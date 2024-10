Elegancija drva na modernoj tipkovnici: Testirali smo Akko MU02

Kad govorimo o tipkovnicama visoke klase, često su to gejmerske varijante koje dolaze s hrpom dodatnih tipki i mučnom količinom RGB-a. Druga strana novčića su, rekli bi znalci, modularne tipkovnice koje, ruku na srce, koštaju prilično više od gore navedenih, no korisniku nude daleko veći spektar opcija. Želite li da tipke budu tihe ili glasne? To se može srediti. Treba li vam tipkovnica koja ne zauzima puno mjesta i čije su tipke malo podignute jer vam je tako lakše tipkati? Nije problem. Ono što hoću reći je da je svijet tipkovnica u posljednjih nekoliko godina napustio koncept osnovne funkcije te otvorio koncept modularne mehaničke tipkovnice svakom tko je spreman investirati malo vremena i malo više novca.

Nijedno podešavanje tipkovnice na ovaj način neće poboljšati vaše vještine u igri ili vam pomoći da budete bolji pisac. Ono što ćete dobiti je iskustvo tipkanja prilagođeno vama i u sto posto slučajeva tipkovnicu koja je toliko lijepa da privlači poglede.

Kako bi 'prosječnom kupcu' donijeli iskustvo modularnih tipkovnica, mnogi su proizvođači počeli proizvoditi takozvane prebuilt modele, što u pravilu znači da dobro zvuče i funkcioniraju čim ih izvadite iz kutije, no i dalje ih možete modificirati - mijenjati prekidače (switcheve), kapica za tipke, PCB i tako dalje. Ključni bonus takvih prebuilt modela je to što one uvijek koštaju manje nego tipkovnice koje ste sastavljali sami.

Premda će puristi često reći da nijedna takva tipkovnica nije savršena, nakon što sam isprobao Akkov MU02, rekao bih da je ova neobična tipkovnica nego dobra.

Veliki brat je stigao