razvoj i operacije letjelica koje prevoze astronaute s i do ISS-a.

Globalna dominacija Dvadeset godina kasnije SpaceX je prema podacima konzultantske tvrtke BryceTech postao vodeća svemirska kompanija, pišu iz Bloomberga. U 2024. godini izvela je tako 134 orbitalna lansiranja, više nego dvostruko od sljedećeg najvećeg lansirnog operatera, kineske korporacije CASC. Ta lansiranja činila su 83 posto svih letjelica poslanih u svemir te godine. Danas su Falcon 9 i Dragon primarni NASA-ini alati za slanje tereta i posade na ISS. Istodobno, konstelacija satelita Starlink postala je ključna za pružanje internetske povezanosti u udaljenim regijama, kao i američkim saveznicima u ratnim uvjetima. A Butch Wilmore i Suni Williams - dvoje astronauta koji su zapeli na ISS-u više od devet mjeseci - vratili su se na Zemlju zahvaljujući upravo SpaceX-u, iako su u orbitu stigli u konkurentskom Boeingovom Starlineru.

SpaceX radi i na Starshipu, raketi nove generacije koja predstavlja fokus američkog plana za povratak (ljudi) na Mjesec. Osim toga, tvrtka u sklopu ugovora vrijednog 1,8 milijardi dolara razvija mrežu špijunskih satelita Starshield za američku vladu. Zanimljivo, čak i konkurenti poput Amazona i OneWeba koriste SpaceX-ove rakete za lansiranje svojih satelita, piše CNBC. Bivša zamjenica NASA-ine administratorice Lori Garver naglašava da je upravo SpaceX preoblikovao cijeli svemirski sektor: 'Svemirska se industrija promijenila zahvaljujući SpaceX-u. Niži troškovi pristupa svemiru ostvarili su ono o čemu smo sanjali. Oko SpaceX-a se sada gradi cijela zajednica tvrtki diljem svijeta.' Podsjetimo, raketa Falcon 9 tvrtke SpaceX u svemir je poslala i CroCube, prvi hrvatski satelit.