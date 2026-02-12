Povijesno suđenje protiv Mete: Šef Instagrama negira da platforma stvara ovisnost

Šef Instagrama Adam Mosseri izjavio je pred sudom kako ne smatra da korisnici mogu biti 'klinički ovisni' o toj društvenoj mreži tijekom svjedočenja u jednom od najvažnijih sudskih procesa protiv tehnoloških platformi povezanih s mentalnim zdravljem mladih

Mosseri je prvi izvršni direktor koji je svjedočio u velikom sudskom postupku protiv Mete, vlasnika Instagrama i YouTubea, u tužbi koju je pokrenula danas 20-godišnja djevojka, u sudskim dokumentima identificirana kao Kaley. Ona tvrdi da su platforme namjerno razvile funkcionalnosti koje potiču ovisnost da bi zadržale mlade korisnike, što joj je ozbiljno narušilo mentalno zdravlje. Riječ je o prvom suđenju među više od 1500 sličnih tužbi, a njegov ishod mogao bi postaviti presedan o tome mogu li društvene mreže snositi pravnu odgovornost za štetu koju navodno uzrokuju mladim korisnicima, piše CNN.

Mosseri: 'Ovisnost nije moguća, ali problematična upotreba jest' Odvjetnik tužiteljice Mark Lanier ispitivao je Mosserija o tome stavlja li Instagram profit ispred sigurnosti maloljetnika te upravlja li platformom tako da potiče dugotrajno korištenje, a on je odgovorio da ne vjeruje kako je moguće razviti kliničku ovisnost o Instagramu, ali je priznao da postoji 'problematična upotreba' te da se ona razlikuje od osobe do osobe. Usporedio ju je s prekomjernim gledanjem televizije. 'Može postojati situacija u kojoj pojedinac koristi Instagram više nego što mu odgovara', rekao je, napominjući pritom da nije medicinski stručnjak. Mosseri vodi Instagram od 2018. godine, a Facebooku se pridružio 2008. Platforma se već godinama suočava s kritikama zbog utjecaja na mentalno zdravlje mladih, osobito djevojaka. Godine 2021. zviždačica Frances Haugen objavila je interne dokumente koji sugeriraju da je tvrtka bila svjesna mogućih negativnih posljedica Instagrama na tinejdžerice. Iste godine objavljeno je i da je platforma mladim korisnicima preporučivala sadržaje povezane s ekstremnim dijetama i poremećajima prehrane. Mosseri je u ranijim svjedočenjima pred američkim Senatom podržao strožu regulaciju sigurnosti na internetu, ali je istaknuo da tvrtka nastoji platformu učiniti sigurnijom, bez obzira na to koriste li roditelji dostupne alate za nadzor. Tijekom svjedočenja odbacio je tvrdnje da Instagram cilja tinejdžere radi povećanja prihoda. 'Od tinejdžera zarađujemo manje nego od bilo koje druge dobne skupine. Oni rijetko klikaju na oglase i imaju ograničenu potrošnu moć', rekao je. Meta je posljednjih godina uvela dodatne sigurnosne mjere, uključujući posebne račune za tinejdžere s automatskim ograničenjima sadržaja i većom zaštitom privatnosti.