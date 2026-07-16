U hrvatskim bolnicama lijekove pripremaju roboti, sestrama ostaje više vremena za pacijente

'Liječnik na odjelu propisuje farmakoterapiju, koja se potom elektronski upućuje u bolničku ljekarnu. Nakon toga robot započinje s procesom pripreme terapije za pojedinog pacijenta i za potrebe 24 sata', objasnila je za Dnevnik Nove TV Ivana Marinović, voditeljica bolničke ljekarne KB-a Dubrava.

U bolničkim ljekarnama roboti automatski pripremaju lijekove za svakog pacijenta pojedinačno. Nakon što liječnik elektronički propiše terapiju, podaci stižu u bolničku ljekarnu, gdje robot započinje pripremu lijekova za sljedeća 24 sata.

Sličan sustav koristi se i u Općoj bolnici Pula. Ondje robot reže blistere, pakira pojedinačne doze i označava ih podacima o lijeku i pacijentu. 'Sad on ovdje uzima blister i nosi ga na rezanje. Od onog našeg jednog blistera mi smo dobili ovako, 14 monodoza i na svakoj vrećici piše koji je lijek u pitanju, koja je doza', pojasnila je Lara Selavin, voditeljica bolničke ljekarne OB-a Pula.

Projekt jedinične terapije vrijedan je 23 milijuna eura i obuhvaća 40 bolnica diljem Hrvatske. 'Kada imate dobro unesene, dobro kontrolirane palete terapije za pojedinog pacijenta, vi smanjujete bilo kakve rizike, a u konačnici imate puno bolje terapijske ishode, a kao treću varijantu i bolje kontrolirane troškove', rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

U KB-u Dubrava ističu da sustav jedinične raspodjele lijekova koriste već tri desetljeća, no sada je moderniziran. Zahvaljujući tome farmaceuti više vremena mogu posvetiti provjeri propisane terapije i sprječavanju mogućih pogrešaka. 'Naši farmaceuti dobivaju jednu veću ulogu u nadzoru same propisane terapije gdje ju mogu analizirati ako se pojave neki terapijski problemi i sudjelovati u optimizaciji terapije i uklanjanju pogrešaka', rekla je Marinović za Dnevnik Nove TV.

Iako roboti preuzimaju tehnički dio posla, završnu provjeru prije davanja lijekova pacijentu i dalje obavlja medicinska sestra.

'Sam proces slaganja, provjere i primjene terapije iziskuje puno vremena. Ovaj sistem nam to olakšava, tako da se mi možemo posvetiti samom kontaktu s bolesnikom', istaknula je medicinska sestra Paula Filar Brleković iz KB-a Dubrava.

U pulskoj bolnici naglašavaju da roboti nisu smanjili posao farmaceutima, nego su ga promijenili. 'Sigurno mogu reći da se sestrama olakšao posao na odjelu jer one dobiju kompletnu terapiju za jednog pacijenta iz ljekarne. Nama u ljekarni se povećao obim posla. Da bi robot obavio svoj posao, potrebna je velika priprema s naše strane', rekla je Selavin.