Veteran umjetne inteligencije odlazi iz Mete, i to u prilično nezgodnom trenutku

Yann LeCun, profesor na Sveučilištu u New Yorku i dobitnik Turingove nagrade koji je trenutno glavni znanstvenik za umjetnu inteligenciju u tvrtci Meta Platforms, planira u nadolazećim mjesecima napustiti Marka Zuckerberga i društvo kako bi pokrenuo vlastiti pothvat.

Već je započeo razgovore o financiranju svog startupa kako bi se nastavio fokusirati na istraživanje 'svjetskih modela'.