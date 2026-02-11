Debi završio kontroverzom: Češki klizači na ZOI-ju nastupili uz AI glazbu

Češki par u ritmičkom plesu na ledu, sestra i brat Katerina Mrazkova i Daniel Mrazek, u ponedjeljak su debitirali na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, no njihov nastup nije izazvao pažnju samo zbog sportskog uspjeha. U središtu rasprave našli su se zbog odluke da u programu ritmičkog plesa koriste glazbu generiranu umjetnom inteligencijom. Taj potez možda nije protivan pravilima, ali otvara pitanja o kreativnosti, autorskim pravima i ulozi tehnologije u umjetničkom klizanju

Tijekom tehnički zahtjevnog nastupa, u kojem su izveli niz složenih akrobatskih elemenata, dio publike iznenadila je informacija da je uvodni dio glazbe nastao uz pomoć umjetne inteligencije. NBC-jev komentator to je spomenuo tijekom prijenosa, nakon čega su na društvenim mrežama i u sportskim krugovima krenule rasprave o tome. Natjecanje u plesu na ledu sastoji se od dva dijela – ritmičkog i slobodnog plesa. Ritmički dio mora pratiti unaprijed zadanu temu, a na ZOI-ju natjecatelji interpretiraju plesne stilove, glazbu i atmosferu 1990-ih. Većina parova odlučila se za poznate hitove iz tog razdoblja: britanski par Lilah Fear i Lewis Gibson nastupio je uz glazbu Spice Girls dok su američki favoriti Madison Chock i Evan Bates klizali uz kombinaciju pjesama Lennyja Kravitza.

Češki predstavnici odlučili su se za neobičnu kombinaciju – spoj pjesme 'Thunderstruck' australske rock grupe AC/DC i skladbe generirane umjetnom inteligencijom u stilu rocka devedesetih, nalik zvuku Bon Jovija. Primjerice, stih 'Raise your hands, set the night on fire' gotovo je identičan dijelu pjesme 'Raise your hands', a kritičari su primijetili i da vokal generiran umjetnom inteligencijom zvuči vrlo slično onom Jona Bona Jovija. Potom se čula 'stvarna' pjesma 'Thunderstruck'. Prema podacima Međunarodne klizačke unije (ISU), njihov program uključuje upravo takvu kombinaciju, a službene olimpijske stranice potvrđuju da je AI glazba korištena u ritmičkom dijelu nastupa.

Katerina Mrazkova i Daniel Mrazek, AI glazba Izvor: Društvene mreže / Autor: Sports Illustrated