Globalni AI samit u New Delhiju: Pokušaj novog dogovora nakon neuspjeha u Parizu

Organizatori očekuju da bi samit mogao donijeti 'zajedničku mapu puta' za upravljanje umjetnom inteligencijom, no već sada postoji skepsa zbog iskustva s prošlogodišnjim AI Action Summitom u Parizu. Tada je donesena deklaracija o sigurnijem i odgovornijem razvoju AI-a, ali su je pojedini tehnološki čelnici oštro kritizirali, nazivajući je 'lišenom stvarnog značenja' i nedovoljnom za suočavanje s rizicima koje nosi tehnologija.

U New Delhiju se održava AI Impact Summit, čiji je cilj definirati zajednički okvir za globalno upravljanje umjetnom inteligencijom i međunarodnu suradnju u trenutku u kojem rastu zabrinutosti oko sigurnosti te tehnologije, ali i politički pritisci za ublažavanje regulacije da bi se ubrzao razvoj industrije.

Dodatni udarac inicijativi bilo je odbijanje Ujedinjenog Kraljevstva da potpiše zajedničku izjavu zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost, a i SAD je to odbio. Američki potpredsjednik J.D. Vance tada je upozorio da bi pretjerana regulacija mogla ugušiti inovacije.

Na ovogodišnjem skupu očekuje se oko 250.000 sudionika iz akademske zajednice, tehnoloških kompanija i vlada. Dolazak je najavilo dvadesetak svjetskih čelnika, među njima francuski predsjednik Emmanuel Macron, španjolski premijer Pedro Sánchez i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump i britanski premijer, prema dostupnim informacijama, neće sudjelovati. Uz političke delegacije, na samit dolazi 45 ministarskih izaslanstava.

Među vodećim imenima tehnološke industrije očekuju se izvršni direktor Googlea Sundar Pichai, čelnik Qualcomma Cristiano Amon, direktor OpenAI-a Sam Altman, predsjednik Microsofta Brad Smith te francuski pionir umjetne inteligencije Yann LeCun.

Samit je strukturiran oko tri tematska stupa – ljudi, planet i napredak – koji, prema indijskoj vladi, odražavaju nacionalni pristup razvoju i primjeni umjetne inteligencije. Posebna će se pozornost posvetiti pitanju energetskih zahtjeva velikih jezičnih modela, čije treniranje i rad troše goleme količine električne energije.

Za razliku od ambicioznijih regulatornih pokušaja, očekuje se da bi i ovaj skup mogao završiti političkom izjavom ili novom obvezom na suradnju, a ne pravno obvezujućim sporazumom.

Indija vidi samit i kao priliku za jačanje uloge tzv. Globalnog juga u razvoju umjetne inteligencije. Kao najmnogoljudnija država svijeta s brzo rastućim digitalnim tržištem i snažnom scenom startupova, želi se pozicionirati kao most između razvijenih i zemalja u razvoju.

'Ovaj događaj dodatni je dokaz brzog napretka naše zemlje u području znanosti i tehnologije', poručio je indijski premijer Narendra Modi na društvenoj mreži X, istaknuvši potencijal mladih generacija.

Prema Gilroyu Matthewu, operativnom direktoru američke tvrtke za digitalnu transformaciju UST, ključni izazov neće biti izbor između inovacija i regulacije. 'Pravi je zadatak uskladiti ih, osigurati da ambicija ide ruku pod ruku s odgovornošću', rekao je za Euronews Next, dodajući da bi Indija mogla ponuditi novi put razvoja umjetne inteligencije, usmjeren na praktične koristi u zdravstvu, obrazovanju i javnim uslugama, a ne isključivo na apstraktne egzistencijalne rizike.