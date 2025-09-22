Provjera dobi na porno stranicama: Zaštita maloljetnika ili uvod u masovni nadzor?

Pornografska industrija slaže se kako djeca ne bi trebala imati pristup sadržaju za odrasle, ali su zabrinuti zbog načina na koji se ovo načelo provodi
Globalna industrija pornografije razvijala se uz web, narastajući na stotine milijuna korisnika, pa i nadmašujući poznata imena poput TikToka i Amazona, barem prema nekim procjenama. Regulatori, koji su u početku sporo rješavali jedinstvene izazove industrije, nedavno su uhvatili priključak.
U protekloj godini, pornografske stranice su pod povećalom u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Italiji i Europskoj uniji, potaknute rastućim strahom kako su maloljetnici izloženi štetnom sadržaju online.
Čelnici, od francuskog Emmanuela Macrona do Ursule von der Leyen iz Europske unije, pozvali su na ograničenja pristupa djece određenim dijelovima interneta, što bi bilo omogućeno provjerom dobi i zabranama. Pornografska industrija se bori protiv toga. Slažu se kako djeca ne bi trebala imati pristup sadržaju za odrasle, ali su zabrinuti zbog načina na koji se ovo načelo provodi.
Trojanski konj
Tijekom ljeta, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo uveli su zahtjeve za provjeru dobi na pornografskim platformama, ali su dali slobodu za korištenje različitih tehnika, od provjere osobnih iskaznica do procjene lica. Europska komisija je u neobvezujućim smjernicama tijekom ljeta navela kako pornografske platforme trebaju provoditi stroge provjere dobi. Istražuje nekoliko njih zbog toga što to ne čine.
Iz pornografske industrije upozoravaju kako se ne radi samo o njima, već o želji za masovnim nadzorom i kontrolom cijelog društva. Spomenute mjere smatraju trojanskim konjem kojim ih se pokušava uvesti na mala vrata. Aylo Freesites, matična tvrtka Pornhuba, RedTubea i YouPorna, povukla je svoje usluge u Francuskoj u znak prosvjeda zbog novih zahtjeva za provjeru dobi.
Francuski sud je u hitnom mišljenju odbacio njihov prigovor na mjere, što je potaknulo tvrtku na nastavak rada do konačne presude. Pornhub već neko vrijeme upozorava kako zahtjev za identifikaciju za gledanje videa za odrasle može rezultirati značajnim padom prometa, a time i prihoda.
U Digital Intimacy Coalition, koja okuplja više od 47 organizacija koje se bave seksom i tehnologijom, kažu kako zasad nije došlo do značajnijih poremećaja kad je riječ o prometu i prihodima. To se, doduše, odnosni na brojne izvođače koji se ne oslanjaju na besplatne stranice za svoj rad.
Div koji ne prestaje rasti
Pornografska industrija je sama po sebi div. U Europi broji desetke milijuna korisnika, a neki prijavljuju preko 100 milijuna u izvješćima o transparentnosti. Procjene pokazuju kako je globalna vrijednost sektora u 2023. godini iznosila gotovo 73 milijarde američkih dolara i ne pokazuje znakove usporavanja.
Pornhub, koji objavljuje godišnje statistike, kaže kako je otprilike polovica njegovih posjetitelja mlađa od 34 godine. Francuska je drugo najveće tržište nakon SAD-a. Postoji nekoliko metoda za provjeru dobi korisnika, uključujući provjeru državnih identifikacijskih dokumenata ili kreditnih kartica, kao i korištenje fotografija korisnika.
Posjetitelji pornografskih stranica zastrašeni su mogućnošću postavljanja osobnih dokumenata ili provjere kreditnih kartica na platformama, za razliku od korištenja aplikacije na uređaju koja šalje signal platformi, tehničko rješenje koje zagovaraju pornografske tvrtke i tvrtke društvenih medija.
Dok su velike platforme poput Pornhuba, XNXX, XVideos i Stripchata na meti regulatora, manje pornografske platforme imaju vlastiti skup problema. Često ne provjeravaju dob izvođača niti provjeravaju jesu li pojedinci u videozapisima pristali na snimanje i objavljivanje njihovog sadržaja online.
Što se tiče korisnika, maloljetnici će uvijek pronaći način kako zaobići ograničenja. U Velikoj Britaniji i Francuskoj, primjerice, zabilježen je veliki porast preuzimanja alata za virtualne privatne mreže (VPN) nakon što su te države uvele zahtjeve za provjeru, piše Politico.