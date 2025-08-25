Moždani implantat 'čita misli' i pretvara ih u tekst. Jedan detalj posebno iznenađuje

U ranom testu, znanstvenici sa Sveučilišta Stanford koristili su uređaj sučelja mozak–računalo (BCI) kako bi dešifrirali rečenice koje su bile zamišljene, ali nisu izgovorene naglas.

BCI uređaji rade tako da povezuju ljudski živčani sustav s uređajima koji mogu interpretirati moždanu aktivnost, omogućujući ljudima da poduzimaju radnje – poput korištenja računala ili pomicanja protetičke ruke – samo svojim mislima. To bit moglo omogućiti osobama s invaliditetom da povrate dio neovisnosti.

Najnovija otkrića, objavljena u časopisu Cell, mogla bi jednog dana ljudima koji ne mogu govoriti omogućiti lakšu komunikaciju, rekli su istraživači. 'Ovo je prvi put da smo uspjeli razumjeti kako izgleda moždana aktivnost kada samo pomislite na govor', rekla je Erin Kunz, jedna od autorica studije i istraživačica na Sveučilištu Stanford u Sjedinjenim Državama, prenosi Euronews.