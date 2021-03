Chrome je nedavno uveo funkciju automatskih titlova, ovako ih možete aktivirati

Značajka Live Captions u Chromeu omogućava automatsku transkripciju zvuka. Pokazat ćemo vam kako je aktivirati

Izvrsna Chromeova značajka 'Live Captions' rješenje je mnogih problema za osobe sa oštećenim sluhom, kao i svima koji ne razumiju različite naglaske. Titlovi su također super korisni kada ne možete imati uključen zvuk ili kad je okolna buka jednostavno preglasna.

Sve što trebate napraviti je reproducirati multimedijski sadržaj u Chromeu i titlovi će se pojaviti sami od sebe, objašnjava Makeuseof.

Kako aktivirati titlove u Chromeu?

Googleova značajka Live Caption dostupna je u verzijama počevši od Chromea 89 i to u Windowsima, Macu i na Linuxu. Prije nego što je odlučite aktivirati, provjerite imate li instaliran minimalno Chrome 89. Za provjeru pritisnite na tri točke u gornjem desnom kutu ekrana i odite na Help > About Google Chrome. Verzija vašeg preglednika bit će napisana na samom vrhu zaslona.