Glazbena revolucija ili smrt kreativnosti? AI bi mogao 'oživjeti' glazbene velikane, no uz visoku cijenu

Proteklih se mjeseci na streaming platformama svakodnevno pojavljuju tisuće AI generiranih pjesama, dok se istodobno vode žustre rasprave o autorskim pravima, naknadama i etičkim granicama korištenja umjetne inteligencije u glazbi.

Prema rezultatima ankete provedene na uzorku od 2.000 odraslih Britanaca, 58 posto ispitanika pozitivno gleda na mogućnost da AI 'oživi' glazbeni stil nekih od najvećih imena glazbene povijesti . Kao najpoželjniji izbor izdvojio se Michael Jackson, a slijede ga Freddie Mercury i Bob Marley, prenosi Independent .

AI i klasika, jazz i orkestralna glazba

Iako su ispitanici najčešće spominjali pop ikone, interes za AI glazbu ne završava na suvremenim žanrovima. Sudionici ankete izrazili su i znatiželju prema mogućnosti da umjetna inteligencija stvara nova djela i kad je riječ o jazzu, klasičnoj glazbi...

Među imenima koja su se pritom često spominjala našli su se Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Louis Armstrong i Glenn Miller.

Unatoč relativno visokoj razini podrške, istraživanje otkriva i značajan oprez. Više od polovice ispitanika (56 posto) smatra da bi šira primjena umjetne inteligencije u glazbi mogla dovesti do smanjenja kreativne inovativnosti, dok svega 21 posto vjeruje da bi AI mogao potaknuti novu kreativnost.

Podijeljena su mišljenja i kada je riječ o budućnosti koncerata i nastupa uživo. Tu prevladava povjerenje u ljudski faktor – čak 78 posto ispitanika smatra da umjetna inteligencija ne može nadomjestiti ljudsku kreativnost u izvedbama uživo.

'Tehnologiju treba prihvatiti, ali i promisliti o posljedicama'

Huw Davies, zamjenik izvršnog direktora RPO-a, podsjetio je da tehnologija desetljećima igra ključnu ulogu u razvoju glazbe. 'Bez tehnologije ne bismo imali eru snimljene glazbe na vinilu i CD-ovima, a kasnije ni internet, streaming i društvene mreže koji su dramatično proširili pristup glazbi', rekao je Davies.

Dodao je da rezultati ankete jasno pokazuju polarizirane stavove javnosti prema sve većoj ulozi umjetne inteligencije u glazbi.

'Neki ljudi to podržavaju, dok drugi odbacuju sve što doživljavaju kao prijetnju integritetu ljudske kreativnosti. Ohrabrujuće je da tri četvrtine ispitanika i dalje smatra da se čarolija koncerata uživo ne može zamijeniti', rekao je Davies, uz upozorenje da bi gubitak radnih mjesta zbog AI-ja u budućnosti mogao otvoriti nove izazove za izvođače.

'Kao i kod svake tehnologije, promjene treba prihvatiti, ali i na vrijeme razmišljati o mogućim posljedicama i prema tome postaviti jasna pravila za korištenje umjetne inteligencije', zaključio je. Riječ je o preliminarnim rezultatima opsežnijeg izvješća RPO-a, koje bi trebalo biti objavljeno krajem siječnja. RPO, osnovan u Londonu 1946. godine, godišnje održava oko 200 koncerata diljem svijeta.