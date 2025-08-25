Putinova digitalna željezna zavjesa: Ovime Rusija preuzima potpunu kontrolu nad komunikacijom

Ruske vlasti nedavno su dodatno pojačale kontrolu interneta ograničavanjem pristupa WhatsAppu i Telegramu, dvjema najpopularnijim aplikacijama za komunikaciju u zemlji. Kremlj poručuje da će one uskoro biti potpuno zabranjene, dok građanima nameće aplikaciju MAX koju podržava ruska država. Od 1. rujna bit će predinstalirana na svim mobitelima i tabletima u Rusiji
U moskovskoj podzemnoj željeznici Katerina (ime je izmišljeno) često proviri u ekrane putnika. 'Vidim vijesti s portala poput Komsomolskaya Pravda i drugih državnih medija', rekla je za ABC. Neovisni izvori odavno su nedostupni, a zapadni brendovi poput Instagrama, Facebooka i YouTubea blokirani su još prije nekoliko godina.
Sada je udarac stigao i na razini komunikacijskih alata. WhatsApp i Telegram, koji broje desetke milijuna korisnika u Rusiji, djelomično su ograničeni, a izvori bliski vlastima navode da postoji '99 posto šanse' da će uskoro biti potpuno zabranjeni.
Državni odgovor: aplikacija MAX
Kao alternativa građanima se nudi MAX, nova aplikacija pod državnim patronatom koju je razvio VK, ista tvrtka koja upravlja društvenom mrežom VKontakte, a koja je pod kontrolom Kremlju bliskih poslovnih struktura.
MAX je u srpnju pušten u ograničenoj verziji, nakon što je Vladimir Putin potpisao zakon o uspostavi nacionalne aplikacije za razmjenu poruka. U priopćenju je najavljeno da će biti 'predinstalirana na određenim elektroničkim uređajima', iako detalji nisu navedeni.
Kao i kineski WeChat, aplikacija se planira pretvoriti u tzv. 'super app' - alat kroz koji će se obavljati komunikacija, plaćanja, pa čak i pristup uslugama javne uprave. Prema službenim podacima, MAX već ima 18 milijuna korisnika.
Stručnjaci upozoravaju na nadzor
Aktivisti za slobodu govora upozoravaju da cilj nije praktičnost, nego nadzor. 'Aplikacija se već prisilno uvodi u školama i prati gotovo sve informacije o korisnicima', istaknula je Katerina, koja je zaobišla blokade i ima velik broj pratitelja na X-u.
Joanna Szymańska iz organizacije ARTICLE 19 smatra da će prisilno korištenje MAX-a imati 'zastrašujući učinak' na slobodu izražavanja: 'Ako se građani prisile da za komunikaciju koriste aplikaciju pod državnom kontrolom, mogu s pravom pretpostaviti da se njihovi razgovori nadziru.'
Prema podacima Mediascopea, WhatsApp u Rusiji koristi oko 96 milijuna ljudi, a Telegram njih 89 milijuna. Szymańska upozorava da bi zabrana aplikacija mogla imati goleme posljedice jer su te aplikacije duboko ukorijenjene u svakodnevnu komunikaciju.
Ruska trgovina aplikacija RuStore, trenutačno predistalirana na svim Android uređajima, morat će također od 1. rujna biti predinstalirana na svim Appleovim uređajima. Internetska televizijska aplikacija na ruskom jeziku LIME HD TV, koja omogućuje besplatno gledanje ruskih televizijskih kanala, bit će predinstalirana na svim smart televizorima koji se prodaju u Rusiji od 1. siječnja, objavila je vlada.
Nova digitalna željezna zavjesa
Uz zabrane aplikacija, vlasti sve češće napadaju i alate za zaobilaženje cenzure. VPN servisi već su djelomično blokirani, a parlament je prošlog mjeseca usvojio nacrt zakona kojim se predviđaju kazne za pretraživanje 'ekstremističkog' sadržaja na internetu. U praksi, taj se pojam u Rusiji odnosi na sve stavove koji nisu u skladu s državnom propagandom - od antikorupcijskih inicijativa do LGBTQ+ prava.
Ekaterina Mizulina, povezana s Kremljem i na čelu Lige za siguran internet, VPN-ove je opisala kao 'crne rupe u uređajima' i 'portal u pakao', Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., poznata je po prijavljivanju sadržaja i blogera koje smatra neprihvatljivima.
WhatsApp, podružnica američkog Mete, poručio je da 'prkosi pokušajima vlade da krši pravo ljudi na sigurnu komunikaciju' te da će nastaviti nuditi enkriptiranu uslugu gdje god je to moguće, uključujući i u Rusiji.
Unatoč kritikama i sigurnosnim problemima - poput navodnog nasumičnog aktiviranja kamera na telefonima korisnika i zloupotrebe aplikacije od strane prevaranata - vlasti ne odustaju od promicanja MAX-a. Promidžbi se pridružuju i popularne javne osobe poput reperice Instasamke, koja je aplikaciju hvalila pred milijunima svojih pratitelja.
Za obične građane, izbor postaje sve teži. 'Postoje odrasli ljudi koji nemaju VPN i jednostavno se ne žele time zamarati', zaključuje Katerina.