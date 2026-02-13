Portugal uvodi stroga pravila: Roditelji će morati odobriti pristup društvenim mrežama za djecu do 16 godina

Portugalski parlament u četvrtak je u prvom čitanju prihvatio nacrt zakona koji traži eksplicitno roditeljsko odobrenje za pristup društvenim mrežama za djecu od 13 do 16 godina, što je jedan od prvih konkretnih zakonodavnih koraka u Europi kojima se žele uvesti takva pravila.

Autori nacrta zakona iz vladajuće Socijaldemokratske stranke tvrde da je on potreban kako bi se djeca zaštitila od kibernetičkog nasilja, štetnog sadržaja i predatora.