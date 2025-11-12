Veteran umjetne inteligencije odlazi iz Mete, i to u prilično nezgodnom trenutku

Već je započeo razgovore o financiranju svog startupa kako bi se nastavio fokusirati na istraživanje 'svjetskih modela'
Yann LeCun, profesor na Sveučilištu u New Yorku i dobitnik Turingove nagrade koji je trenutno glavni znanstvenik za umjetnu inteligenciju u tvrtci Meta Platforms, planira u nadolazećim mjesecima napustiti Marka Zuckerberga i društvo kako bi pokrenuo vlastiti pothvat.
Yannov odlazak dolazi u kritičnom trenutku za Metu.
Ta je tvrtka nedavno promijenila svoju strategiju razvoja umjetne inteligencije zbog zabrinutosti oko zaostajanja za konkurentima poput OpenAI-ja, Googlea i Anthropica. Zaposlila je preko 50 inženjera i istraživača od konkurenata kako bi izgradili Meta Superintelligence Lab.