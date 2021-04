Pazite, ovim potezima prije ćete oštetiti računalo nego ga očistiti

Pripremili smo pregled pet najčešćih pogreški koje treba izbjegavati prilikom čišćenja Windowsa, kao i što trebate znati o tom postupku

Ali, obično neće biti od velike koristi jer će u ogromnom broju slučajeva počistiti tek par kilobajta na vašem sustavu, a registar ionako ne biva zakrčen suvišnim unosima dovoljno kako bi se to negativno odrazilo na rad računala.

Možete, naravno, napraviti particiju za oporavak na vanjskom čvrstom disku ili USB sticku. No, izgubite li te uređaje ili ih oštetite reinstalacija Windowsa postat će prilično komplicirana. U tim ćete slučajevima trebati preuzeti Windows 10 kako biste došli do opcija za oporavak, što nije naročito praktično.

Uz pomoć alata za upravljanje diskom (Disk Management) možete obrisati ovu particiju kako biste oslobodili memoriju. Ali, učinite li to nećete moći jednostavno osvježiti Windowse koristeći ugrađene alate.

Pošto može biti zamorno stalno ih nadograđivati moguće je kako ćete doći u iskušenje instalirati alat koji će to činiti automatski umjesto vas. Na žalost, ti alati u pravilu izazivaju više problema no što ih rješavaju jer dolaze s hrpom oglasa, mogu instalirati krivi driver ili ih preuzeti sa sumnjivih lokacija.

Računalni driveri važan su dio softvera jer omogućavaju ispravno funkcioniranje hardvera kojeg povezujete s računalom. Za uredan rad računala bitno je stalno ih nadograđivati i osvježavati, no pritom se pridržavajte stare mudrosti koja kaže kako nešto što nije pokidano ne treba popravljati.

Ali, sistemske datoteke nisu jedine koje mogu dovesti do problema. Pojedine računalne igre pohranjuju podatke u mapu Documents, recimo. Obrišete li sve iz te mape bez provjere moguće kako ćete ostati bez snimljenih igara.

U pravilu ih treba izbjegavati jer čak i dobri alati mogu iz složenog okruženja kakvo dominira registrom slučajno ukloniti nešto što nisu trebali. Dogodi li se to, možda će pojedini programi ili Windowsi općenito prestati funkcionirati kako bi trebalo.

Problema može biti čak i s posve legalnim i legitimnim alatima. Stoga ih trebate koristiti samo ako ste isprobali sve drugo što je dostupno i niste uspjeli dobiti rezultat koji trebate. Mimo toga ih izbjegavajte kad god i gdje god možete.

5) Brisanje diska

Pri ponovno postavljanju Windowsa 10 možete birati između zadržavanja osobnih datoteka ili brisanja svega što je na disku. Želite li samo osvježiti Windowse prva opcija bit će vam sasvim dovoljna. No, namjeravate li prodati ili pokloniti računalo (pa i dati ga na reciklažu), temeljito brisanje je nužno ako ne želite da vaši podaci završe u tuđim rukama.

Možete otići i korak dalje pa upogoniti alat kao što je DBAN (Darik's Boot and Nuke) kako biste pobrisali sve i potom pregazili hrpom besmislenih podataka. Ovo uzima dosta vremena, ali bar ćete biti sigurni kako ništa od vaših podataka neće ostati na disku.

Ali, budite oprezni jer će DBAN doista sve učiniti nedostupnim. Prije no što ga upogonite napravite temeljitu sigurnosnu kopiju (backup) podataka kako biste sačuvali sve što vam je važno, piše Make Use Of.