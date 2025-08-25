SpaceX odustao od lansiranja Muskovog Starshipa: Otkriven problem sa sustavom

Nosač Super Heavy visok sedamdeset metara i raketa Starship visine pedeset i dva metra čekali su polijetanje na sustavu za lansiranje u gradu Starbaseu u Teksasu. No, oko 30 minuta prije planiranog polijetanja, SpaceX je na platformi X objavio da odustaje od lansiranja zbog problema sa sustavom na tlu.

Prije planiranog lansiranja u nedjelju vlasnik kompanije Elon Musk trebao je objaviti novosti o napretku u razvoju Starshipa, ali umjesto toga u prijenosu uživo najavljena je odgoda lansiranja.

Iz SpaceX‑a nisu objavili kad će ponovno pokušati lansirati raketu. Slične situacije ranije su rješavali u roku od nekoliko dana.

Problem za problemom

Razvoj SpaceX‑ove rakete nove generacije, neophodne za poslovnu budućnost kompanije, ali i za Muskove ambiciozne planove vezane za Mars, ove godine nailazi na problem za problemom. U NASA‑i se pak nadaju da će raketu moći upotrebljavati već 2027. kako bi na Mjesec poslali prvu posadu od programa Apollo, napominje Reuters.

SpaceX‑ov pristup razvoju, u okviru kojega izrađuje veći broj prototipa i testira ih do pojave greške, ove je godine stavljen na kušnju, budući da su već dva testiranja završila neuspjehom tijekom ranog dijela leta, a jedno testiranje neuspjehom u svemiru tijekom devetog leta rakete, dok je u lipnju eksplozija odnijela krhotine opreme čak do obližnjeg meksičkog teritorija.