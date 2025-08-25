Putinova digitalna željezna zavjesa: Ovime Rusija preuzima potpunu kontrolu nad komunikacijom

Sada je udarac stigao i na razini komunikacijskih alata . WhatsApp i Telegram, koji broje desetke milijuna korisnika u Rusiji, djelomično su ograničeni, a izvori bliski vlastima navode da postoji '99 posto šanse' da će uskoro biti potpuno zabranjeni.

U moskovskoj podzemnoj željeznici Katerina (ime je izmišljeno) često proviri u ekrane putnika. 'Vidim vijesti s portala poput Komsomolskaya Pravda i drugih državnih medija', rekla je za ABC . Neovisni izvori odavno su nedostupni, a zapadni brendovi poput Instagrama, Facebooka i YouTubea blokirani su još prije nekoliko godina.

Državni odgovor: aplikacija MAX

Kao alternativa građanima se nudi MAX, nova aplikacija pod državnim patronatom koju je razvio VK, ista tvrtka koja upravlja društvenom mrežom VKontakte, a koja je pod kontrolom Kremlju bliskih poslovnih struktura.

MAX je u srpnju pušten u ograničenoj verziji, nakon što je Vladimir Putin potpisao zakon o uspostavi nacionalne aplikacije za razmjenu poruka. U priopćenju je najavljeno da će biti 'predinstalirana na određenim elektroničkim uređajima', iako detalji nisu navedeni.

Kao i kineski WeChat, aplikacija se planira pretvoriti u tzv. 'super app' - alat kroz koji će se obavljati komunikacija, plaćanja, pa čak i pristup uslugama javne uprave. Prema službenim podacima, MAX već ima 18 milijuna korisnika.

Stručnjaci upozoravaju na nadzor

Aktivisti za slobodu govora upozoravaju da cilj nije praktičnost, nego nadzor. 'Aplikacija se već prisilno uvodi u školama i prati gotovo sve informacije o korisnicima', istaknula je Katerina, koja je zaobišla blokade i ima velik broj pratitelja na X-u.

Joanna Szymańska iz organizacije ARTICLE 19 smatra da će prisilno korištenje MAX-a imati 'zastrašujući učinak' na slobodu izražavanja: 'Ako se građani prisile da za komunikaciju koriste aplikaciju pod državnom kontrolom, mogu s pravom pretpostaviti da se njihovi razgovori nadziru.'

Prema podacima Mediascopea, WhatsApp u Rusiji koristi oko 96 milijuna ljudi, a Telegram njih 89 milijuna. Szymańska upozorava da bi zabrana aplikacija mogla imati goleme posljedice jer su te aplikacije duboko ukorijenjene u svakodnevnu komunikaciju.

Ruska trgovina aplikacija RuStore, trenutačno predistalirana na svim Android uređajima, morat će također od 1. rujna biti predinstalirana na svim Appleovim uređajima. Internetska televizijska aplikacija na ruskom jeziku LIME HD TV, koja omogućuje besplatno gledanje ruskih televizijskih kanala, bit će predinstalirana na svim smart televizorima koji se prodaju u Rusiji od 1. siječnja, objavila je vlada.