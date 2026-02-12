Sanchez protiv 'tech oligarha': Što se krije iza najstrože regulacije društvenih mreža u Europi

Španjolski premijer Pedro Sanchez zaoštrava sukob s globalnim tehnološkim divovima i pritom najavljuje neke od najstrožih mjera regulacije društvenih mreža u Europi. Njegova vlada priprema zakon kojim bi se zabranio pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina te uvela kaznena odgovornost za čelnike platformi zbog nezakonitog sadržaja

Sanchez tvrdi da su društvene mreže postale prostor bez pravila i kontrole. 'Društvene mreže, nažalost, postale su svojevrsni Divlji zapad, neuspjela država. To je prostor koji pruža utočište kriminalnim aktivnostima, pornografiji i nasilju', poručio je u videoporuci objavljenoj na platformi X.

Osobni sukob s tehnološkim milijarderima Španjolski premijer otvoreno se sukobljava s vodećim ljudima tehnološke industrije, uključujući vlasnika platforme X Elona Muska i osnivača Telegrama Pavela Durova, a ranije ih je nazvao 'tehnološkim oligarsima'. I njegova obitelj posljednjih godina bila je česta meta napada na društvenim mrežama, posebno krajnje desnih skupina, piše Politico. Politički analitičari smatraju da su takvi napadi imali velik utjecaj na premijera, a istraživanje Politehničkog sveučilišta u Valenciji pokazalo je da je čak četvrtina analiziranih objava usmjerenih protiv njega sadržavala osobne uvrede, ne političku kritiku. Napadi su kulminirali 2024. godine, kada je priznao da razmišlja o ostavci zbog stalnih prijetnji i uvreda. 'Trebam odgovoriti na pitanje koje si stalno postavljam: vrijedi li ostati na dužnosti unatoč kampanji blaćenja?' napisao je tada. Njegova odluka da ostane premijer ubrzo je dovela do inicijativa za borbu protiv dezinformacija i zloupotrebe umjetne inteligencije.

Sukob s Muskom i Telegramom Sanchez je zaoštrio retoriku nakon što su pojedini tehnološki lideri sudjelovali na inauguraciji Donalda Trumpa i pokrenuli projekte povezane s američkom administracijom te je optužio dio tehnološke industrije da potkopava demokratske institucije radi političkog utjecaja. Na njegov prijedlog zabrane društvenih mreža za maloljetnike Musk je reagirao nazvavši ga 'fašističkim totalitaristom'. Telegram je, s druge strane, upozorio da bi nove mjere mogle pretvoriti Španjolsku u 'državu nadzora' te otvoriti vrata masovnom prikupljanju podataka i cenzuri političkih protivnika. Premijer je odbacio te kritike, poručivši da tehnologija ne smije poticati širenje dezinformacija niti pretvarati privatnost građana u robu.