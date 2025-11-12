YANN LECUN

Veteran umjetne inteligencije odlazi iz Mete, i to u prilično nezgodnom trenutku

Miroslav Wranka

12.11.2025 u 10:52

Yann LeCun
Yann LeCun Izvor: Wikipedia / Autor: Jérémy Barande
Već je započeo razgovore o financiranju svog startupa kako bi se nastavio fokusirati na istraživanje 'svjetskih modela'

Yann LeCun, profesor na Sveučilištu u New Yorku i dobitnik Turingove nagrade koji je trenutno glavni znanstvenik za umjetnu inteligenciju u tvrtci Meta Platforms, planira u nadolazećim mjesecima napustiti Marka Zuckerberga i društvo kako bi pokrenuo vlastiti pothvat.

Već je započeo razgovore o financiranju svog startupa kako bi se nastavio fokusirati na istraživanje 'svjetskih modela'.

Yannov odlazak dolazi u kritičnom trenutku za Metu.

Ta je tvrtka nedavno promijenila svoju strategiju razvoja umjetne inteligencije zbog zabrinutosti oko zaostajanja za konkurentima poput OpenAI-ja, Googlea i Anthropica. Zaposlila je preko 50 inženjera i istraživača od konkurenata kako bi izgradili Meta Superintelligence Lab.

