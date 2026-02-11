Debi završio kontroverzom: Češki klizači na ZOI-ju nastupili uz AI glazbu

Češki par u ritmičkom plesu na ledu, sestra i brat Katerina Mrazkova i Daniel Mrazek, u ponedjeljak su debitirali na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, no njihov nastup nije izazvao pažnju samo zbog sportskog uspjeha. U središtu rasprave našli su se zbog odluke da u programu ritmičkog plesa koriste glazbu generiranu umjetnom inteligencijom. Taj potez možda nije protivan pravilima, ali otvara pitanja o kreativnosti, autorskim pravima i ulozi tehnologije u umjetničkom klizanju
Tijekom tehnički zahtjevnog nastupa, u kojem su izveli niz složenih akrobatskih elemenata, dio publike iznenadila je informacija da je uvodni dio glazbe nastao uz pomoć umjetne inteligencije. NBC-jev komentator to je spomenuo tijekom prijenosa, nakon čega su na društvenim mrežama i u sportskim krugovima krenule rasprave o tome.
Natjecanje u plesu na ledu sastoji se od dva dijela – ritmičkog i slobodnog plesa. Ritmički dio mora pratiti unaprijed zadanu temu, a na ZOI-ju natjecatelji interpretiraju plesne stilove, glazbu i atmosferu 1990-ih. Većina parova odlučila se za poznate hitove iz tog razdoblja: britanski par Lilah Fear i Lewis Gibson nastupio je uz glazbu Spice Girls dok su američki favoriti Madison Chock i Evan Bates klizali uz kombinaciju pjesama Lennyja Kravitza.
Češki predstavnici odlučili su se za neobičnu kombinaciju – spoj pjesme 'Thunderstruck' australske rock grupe AC/DC i skladbe generirane umjetnom inteligencijom u stilu rocka devedesetih, nalik zvuku Bon Jovija. Primjerice, stih 'Raise your hands, set the night on fire' gotovo je identičan dijelu pjesme 'Raise your hands', a kritičari su primijetili i da vokal generiran umjetnom inteligencijom zvuči vrlo slično onom Jona Bona Jovija. Potom se čula 'stvarna' pjesma 'Thunderstruck'.
Prema podacima Međunarodne klizačke unije (ISU), njihov program uključuje upravo takvu kombinaciju, a službene olimpijske stranice potvrđuju da je AI glazba korištena u ritmičkom dijelu nastupa.
Kontroverze oko njihova izbora pojavile su se i ranije tijekom sezone. Par je tada koristio pjesmu inspiriranu glazbom devedesetih koja je sadržavala stihove gotovo identične hitu 'You Get What You Give' američkog sastava New Radicals. Među njima su bili stihovi 'Wake up, kids/We got the dreamer's disease' i 'First we run, and then we laugh 'til we cry', što je izazvalo kritike zbog moguće povrede autorskih prava i imitiranja originala. I sam naslov pjesme, 'One Two', podsjećao je na početak originalne skladbe.
Nije poznato koji su alati korišteni za stvaranje AI glazbe, no stručnjaci ističu da takvi sustavi analiziraju velike baze postojećih glazbenih djela. Generativni modeli stvaraju sadržaj na temelju statističke vjerojatnosti, zbog čega rezultati često podsjećaju na postojeće pjesme ili uključuju slične motive i stilove.