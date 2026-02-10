Pingtok je opasan trend na TikToku: Nevjerojatno je što klinci rade za klikove

Na pitanje Deutsche Wellea zašto se ne poduzimaju bolje mjere protiv distribucije takvog sadržaja, glasnogovornik TikToka je rekao: Sigurnost i dobrobit naše zajednice naš su glavni prioritet. Zabranjujemo prikazivanje, oglašavanje ili prodaju droga ili drugih zabranjenih tvari i uklanjamo ih s platforme i više od 99 posto sadržaja koji krši ova pravila je uklonjeno prije nego što bude prijavljeno.

TikTok pokazuje koliko je mladima lako doći u kontakt sa sadržajem vezanim uz droge. Brza pretraga hashtaga #Pingtok je sve što je potrebno i videozapisi tinejdžera pod utjecajem droga pojavljuju se jedan za drugim.

Pingtok pokazuje kako je lako zaobići ta pravila. Korisnici koriste kodove, primjerice smajliće i nove izraze, kako bi zaobišli moderaciju platforme. Recimo, ne prikazuju otvoreno upotrebu droge, nego samo svoje proširene zjenice.

Odavde također dolazi izraz Pingtok. 'Ping' je sleng za uzimanje droge MDMA. Čak i kada su izrazi blokirani, korisnici se brzo prilagođavaju. Hashtag #Pingtok je blokiran od strane TikToka, no sada kruže varijacije poput #Pingtokk ili #Pintok.

Ono što je posebno problematično da se droga može naručiti ovim putem. Influencerica Sarah, danas dvadesetšetogodiđnjakinja, i sama je bila ovisnica već sa 15 godina, kaže da su mladi ljudi su oduvijek eksperimentirali s drogama.

'Ali publiciranje mijenja sve. U prošlosti bi navlačili zavjese i tajno s drugima konzumirali droge. Danas uključuju kamere i drogiraju se sami za klikove na TikToku', rekla je Sarah za DW.

Izravna veza s trendovima na TikToku poput PingToka nije dokazana. No stručnjaci upozoravaju da izolacija i izloženost sadržaju povezanom s drogama na društvenim mrežama mogu učiniti upotrebu droga još opasnijom.