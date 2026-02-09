I češka vlada ozbiljno razmišlja o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15

Njegova izjava dolazi u trenutku u kojem više država u Europi preispituje dosadašnji odnos prema digitalnim platformama i njihov utjecaj na mlađe generacije.

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da podupire zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina, pridruživši se rastućem broju europskih čelnika koji zagovaraju strože mjere zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje i razvoj djece.

Sve više europskih zemalja zaoštrava stav

Španjolska, Grčka, Velika Britanija i Francuska već razmatraju ili pripremaju ograničenja za korištenje društvenih mreža među djecom i tinejdžerima, a rasprava se intenzivirala nakon što je Australija u prosincu postala prva zemlja na svijetu koja im je zabranila pristup za osobe mlađe od 16 godina. Taj potez potaknuo je slične inicijative u drugim dijelovima svijeta.

Babiš je u redovitoj videoporuci, objavljenoj na njegovim profilima na društvenim mrežama, poručio da podržava zabranu jer, prema mišljenju stručnjaka s kojima je razgovarao, one imaju izrazito štetan utjecaj na djecu. Naglasio je da je odgovornost države zaštititi najmlađe, iako nije ulazio u detalje mogućeg zakonskog rješenja.

Kasnije tijekom dana prvi potpredsjednik vlade Karel Havlíček izjavio je na CNN-u da vlada ozbiljno razmatra prijedlog zabrane. Ako se donese odluka o nastavku tog procesa, zakonodavni prijedlog mogao bi biti predstavljen već ove godine. Time bi Češka stala uz bok državama koje aktivno pokušavaju ograničiti pristup djece platformama koje se često opisuju kao dizajnirane tako da potiču ovisnost.

Otpor tehnoloških divova

U Španjolskoj i Grčkoj prijedlozi zabrane izazvali su snažne reakcije, osobito u tehnološkim krugovima. Mjere koje je najavio španjolski premijer Pedro Sánchez naišle su na oštre kritike Elona Muska, vlasnika platforme X, ranije poznate kao Twitter. Unatoč tome, europske vlade pokazuju sve manju toleranciju prema utjecaju društvenih mreža na djecu.

Velika Britanija razmatra model sličan australskom, a Francuska već radi na zakonodavstvu kojim bi se djeci mlađoj od 15 godina zabranilo korištenje društvenih mreža bez roditeljskog pristanka.

Rasprava u Češkoj dio je šireg globalnog trenda u kojem vlade i regulatori sve više analiziraju posljedice dugotrajnog boravka djece pred ekranima. Poseban naglasak stavlja se na mentalno zdravlje, socijalni razvoj i sposobnost koncentracije. Iako još nema jedinstvenog pristupa, sve je jasnije da će pitanje regulacije društvenih mreža postati jedna od ključnih društvenih i političkih tema u narednim godinama, piše Reuters.