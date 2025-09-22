Provjera dobi na porno stranicama: Zaštita maloljetnika ili uvod u masovni nadzor?

Pornografska industrija slaže se kako djeca ne bi trebala imati pristup sadržaju za odrasle, ali su zabrinuti zbog načina na koji se ovo načelo provodi

Globalna industrija pornografije razvijala se uz web, narastajući na stotine milijuna korisnika, pa i nadmašujući poznata imena poput TikToka i Amazona, barem prema nekim procjenama. Regulatori, koji su u početku sporo rješavali jedinstvene izazove industrije, nedavno su uhvatili priključak. U protekloj godini, pornografske stranice su pod povećalom u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Italiji i Europskoj uniji, potaknute rastućim strahom kako su maloljetnici izloženi štetnom sadržaju online. Čelnici, od francuskog Emmanuela Macrona do Ursule von der Leyen iz Europske unije, pozvali su na ograničenja pristupa djece određenim dijelovima interneta, što bi bilo omogućeno provjerom dobi i zabranama. Pornografska industrija se bori protiv toga. Slažu se kako djeca ne bi trebala imati pristup sadržaju za odrasle, ali su zabrinuti zbog načina na koji se ovo načelo provodi.

Trojanski konj Tijekom ljeta, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo uveli su zahtjeve za provjeru dobi na pornografskim platformama, ali su dali slobodu za korištenje različitih tehnika, od provjere osobnih iskaznica do procjene lica. Europska komisija je u neobvezujućim smjernicama tijekom ljeta navela kako pornografske platforme trebaju provoditi stroge provjere dobi. Istražuje nekoliko njih zbog toga što to ne čine. Iz pornografske industrije upozoravaju kako se ne radi samo o njima, već o želji za masovnim nadzorom i kontrolom cijelog društva. Spomenute mjere smatraju trojanskim konjem kojim ih se pokušava uvesti na mala vrata. Aylo Freesites, matična tvrtka Pornhuba, RedTubea i YouPorna, povukla je svoje usluge u Francuskoj u znak prosvjeda zbog novih zahtjeva za provjeru dobi. Francuski sud je u hitnom mišljenju odbacio njihov prigovor na mjere, što je potaknulo tvrtku na nastavak rada do konačne presude. Pornhub već neko vrijeme upozorava kako zahtjev za identifikaciju za gledanje videa za odrasle može rezultirati značajnim padom prometa, a time i prihoda. U Digital Intimacy Coalition, koja okuplja više od 47 organizacija koje se bave seksom i tehnologijom, kažu kako zasad nije došlo do značajnijih poremećaja kad je riječ o prometu i prihodima. To se, doduše, odnosni na brojne izvođače koji se ne oslanjaju na besplatne stranice za svoj rad.