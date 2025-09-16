Patuljasti planet Makemake iznenadio znanstvenike, evo što su sada otkrili

Patuljasti planet Makemake nalazi se iza Plutonove orbite, a nova otkrića dolaze zahvaljujući promatranju pomoću teleskopa James Webb

Znanstvenici su otkrili tragove metana u plinovitom obliku iznad ledenog patuljastog planeta Makemake, smještenog dalje i od samog Plutona. Do sada je Pluton bio jedini poznati objekt na rubu Sunčeva sustava s dokazima o prisutnosti plina, no nova otkrića ukazuju na to da Makemake nije tek 'zamrznuti ostatak' ranog Sunčeva sustava, već dinamičan svijet koji se još uvijek razvija, piše Mashable. Istraživanje, koje je vodio Southwest Research Institute, provedeno je uz pomoć svemirskog teleskopa James Webb, zajedničkog projekta NASA-e, Europske svemirske agencije (ESA) i Kanadske svemirske agencije (CSA). Rezultati će uskoro biti objavljeni u časopisu The Astrophysical Journal Letters.

Atmosfera ili gejziri? Prema glavnoj autorici istraživanja, Silviji Protopapa, Webb je otkrio da iznad površine postoji metan u plinovitom obliku. To može značiti da Makemake ima izrazito tanku atmosferu, milijardama puta rjeđu od Zemljine i znatno slabiju od Plutonove. Druga mogućnost je da se metan oslobađa u obliku plinovitih mlazova ili gejzira, slično onome što je NASA-ina sonda Cassini uočila na Saturnovom mjesecu Enceladu. Ako bi se potvrdila ova hipoteza, Makemake bi se pridružio maloj skupini nebeskih tijela u vanjskom Sunčevom sustavu koja pokazuju znakove aktivne razmjene između površine i atmosfere. 'Makemake je jedan od najvećih i najsvjetlijih ledenih svjetova izvan Neptuna, a njegova površina sastoji se ponajviše od zaleđenog metana. Webb je sada pokazao da metan postoji i u plinovitom obliku iznad površine, što ovaj planet čini još fascinantnijim', rekla je Protopapa.