Britanci istražuju drže li se pornografske tvrtke zakonskih odredbi o provjeri dobi

Podsjetimo, prošli tjedan stupila su na snagu nova pravila koja zahtijevaju od stranica koje dopuštaju sadržaj za odrasle uvođenje mjera kojima će dokazati kako je netko tko ih koristi stariji od 18 godina. No, Ofcom je sada otvorio formalne istrage o tome jesu li neki pružatelji usluga uveli učinkovite provjere dobi.

Britansko tijelo za nadzor interneta pokrenulo je istragu o tome kako četiri tvrtke - koje zajedno vode 34 pornografske stranice - ispunjavaju nove zahtjeve za provjeru dobi.

Ove tvrtke - 8579 LLC, AVS Group Ltd, Kick Online Entertainment S.A. i Trendio Ltd - vode desetke stranica i zajedno imaju više od devet milijuna jedinstvenih mjesečnih posjetitelja u Velikoj Britaniji. Regulator je dao prioritet tvrtkama na temelju rizika od štete koju predstavljaju usluge koje pružaju i broja njihovih korisnika.

Jedanaest istraga su već u tijeku protiv 4chana, kao i neimenovanog online foruma za samoubojstva, sedam usluga za dijeljenje datoteka i dvije web stranice za odrasle. Ofcom je rekao da očekuje daljnje najave provedbe u nadolazećim mjesecima.

Regulator može izreći kazne do 18 milijuna funti ili 10 posto svjetskih prihoda (što god je veće) ako se utvrdi kako stranice imaju propuste u usklađivanju. U najozbiljnijm slučajevima mogu zatražiti obustavu poslovanja, povlačenje pružatelja usluga i oglašivača s platforme ili blokiranje pristupa spornim web odredištima putem pružatelja usluga pristupa internetu.

Pet dana otkako su se počeli primjenjivati novi Ofcomovi internetski propisi više od 450 tisuća ljudi potpisalo je peticiju kojom se traži njihovo ukidanje. U međuvremenu, kreatori sadržaja za odrasle optužili su vladu za cenzuriranje feedova društvenih mreža. Kao odgovor na peticiju, vlada je rekla kako nema namjeru povući zakon, piše Sky News.