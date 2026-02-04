Drama sa zlatnim kipom Trumpa: 'Ta statua neće napustiti moju ljevaonicu dok ne bude isplaćen sav dug'

Svjetske lidere koji će krajem godine doći na samit skupine G20 u Miamiju mogla bi dočekati golema zlatna statua američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nazvana 'Don Colossus' i visoka oko 6,7 metara, bit će postavljena, kako je planirano, u resortu Trump National Doral, jednom od središnjih mjesta održavanja samita

Projekt je financirala skupina kriptoinvestitora, a prema njihovim riječima, kip je osmišljen kao promotivni alat za memecoin pod nazivom $PATRIOT. Prema pisanju New York Timesa, izrađen je od bronce i bit će postavljen na čelično betonsko postolje, čime će ukupna visina spomenika dosegnuti oko 6,7 metara. Izrađuje ga umjetnik Alan Cottrill iz savezne države Ohio, poznat po izradi skulptura bivših američkih predsjednika, a njegovi radovi nalaze se i u umjetničkoj zbirci američkog Kapitola. Cottrill je izjavio da su investitori tražili određene estetske prilagodbe izgleda gotovo 80-godišnjeg predsjednika. 'Napravio sam ga vrlo realističnim, a kripto ekipa tražila je da uklonim dio opuštene kože na vratu i da ga učinim vitkijim', rekao je za New York Times.

Spor oko isplate odgađa postavljanje kipa Iako dovršen, kip se trenutačno nalazi u Cottrillovoj ljevaonici u Ohiju zbog financijskog spora s naručiteljima. Umjetnik tvrdi da mu investitori duguju 90.000 dolara od ukupno dogovorenih 150.000 dolara za autorska prava i izradu skulpture. 'Ta statua neće napustiti moju ljevaonicu dok ne bude isplaćen sav dug', poručio je Cottrill. Ashley Sansalone, jedan od investitora uključenih u projekt, izjavio je da će umjetnik biti u potpunosti isplaćen prije službenog otkrivanja spomenika. 'U svakom poslovnom ugovoru dio sredstava se zadržava dok projekt ne bude dovršen', rekao je. Cottrill je na društvenim mrežama već objavio fotografije kipa, a one su izazvale brojne pozitivne reakcije korisnika. Izgled spomenika djelomično je inspiriran fotografijom Trumpa snimljenom nakon pokušaja atentata na njega tijekom predizbornog skupa u Butleru u Pennsylvaniji u srpnju 2024. godine, a prikazan je u odijelu i raskopčanoj košulji te s podignutom šakom. Statua će, prema planu, biti prekrivena slojem zlata, što, piše Independent, odgovara Trumpovoj sklonosti luksuznim, osobito zlatnim detaljima. Iako je velika, i dalje je znatno manja od nekih monumentalnih kipova svjetskih lidera, poput 22 metra visokih spomenika bivšim sjevernokorejskim vođama Kim Il-sungu i Kim Jong-ilu u Pjongjangu.