Google Maps ima jako korisne opcije: Znate li za deset najzanimljivijih?

Googleova aplikacija za navigaciju obiluje korisnim i praktičnim značajkama koje će vam olakšati snalaženje pri dolasku od točke A do točke B

Izmjerite bilo koju udaljenost

Pomoću prethodno opisanog alata možete izračunati i udaljenost između bilo koje dvije točke na Zemlji. Odaberite Measure distance. Pojavit će se bijela točka s debelom crnom crtom. Potom kliknite bilo gdje drugdje na mapi. Maps će izračunati udaljenost između te dvije točke.

Nastavite li klikanjem dodavati nove točke Maps će, nakon što završite, izračunati ukupnu udaljenost.

Neka vas drugi povezu

Pomoću aplikacije Maps možete naručiti vožnju servisima kao što je Uber. Nakon što unesete odredište kliknite sličicu čovječuljka s podignutom rukom ili opciju Mass Transit. Pojavit će se dostupne opcije, s procjenom vremena i cijene.

Otkrijte gdje ste parkirali

Po završenom parkiranju u uređaju s Androidom kucnite plavu lokacijsku točku i odaberite Save your parking. U aplikaciji Maps pojavit će se oznaka te lokacije.

Kucnite ju kako biste dodali pojedinosti (recimo, razinu garaže i koliko još vremena imate prije no što ćete trebati ponovno platiti parking, fotografiju parkiranog vozila i tako dalje), a možete i lokaciju podijeliti s prijateljima.

Kad poželite pronaći vozilo kucnite tražilicu pri vrhu i odaberite Parking location ili kucnite pri dnu Driving i potražite Saved parking.

Za brisanje oznake kucnite Driving pa Clear ili kucnite You parked here na mapi pa odaberite pri dnu More Info te zatim Clear.

Za iOS kucnite plavu lokacijsku točku u aplikaciji kad stignete na lokaciju. U skočnom prozoru kucnite Set as parking location. Pojavit će se sličica sa slovom P, uz obavijest You parked near here.

Obrisat ćete ju tako što ćete kucnuti P i odabrati Clear.