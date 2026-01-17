Epomaker G84 Pro na testu: Je li ovo najmekši osjećaj tipkanja ikad?

Najnovija 80-postotna mehanička ANSI tipkovnica iz Epomakera zbog jedinstvenih tipki i supermekih prekidača dovodi ideju mekog tipkanja do krajnjih granica

Ako mnoge pitate kakvu bi mehaničku tipkovnicu htjeli, koplja se uglavnom lome oko broja tipki i glasnoće tipkanja s naglaskom na 'klasični broj tipki' i averziju prema glasnom klikanju. Epomakerov nedavno izašli G84 Pro je tipkovnica koja mekoću tipkanja nastoji razvući do krajnjeg maksimuma, no kako bi to postigla, posegnula je za zanimljivim tehnološkim rješenjem u obliku jedinstvenog materijala kapica.

Umjesto tradicionalnih varijanta čvrste plastike, ova se 80-postotna tipkovnica oslanja na silikonsku konstrukciju tipki, čime u kombinaciji sa više slojeva spužvi za akustiku i mekih linearnih prekidača postiže vrlo pitomu akustiku i mekan osjećaj tipkanja. Premda priznajem da me kao hobista ovako neobična periferija jako zanima, pitanje je i je li ova tipkovnica vrijedna preko 78 eura. Riječ je, na koncu, o 80-postotnoj plastičnoj tipkovnici sa vrlo specifičnim zvučnim profilom i posebnim tipkama, što znači da u usporedbi s drugim proizvodima puca na vrlo specifičnu nišu.

Tim rečeno, tipkanje na G84 Pro vrlo je specifično iskustvo - čak i možda premekano za moj skromni ukus. Tipke su udubljene i skoro baršunaste, a tipkanje stvara vrlo prigušen i kremast zvuk koji se jako lijepo usklađuje sa 'pahuljastim' dizajnom same tipkovnice. Prekidači su Epomakerov Creamy Jade sa samo 45 grama pritiska za okidanje i vrlo mekih 50 grama za bottom out, što u praksi znači mali otpor pri tipkanju.

Jedina stvar na koju sam se morao naviknuti je tekstura samih tipki, kao i udubljene kapice koje zbog vanjskog pregiba pri postizanju bržeg tipkanja zahtijevaju određenu dozu prilagodbe (nakon prelaska s klasičnih cherry tipki). Što se podesivosti tiče, tu je opcija hot swappinga s prekidačima od tri ili pet pinova. Vizualnom dojmu doprinose i poluprozirne kapice koje bez ugrađenog difuzora svjetla na prekidačima i dalje lijepo raspoređuju pozadinski RGB. Kad smo već kod RGB-a, njega se može uređivati putem kratica ili pomoću ugrađenog ekrančića smještenog na desni dio tipkovnice. Nažalost, za programiranje makroa i kratica koristi se specijalni Epomakerov web softver, a ne GMK/VIA.

Za kraj, tu je knob, a smješten je na desnu bočnu stranicu uređaja te služi za čačkanje po postavkama tipkovnice na samom uređaju, kao i klasično podešavanje glasnoće zvuka. Makar izgleda svemirski, akustički je i taktilno prosječan - radi svoju funkciju bez ostavljanja nekih spektakularnih dojmova. Tipkovnica također dolazi s plastičnim nožicama kojima se podešava nagib, a za dugotrajni rad odgovorna je ugrađena baterija od 8000 mAh. G84 Pro najdulje radi ako su RGB i mali ekran isključeni - oko 160 sati među punjenjima, uz proporcionalni pad radnog roka uz upaljena svjetla - do nekih 35 sati uz zaslon i RGB u punom pogonu. Tipkovnica se može bežično spajati na tri uređaja, uz mogućnost brze konekcije konekcije putem kabela (2 ms), malo sporijeg 2,4 Ghz USB-a (5 ms) ili Bluetootha (11 ms).