Tportalov izbor: Sedam savršenih blagdanskih poklona za vašeg omiljenog gejmera

Od prijenosnih konzola, preko nešto skromnijih igara na ploči, pa sve do 'kupi si sam' opcija, ovo su neki od najboljih poklona koje možete pokloniti ljubitelju digitalne zabave

Došao je i taj dio godine. Blagdanska groznica samo što nije zahvatila svačiji džep. No, kao i svaki put dosad, blagdanski šoping obuhvaća i malu dozu mahnitog listanja po katalozima i stresiranja oko vječite dileme vezane uz poklone. Kako kupiti nešto dobro za nekoga čije hobije možda i ne razumijete? Ne brinite! Autor ovih redaka pripremio vam je sedam prijedloga koji će vam olakšati ovogodišnji izbor božićnih poklona za vašeg omiljenog ljubitelja igara.

Steam Deck - kralj prenosivog PC gejminga

Makar predlaganje ovako skupog uređaja možda neće odgovarati mnogima, Steam Deck je neminovno izvrsna konzola i izvrstan poklon svakom PC gejmeru. Em što će im sve videoigre koje imaju na Steamu biti dostupne i na prijenosnoj konzoli, em što će na Decku moći igrati metričku tonu emuliranih igara. Sama konzola, iako možda nema najmoćniju bateriju na svijetu, besprijekorno pokreće većinu igara te u vrlo visokom broju sličica u sekundi, a i, što je možda najvažnije, odvaja gejming od klasičnog koncepta sjedenja za računalom i prenosi ga kamo god želite - u fotelju, WC, autobus, svemirsku stanicu... Steam Deck se, osim ako ste hrabra duša koja kupuje preko oglasnika, uglavnom kupuje preko Steama, odnosno Valveovog službenog dućana. Dostava je besplatna i konzola iz Nizozemske dolazi za manje od pet dana, no ako želite izbjeći opći poštanski kaos koji nastaje u idućih nekoliko tjedana, predlažemo da to obavite malo ranije. Nintendo Switch - iskustvo po prihvatljivoj cijeni

Ne, ne radi se o grešci - prijedlog nam je originalni Switch. Zašto? Zato što, makar smo impresionirani njegovim nasljednikom, ne možemo se oteti dojmu da, ako netko želi igrati Nintendove igre u pokretu, može proći puno jeftinije nego da kupuje konzolu koja, pored malo boljeg i većeg ekrana te nekoliko tehnoloških nadogradnji, nudi jako malo ekskluziva vrijednih kupnje. Originalni Switch možete kupiti u praktički svakom dućanu hardvera, često je dostupan po akcijskim cijenama, a većina novih igara radi i na njemu. Ako vaš gejmer želi igrati neke novije naslove ili ekskluzive za Switch 2, možda nije loše uzeti 'dvojku' u obzir, a ako se na to odlučite, pogledajte gdje je konzola na akciji i što prije obavite kupovinu. Switch 2 je dosta popularan i ako ga planirate kupiti za božićni poklon, zbilja učinite to što prije. Scout - jednostavna kartaška igra sa iznenađujućom dubinom

Ako vašeg gejmera u zadnje vrijeme vabe draži igranja igara na ploči, izbor onoga što kupiti nikad nije bio veći. Igre na ploči u zadnje su vrijeme strašno popularna stvar, a naslov koji smo igrali više nego što si želimo priznati je - Scout. Jednostavna, prenosiva i vrlo zabavna kartaška igra pokazala se super prihvaćenom u raznim dobnim skupinama te je savršeno prikladan mini poklon. Cilj je skupljati zvanja bez premještanja rasporeda karata u ruci, što znači da se nizovi ili serije istih karata sakupljaju ubacivanjem onih koje sakupite tijekom igre. Ono što želite postići je što prije isprazniti ruku ili odigrati toliko jako zvanje da na njega ne može odgovoriti nijedan igrač. Igra košta oko 17 eura, dostupna je u više-manje svim popularnijim dućanima igara na ploči i strašno je fora to što ne zauzima previše mjesta pa se može ponijeti bilo kamo - od lokalne birtije do sljedećeg obiteljskog ručka. Kelp - igra nadmudrivanja za parove

Kad smo se već dotakli društvenih igara, bilo bi kriminalno ne spomenuti naslov koji je jako neobičan, a istovremeno jako lijep. Kelp je igra za dva igrača smještena u šumu algi, gdje jedan preuzima ulogu pametne hobotnice, a drugi opasnog morskog psa. Njemu je cilj pojesti hobotnicu dok ona pokušava preživjeti i nadmudriti gladnu ribu. Morski pas, koji se oslanja na instinkte i snagu, igra igru s kockicama, a hobotnica slaže špil karata i koristi tajne pločice da bi zbunila grabežljivca. Makar sve izgleda kao hipsterski eksperiment, mehanike rade jako elegantno i stvarno daju smisao onome što životinje pokušavaju napraviti. Partija Kelpa traje oko sat, što nije predugo, a nije ni prekratko. Vrhunske produkcijske vrijednosti, lijep dizajn i sama činjenica da je igraju dva igrača cijeloj stvari kao poklonu daju i malu romantičnu notu.

Epomaker Galaxy65 - kompaktna i kvalitetna mehanička tipkovnica



Kad govorimo o budžetnim mehaničkim tipkovnicama, jedna od prvih firmi kojih se možemo sjetiti je Epomaker. Tijekom godine imali smo priliku isprobati hrpu njihovih proizvoda, no jedan koji se stvarno istakao kvalitetom i vrijednošću je 65-postotna mehanička tipkovnica Galaxy65. Radi se o maloj, vrlo modularnoj i lijepo dizajniranoj periferiji koja za cijenu od oko sto eura nudi sve od super zvučnog profila do iznimno brojnih opcija za moduliranje. Oduvijek smo bili zagovornici ideje da lijep gejmerski stol mora imati i lijepe periferije, a ova tipkovnica u kombinaciji s nekim finim deskmatom tom planu definitivno može doprinijeti. Logitech G432 - i dalje kralj jeftinih PC slušalica