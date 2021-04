Kako ubrzati videoigre na Androidu? Isprobajte ove trikove

Videoigre iz dana u dan postaju sve složenije. Kako bi im doskočili, brojni proizvođači proizvode telefone sa softverskim rješenjima koja rasterećuju resurse i preusmjeravaju ih u igru. Na sreću, tu je još nekoliko trikova koje možete isprobati

Osigurajte, prema tome, to da vaš uređaj ima što bolju vezu tijekom igranja videoigara. Idealno bi bilo da se spojite na Wi-Fi. Ako on nije dostupan, predlažemo 4G ili (ako se možete spojiti) 5G vezu.

Ako igrate igre koje traže internetsku vezu, brzina interneta mogla bi utjecati na performanse zato što one stalno šalju i primaju podatke. Ako je vaša internetska veza slaba, prijenos traje dulje i vaše igre sporije rade.

Prvo što želite napraviti je otvoriti postavke uređaja i pronaći one vezane uz zaslon. Birajte napredne funkcije, odnosno Advanced, i nakon toga pritisnite na brzinu osvježenja, odnosno Refresh rate. Pronađite najvišu frekvenciju i izaberite ju.

Uključite stavku 'Force 4x'

Neki Androidi dolaze s opcijom Force 4x koja dramatično uljepšava igre. Značajka, podsjećamo, dolazi isključena na većini uređaja s obzirom na to da iznimno brzo prazni bateriju. Ako vam nije pretjerano važno koliko postotaka imate ili ako ste spojeni na punjač, Force 4x definitivno treba uključiti.

Uđite u postavke i pritisnite na About te birajte broj verzije (Build) sedam puta. Vaš telefon će nakon toga zaključiti da razvijate naslove, odnosno da ste programer. Vratite se na glavne postavke i birajte System > Developer options i uključite 4x MSAA.

Obrišite nepotrebne programe i datoteke

Što više podataka imate na smartfonu, to je on sporiji. Ako na uređaju imate veliku količinu podataka koje više ne koristite, trebali biste ih se riješiti kako biste poboljšali performanse uređaja, a samim time iskustvo gejminga. Na uređaju se nalazi sve od ostatka deinstaliranih aplikacija i starih medijskih datoteka do neiskorištenih dokumenata, a velik broj Androida dolazi s opcijom pronalaženja neiskorištenih podataka i njihove sigurne deinstalacije.

Da biste im pristupili, uđite u Settings > Storage > Free Up Space i birajte aplikacije koje više ne koristite. Nakon toga pritisnite na Free Up u donjem desnom dijelu zaslona.