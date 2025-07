iPhone u borbi protiv neprikladnog sadržaja: Nova tehnologija detektira golotinju

U tom će slučaju prikazati poruku Audio and video are paused because you may be showing something sensitive. If you feel uncomfortable, you should end the call.

Kako vas sugovornice i sugovornici ne bi slučajno uhvatili dok ste kao od majke rođeni.

Izvorno ju je otkrio korisnik X-a @iDeviceHelpus. Značajka je prema zadanim postavkama isključena i može se omogućiti u postavkama FaceTimea pod Sensitive Content Warning.

U opisu značajke stoji: 'Otkrijte gole fotografije i videozapise prije nego što se pregledaju na vašem uređaju i primite upute koje će vam pomoći u donošenju sigurne odluke. Apple nema pristup fotografijama ili videozapisima.'

Čini se kako je značajka namijenjena dječjim korisničkim računima, iako je moguće uključiti ju i u beta verziji za odrasle.

Na Appleovoj stranici za podršku za značajku Communication Safety je navedeno kako ona koristi strojno učenje na uređaju za analizu privitaka fotografija i videozapisa te utvrđivanje sadrži li fotografija ili videozapis golotinju.

'Budući da se fotografije i videozapisi analiziraju na uređaju vašeg djeteta, Apple ne prima naznaku da je otkrivena golotinja i kao rezultat toga ne dobiva pristup fotografijama ili videozapisima', istaknuli su iz Applea.

Kako to već biva s beta izdanjima, ova značajka bi se mogla naći u konačnoj verziji iOS-a 25, ali i ne mora, piše Engadget.