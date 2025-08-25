SpaceX odustao od lansiranja Muskovog Starshipa: Otkriven problem sa sustavom

Američki SpaceX otkazao je u nedjelju deseti let rakete Starship zbog problema sa sustavom na tlu, odgodivši tako pokušaj postizanja nekoliko dugoočekivanih ključnih etapa u razvoju projekta
Nosač Super Heavy visok sedamdeset metara i raketa Starship visine pedeset i dva metra čekali su polijetanje na sustavu za lansiranje u gradu Starbaseu u Teksasu. No, oko 30 minuta prije planiranog polijetanja, SpaceX je na platformi X objavio da odustaje od lansiranja zbog problema sa sustavom na tlu.
Prije planiranog lansiranja u nedjelju vlasnik kompanije Elon Musk trebao je objaviti novosti o napretku u razvoju Starshipa, ali umjesto toga u prijenosu uživo najavljena je odgoda lansiranja.
Iz SpaceX‑a nisu objavili kad će ponovno pokušati lansirati raketu. Slične situacije ranije su rješavali u roku od nekoliko dana.
Problem za problemom
Razvoj SpaceX‑ove rakete nove generacije, neophodne za poslovnu budućnost kompanije, ali i za Muskove ambiciozne planove vezane za Mars, ove godine nailazi na problem za problemom. U NASA‑i se pak nadaju da će raketu moći upotrebljavati već 2027. kako bi na Mjesec poslali prvu posadu od programa Apollo, napominje Reuters.
SpaceX‑ov pristup razvoju, u okviru kojega izrađuje veći broj prototipa i testira ih do pojave greške, ove je godine stavljen na kušnju, budući da su već dva testiranja završila neuspjehom tijekom ranog dijela leta, a jedno testiranje neuspjehom u svemiru tijekom devetog leta rakete, dok je u lipnju eksplozija odnijela krhotine opreme čak do obližnjeg meksičkog teritorija.
Usprkos svemu, kompanija je nastavila ubrzanim tempom proizvoditi nove rakete Starship za testne letove u velikim proizvodnim pogonima u teksaškom Starbaseu.
Neuspjesi odražavaju tehničku kompleksnost najnovije inačice Starshipa, koja se odlikuje znatno naprednijim značajkama, poput snažnijeg potiska, potencijalno otpornijeg toplinskog štita i čvršćih zakrilaca za usmjeravanje neophodnih za uspješno izvođenje ponovnog ulaska rakete u atmosferu. Sve su te značajke ključne za višekratnu upotrebu Starshipa na kojoj Musk inzistira.
Raketa Starship trebala se odvojiti od nosača Super Heaby
Prema najavama, složeni sustav trebao je biti lansiran iz Teksasa u nedjelju u vrijeme zalaska sunca, a raketa Starship trebala se odvojiti od nosača Super Heavy na visini od nekoliko desetaka kilometara u atmosferi. Super Heavy trebao je nakon toga sletjeti u more u Meksičkom zaljevu kako bi se testirala konfiguracija rezervnih motora.
Starship je pak trebao nakratko uključiti vlastite motore kako bi se otpravio dalje u svemir, gdje je trebao pokušati ispustiti prvu seriju maketa Starlinkovih satelita, a zatim ponovno uključiti jedan motor tijekom suborbitalnog puta oko Zemlje.
Nakon te faze, svemirski brod trebao je ciljati ponovni ulazak u atmosferu iznad Indijskog oceana. Radi se o ključnoj fazi leta u kojoj se testira niz prototipskih pločica toplinskog štita i zakrilaca motora osmišljenih da izdrže udar iznimno visokih temperatura koje su tijekom proteklih letova više-manje uništile vanjske dijelove prethodnih inačica Starshipa.